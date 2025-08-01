Skip to Content Skip to Accessibility Help
Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + LG XBOOM XG7S Caixa de som portátil IP67 e 24 horas de bateria

Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + LG XBOOM XG7S Caixa de som portátil IP67 e 24 horas de bateria

Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + LG XBOOM XG7S Caixa de som portátil IP67 e 24 horas de bateria

32U889SA.XG7S
  • Bundle model view
  • Model one front view
  • XG7S.ABRALLK Model front view
Bundle model view
Model one front view
XG7S.ABRALLK Model front view

Principais recursos

  • Tela IPS Touch 32” 4K UHD (3840x2160)
  • Base Swing articulada móvel com ajustes de altura, giro, inclinação e rotação lateral
  • webOS com acesso fácil aos principais aplicativos de streaming
  • Track Woofer e Tweeter de Cúpula
  • 30W + 10W de potência sonora
  • Sound Boost
Produtos neste pacote: 2
Front view with remote control

32U889SA-W

Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming webOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
Vista superior

XG7S

LG XBOOM XG7S Caixa de som Bluetooth portátil - IP67 e 24 horas de bateria
LG Smart Monitor Swing logo.

Novas possibilidades em múltiplos ângulos

Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing!  A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.

A imagem mostra uma mulher usando um LG Smart Monitor Swing com uma criança, três pessoas compartilhando uma mesa e olhando para um LG Smart Monitor Swing, um homem assistindo a tela do LG Smart Monitor Swing com seu cachorro, e outro homem trabalhando em um LG Smart Monitor Swing.

*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.

Versatilidade incrível para fazer acontecer

Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!   

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.

Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!

A woman is working on an illustration using a LG Smart Monitor Swing.

Mãe multitarefas

A man is holding a keyboard in one hand while touching the screen of a LG Smart Monitor Swing with the other.

+ Trabalho + Diversão

A man is watching a video on a LG Smart Monitor Swing with his dog.

Meu Dog é Reels

An e-commerce live video is being played on a LG Smart Monitor Swing.

Dia de collab

A product ad is playing on a LG Smart Monitor Swing in a department store.

O funcionário do mês

A LG XBOOM Go XG7 está disposto numa mesa metálica com a iluminação laranja ligada. Atrás da mesa, pessoas dançam ao som da música.

Ligue, ilumine e aumente o volume.

Coloque a música, ilumine o ambiente e sinta toda a potência sonora da
LG XBOOM Go.

Sinta toda a potência sonora da LG XBOOM Go

Com graves profundos, áudio intenso e tecnologia de ponta, a LG XBOOM Go vai deixar você impressionado.

Unidades reformuladas proporcionam
uma inédita potência sonora

O Track Woofer produz graves profundos, e o tweeter em forma de cúpula reproduz altas frequências com mais nitidez.
Especificação chave

Tamanho [polegadas]

32"

Resolução

3840 x 2160

Tipo de painel

IPS

Proporção

16:9

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95%

Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Tempo de resposta

5ms

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

32"

Proporção

16:9

Tipo de painel

IPS

Tempo de resposta

5ms

Resolução

3840 x 2160

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º / 178º

Brillo (típ.) [cd/m²]

(Typ.) 350 cd/m²

Relação de contraste (Tipo)

1000:1 (Typ.)

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 95%

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x)

USB-C

Sim (3x)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

MECÂNICA

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

72.64 x 131.32 x 41.91

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

72.64 x 43.69 x 2.79

Peso de envio [kg]

24.9

Peso com suporte [kg]

21.18

ALIMENTAÇÃO

Tipo

Adaptador externo

ACESSÓRIOS

Controle Remoto

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299948664

