Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + LG XBOOM XG7S Caixa de som portátil IP67 e 24 horas de bateria
Monitor LG Smart Swing 31.5 inch 4K UHD IPS, Touchscreen, suporte móvel com rodas + LG XBOOM XG7S Caixa de som portátil IP67 e 24 horas de bateria
Novas possibilidades em múltiplos ângulos
Experimente novas possibilidades com a incrível flexibilidade de ângulos e ajustes do Monitor Touch LG Swing! A tela IPS touchscreen UHD 4K de 32” com base articulada móvel e WebOS com acesso aos principais aplicativos de streaming é perfeito para desafiar os limites da criatividade e inovar nas collabs.
*Imagens simuladas para ajudar a entender os recursos e podem ser diferentes do uso real.
Versatilidade incrível para fazer acontecer
Veja só nesse vídeo toda a versatilidade que o Monitor Touch LG Swing pode proporcionar para você, sua família e também a diferentes tipos de empresas & negócios!
*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Este suporte foi projetado para monitores com peso entre 4kg e 6,5kg; danos por excesso desse limite não são cobertos pela garantia.
Monitor Touch LG Swing Único como seu estilo de vida!
Sinta toda a potência sonora da LG XBOOM Go
Unidades reformuladas proporcionam
uma inédita potência sonora
-
Monitor Touch LG Swing 32U889SA-W IPS Streaming webOS 4K UHD 32" USB-C base móvel com rodas
-
LG XBOOM XG7S Caixa de som Bluetooth portátil - IP67 e 24 horas de bateria
Especificação chave
-
Tamanho [polegadas]
-
32"
-
Resolução
-
3840 x 2160
-
Tipo de painel
-
IPS
-
Proporção
-
16:9
-
Gama de cores (Typ.)
-
DCI-P3 95%
-
Brillo (típ.) [cd/m²]
-
(Typ.) 350 cd/m²
-
Tempo de resposta
-
5ms
Todas as especificações
EXIBIÇÃO
-
Tamanho [polegadas]
-
32"
-
Proporção
-
16:9
-
Tipo de painel
-
IPS
-
Tempo de resposta
-
5ms
-
Resolução
-
3840 x 2160
-
Profundidade de cor (número de cores)
-
1.07B
-
Ângulo de visão (CR≥10)
-
178º / 178º
-
Brillo (típ.) [cd/m²]
-
(Typ.) 350 cd/m²
-
Relação de contraste (Tipo)
-
1000:1 (Typ.)
-
Gama de cores (Typ.)
-
DCI-P3 95%
CONECTIVIDADE
-
HDMI
-
Sim (2x)
-
USB-C
-
Sim (3x)
CARACTERÍSTICAS
-
HDR 10
-
Sim
MECÂNICA
-
Montável na parede [mm]
-
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
-
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
-
72.64 x 131.32 x 41.91
-
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
-
72.64 x 43.69 x 2.79
-
Peso de envio [kg]
-
24.9
-
Peso com suporte [kg]
-
21.18
ALIMENTAÇÃO
-
Tipo
-
Adaptador externo
ACESSÓRIOS
-
Controle Remoto
-
Sim
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
-
7893299948664
