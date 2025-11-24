About Cookies on This Site

Monitor LG MyView Smart 34SR60QC-B Tela curva 34" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

34SR60.GRAB
Bundle image
Front view
side view
Bundle image
Front view
side view

Principais recursos

  • Tela curva 34" QuadHD 2K 21:9
  • WebOS com os principais aplicativos de streaming
  • Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
front view with remote

34SR60QC-B

Monitor LG MyView Smart 34SR60QC-B Tela curva 34" QuadHD 2K 21:9, WebOS, Air Play, Screen Share, Bluetooth, ThinQ Home
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Logo LG MyView Smart Monitor

Logo LG MyView Smart Monitor

Uma tela, infinitas possibilidades

Há um monitor na mesa e um filme está sendo reproduzido na tela do monitor.

Há um monitor na mesa e um filme está sendo reproduzido na tela do monitor.

Crie um mundo repleto de possibilidades através do seu monitor

Seus momentos na frente da tela agora serão incríveis. Aproveite para expandir seu mundo e curtir seus filmes e séries prediletas, enquanto realiza suas atividades do dia a dia.

Tela de Cinema e maior produtividade em um único monitor

Com o Monitor LG My View Smart 34SR60QC você se diverte e trabalha com maior produtividade. A tela UltraWide tem o mesmo formato 21:9 das salas de cinema para assistir aos seus conteúdos favoritos de streaming através da plataforma WebOS em resolução QuadHD 2K com bordas finas de três lados. Já o tamanho da tela curva de 34" oferecem mais de 30% de área para aumentar a produtividade e imersão durante as atividades e tarefas do dia a dia utilizando cloud mesmo sem um PC.

Vídeo de introdução do produto LG MyView Smart Monitor de 34 polegadas.

LG MyView Smart Monitor 34-inch product introduction video.

Há um monitor na mesa, e a tela do monitor alterna entre a exibição da tela do webOS Homeboard e uma visualização em tela dividida de um escritório doméstico.

*Aplica-se apenas a conteúdo produzido em uma proporção de 21:9. Para conteúdo de streaming, restrições de plataforma podem ser aplicadas.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão do recurso. Pode diferir do uso real.

*É necessária conexão com a Internet e assinatura de serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming separados podem exigir um pagamento de assinatura e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

*O controle remoto está incluído no pacote.

Na tela do monitor inteligente, a interface do webOS é exibida. As ondas dos alto-falantes emanam dos cantos inferiores do monitor e, no lado direito da tela, há um controle remoto.

Adaptada ao seu gosto

Na mesa, há um monitor inteligente, exibindo um documento de home office sendo trabalhado. À esquerda do monitor, há um copo com alça e, à direita, um telefone celular, um porta-lápis e um suporte.

Trabalhe sem um PC

Uma imagem exibindo uma proporção de 21:9 é mostrada na tela do monitor com um fundo de paisagem natural.

Expanda sua visão com a tela UltraWide Curva

A tela exibe uma imagem vibrante mostrando HDR10 com 99% de cobertura sRGB.

Cores reais em QuadHD 2k

Um monitor é colocado sobre a mesa e, à direita, um telefone exibindo a mesma tela que o monitor é visível.

Espelhe os conteúdos dos seus devices na tela do monitor

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode diferir do uso real.

*É necessária conexão com a Internet e assinatura de serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming separados podem exigir um pagamento de assinatura e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

34"

Exibição - Resolução

3440 x 1440

Exibição - Tipo de painel

VA

Exibição - Proporção

21:9

Exibição - Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

300 cd/m² (Typ.)

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

100Hz

Exibição - Tempo de resposta

5ms (GtG) real

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG MyView Smart – 34SR60QC-B

ACESSÓRIOS

Controle Remoto

Sim

Adaptador

Adaptador externo

Cabo de alimentação

Sim

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

34"

Proporção

21:9

Tipo de painel

VA

Tempo de resposta

5ms (GtG) real

Resolução

3440 x 1440

Paso de píxeles [mm]

0.07725 × 0.23175 mm

Profundidade de cor (número de cores)

16.7M

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (típ.) [cd/m²]

300 cd/m² (Typ.)

Relação de contraste (Tipo)

3000:1

Gama de cores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

100Hz

Bit de cor

8bit

Tratamento de Superfície

Antirreflexo

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

Brilho automático

Sim

Economia de energia inteligente

Sim

Cor calibrada na fábrica

Calibração de balanço de branco

Estabilizador Preto

Sim

VRR

Sim

Efeito HDR

Sim

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (x2)

Porta USB Downstream

Sim (USB-A) (x2)

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

986 x 524 x 212

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

809.1 x 483.3 x 223.3

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

809.1 x 369.4 x 91.4

Peso de envio [kg]

9.2 kg

Peso com suporte [kg]

6.1 kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

60W (Typ.)

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

