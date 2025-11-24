We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG MyView Smart 34SR60QC-B Tela curva 34" + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
Principais recursos
- Tela curva 34" QuadHD 2K 21:9
- WebOS com os principais aplicativos de streaming
- Acesso a nuvem sem a necessidade de um PC
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Tela de Cinema e maior produtividade em um único monitor
Com o Monitor LG My View Smart 34SR60QC você se diverte e trabalha com maior produtividade. A tela UltraWide tem o mesmo formato 21:9 das salas de cinema para assistir aos seus conteúdos favoritos de streaming através da plataforma WebOS em resolução QuadHD 2K com bordas finas de três lados. Já o tamanho da tela curva de 34" oferecem mais de 30% de área para aumentar a produtividade e imersão durante as atividades e tarefas do dia a dia utilizando cloud mesmo sem um PC.
*Aplica-se apenas a conteúdo produzido em uma proporção de 21:9. Para conteúdo de streaming, restrições de plataforma podem ser aplicadas.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão do recurso. Pode diferir do uso real.
*O controle remoto está incluído no pacote.
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Monitor LG MyView Smart 34SR60QC-B Tela curva 34" QuadHD 2K 21:9, WebOS, Air Play, Screen Share, Bluetooth, ThinQ Home
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
34"
Exibição - Resolução
3440 x 1440
Exibição - Tipo de painel
VA
Exibição - Proporção
21:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100Hz
Exibição - Tempo de resposta
5ms (GtG) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG MyView Smart – 34SR60QC-B
ACESSÓRIOS
Controle Remoto
Sim
Adaptador
Adaptador externo
Cabo de alimentação
Sim
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
34"
Proporção
21:9
Tipo de painel
VA
Tempo de resposta
5ms (GtG) real
Resolução
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
300 cd/m² (Typ.)
Relação de contraste (Tipo)
3000:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
100Hz
Bit de cor
8bit
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Brilho automático
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Calibração de balanço de branco
Estabilizador Preto
Sim
VRR
Sim
Efeito HDR
Sim
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x2)
Porta USB Downstream
Sim (USB-A) (x2)
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
986 x 524 x 212
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 483.3 x 223.3
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4
Peso de envio [kg]
9.2 kg
Peso com suporte [kg]
6.1 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
60W (Typ.)
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
