Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, até 120” + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA  

HU710P.GRAB
Front view
Projectors
Xboom
Front view
Projectors
Xboom

Principais recursos

  • Projeção a Laser 4K UHD para até 120 polegadas
  • Projetor Smart com WebOS integrado
  • Design Único
  • Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
  • Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
  • Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
Mais
Produtos neste pacote: 2
-45 degree side view

HU710PB

Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil, até 120”, Screen Share, Air Play, Bluetooth e Alto-falante - HU710PB
Vista frontal da LG xboom Grab by will.i.am - Caixa de Som Bluetooth Portátil - Som exclusivo xboom com Suprema Portabilidade

GRAB

LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Logotipo LG CineBeam

A verdadeira experiência de Cinema, onde estiver

Vista lateral do HU710PB.

Vista lateral do HU710PB.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.

Qualidade de cinema premium, em qualquer lugar

Ultraportabilidade e design único! Transforme o ambiente que preferir com Projeção Laser 4K para até 120 polegadas; Smart WebOS para seus streamings favoritos e espelhamento de conteúdos do celular.

Vídeo do LG CineBeam HU710PB.

Qualidade Premium Surpreendente

Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD

Alta fidelidade de cor (padrão DCI-P3 154%)

Alto Contraste (450.000:1)

Ultraportátil, leve e fácil
de usar

Posicione e manuseie o CineBeam Q como preferir com a alça giratória de 360º e o ajuste automático de foco

Pronto para conectar 

Plataforma Smart webOS, Espelhamento de conteúdos (Screen Share & AirPlay), Bluetooth

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD

Poderoso e Ultraportátil 

O LG CineBeam Q é capaz de projetar uma tela gigante de até 120" a Laser em 4K com fidelidade de cores surpreendente no mesmo padrão da indústria cinematográfica norte-americana!

Vídeo do LG CineBeam HU710PB - ele projeta na parede de uma tela grande de 4k - 120 polegadas.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

will.i.am, de roupa preta e óculos escuros, está segurando o xboom Grab na sua frente.

Áudio xboom exclusivo sintonizado por will.i.am

Apresentamos o novo xboom Grab, criado em colaboração com will.i.am. Experimente um áudio criado por especialistas, incorporado em um estilo único.

will.i.am, o arquiteto da experiência xboom

A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.

Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.

Imprimir

Especificação chave

Resolução nativa - Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)

500 ANSI Lumen

Recursos - Correção digital de keystone

Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)

Lente de projeção - Zoom

Fixo

Todas as especificações

RESOLUÇÃO NATIVA

Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

BRILHO (ANSI LUMEN)

Brilho (ANSI Lumen)

500 ANSI Lumen

LENTE DE PROJEÇÃO

Foco (automático/manual)

Automático

Zoom

Fixo

IMAGEM DE PROJEÇÃO

Tamanho da tela

50" ~ 120“

Padrão (lente para parede)

80"@2.13m 100"@2.66m

DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO

Deslocamento de projeção

100%

SOM

Voz clara

Sim (III)

Compatível com Dolby Atmos

Sim (Pass Through)

TAMANHO

Tamanho líquido (mm) (L x P x A)

135 x 135 x 80

PESO DO PRODUTO

Peso líquido (kg ou g)

1.49kg

UNIFORMIDADE

Uniformidade (JBMMA 9 pontos)

85%

COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA

USB tipo C

1 (USB2.0, Tela, Energia: 5V/1A Out)

TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA

HDMI

Sim (1)

RECURSOS

CP Premium

Sim

Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)

Sim

Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)

Sim

LG Sound Sync (com barra de som)

Sim

HDCP

Sim (HDCP2.2)

Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)

Sim

HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)

Sim

Função Eco - Modo de economia de energia

Sim

Processador

Quad Core

HDR

HDR10 / HLG

Upscaler

Sim (4k)

Super resolução (controle especializado)

Sim (4k)

Modo HGiG (Grupo de Interesse em Jogos HDR)

Sim

Correção digital de keystone

Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)

Auto Keystone

Sim (ajuste automático da tela)

Contraste dinâmico (controle especializado)

450,000:1

Ligar/desligar rápido (instantâneo)

ligado 12 segundos / desligado 2 segundos

Autodiagnóstico

Sim

ACESSÓRIOS

Manual (livro completo ou simples)

Sim

Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)

Sim

Cartão de garantia

Depende da região

Controle remoto - Normal

Sim (LG ThinQ)

RUÍDO

Economia de energia Mín. (Brilhante)

29dB (Mín)(A)

Economia de energia média (Eco)

27 (Méd)

Economia de energia máx. (Eco)

25(Máx)

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energia (máx.)

65W

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Alça

Sim

Cabo tipo USB C

Sim

Cartão de garantia

Sim

FORMATO DE ÁUDIO

AAC

Sim

SBC

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299959530

BATERIA

Tempo de carregamento da bateria (Hrs)

3

Duração da bateria (HRS)

20

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.4

CONFORTO

Indicador de bateria

Sim

Bluetooth App (Android/iOS)

Sim

Iluminação

Sim

multiponto

Sim

Party Link (Modo duplo)

Sim

Party Link (Modo múltiplo)

Sim

Viva voz

Sim

Gerenciador de atualização (FOTA)

Sim

Comando de voz (Google Assistente, Siri)

Sim

À prova de água/respingos

IP67

DIMENSÃO (LXAXD)

Caixa de papelão

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Alto-falante

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

Som Inteligente

Sim

Bass Boost

Sim

Customizável (App)

Sim

Padrão

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

20 W + 10 W

CONSUMO DE ENERGIA

Modo de inicialização

10 W

Modo de espera

0.3 W

FONTE DE ENERGIA

USB tipo C

Sim

ALTO-FALANTE

Radiador Passivo

Sim (2)

Tamanho da Unidade do Tweeter

16 mm x 1

Tipo de unidade de tweeter

Domo

Unidade de Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso líquido

0,7 kg

