Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, até 120” + Caixa de Som Bluetooth LG xboom Grab by will.i.am - East LA
Principais recursos
- Projeção a Laser 4K UHD para até 120 polegadas
- Projetor Smart com WebOS integrado
- Design Único
- Eleve sua experiência auditiva a novos patamares com a caixa de som projetada pelo artista do Black Eyed Peas e pioneiro em tecnologia, will.i.am .
- Inteligência Artificial adaptativa embarcada que proporciona um som personalizado com base no gênero da música e no ambiente em que você está.
- Bateria de longa duração com até 20 horas de reprodução.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Qualidade de cinema premium, em qualquer lugar
Ultraportabilidade e design único! Transforme o ambiente que preferir com Projeção Laser 4K para até 120 polegadas; Smart WebOS para seus streamings favoritos e espelhamento de conteúdos do celular.
Qualidade Premium Surpreendente
Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD
Alta fidelidade de cor (padrão DCI-P3 154%)
Alto Contraste (450.000:1)
Ultraportátil, leve e fácil
de usar
Posicione e manuseie o CineBeam Q como preferir com a alça giratória de 360º e o ajuste automático de foco
Pronto para conectar
Plataforma Smart webOS, Espelhamento de conteúdos (Screen Share & AirPlay), Bluetooth
|*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Poderoso e Ultraportátil
O LG CineBeam Q é capaz de projetar uma tela gigante de até 120" a Laser em 4K com fidelidade de cores surpreendente no mesmo padrão da indústria cinematográfica norte-americana!
will.i.am, o arquiteto da experiência xboom
A LG escolheu will.i.am para redefinir a xboom, elevando a experiência auditiva com uma fusão inédita de som e estilo. Vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am é, sem dúvida, um ícone da cultura pop e da inovação.
Todas as caixas de som 'xboom by will.i.am' são profissionalmente refinadas por ele para entregar um som mais equilibrado, com um timbre quente e graves potentes. Com sua expertise em música e tecnologia, will.i.am aprimorou a xboom para proporcionar um som vibrante e dinâmico em um design compacto.
- Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil, até 120”, Screen Share, Air Play, Bluetooth e Alto-falante - HU710PB
- LG xboom Grab by will.i.am | Caixa de Som Bluetooth Portátil | Som AI | 30W RMS | 20 Horas de Bateria | IP67 e Durabilidade Militar
Especificação chave
Resolução nativa - Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
Recursos - Correção digital de keystone
Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)
Lente de projeção - Zoom
Fixo
Todas as especificações
RESOLUÇÃO NATIVA
Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILHO (ANSI LUMEN)
Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
LENTE DE PROJEÇÃO
Foco (automático/manual)
Automático
Zoom
Fixo
IMAGEM DE PROJEÇÃO
Tamanho da tela
50" ~ 120“
Padrão (lente para parede)
80"@2.13m 100"@2.66m
DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO
Deslocamento de projeção
100%
SOM
Voz clara
Sim (III)
Compatível com Dolby Atmos
Sim (Pass Through)
TAMANHO
Tamanho líquido (mm) (L x P x A)
135 x 135 x 80
PESO DO PRODUTO
Peso líquido (kg ou g)
1.49kg
UNIFORMIDADE
Uniformidade (JBMMA 9 pontos)
85%
COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA
USB tipo C
1 (USB2.0, Tela, Energia: 5V/1A Out)
TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA
HDMI
Sim (1)
RECURSOS
CP Premium
Sim
Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)
Sim
Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)
Sim
LG Sound Sync (com barra de som)
Sim
HDCP
Sim (HDCP2.2)
Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)
Sim
HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)
Sim
Função Eco - Modo de economia de energia
Sim
Processador
Quad Core
HDR
HDR10 / HLG
Upscaler
Sim (4k)
Super resolução (controle especializado)
Sim (4k)
Modo HGiG (Grupo de Interesse em Jogos HDR)
Sim
Correção digital de keystone
Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)
Auto Keystone
Sim (ajuste automático da tela)
Contraste dinâmico (controle especializado)
450,000:1
Ligar/desligar rápido (instantâneo)
ligado 12 segundos / desligado 2 segundos
Autodiagnóstico
Sim
ACESSÓRIOS
Manual (livro completo ou simples)
Sim
Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)
Sim
Cartão de garantia
Depende da região
Controle remoto - Normal
Sim (LG ThinQ)
RUÍDO
Economia de energia Mín. (Brilhante)
29dB (Mín)(A)
Economia de energia média (Eco)
27 (Méd)
Economia de energia máx. (Eco)
25(Máx)
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia (máx.)
65W
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Alça
Sim
Cabo tipo USB C
Sim
Cartão de garantia
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
AAC
Sim
SBC
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299959530
BATERIA
Tempo de carregamento da bateria (Hrs)
3
Duração da bateria (HRS)
20
CONECTIVIDADE
Versão Bluetooth
5.4
CONFORTO
Indicador de bateria
Sim
Bluetooth App (Android/iOS)
Sim
Iluminação
Sim
multiponto
Sim
Party Link (Modo duplo)
Sim
Party Link (Modo múltiplo)
Sim
Viva voz
Sim
Gerenciador de atualização (FOTA)
Sim
Comando de voz (Google Assistente, Siri)
Sim
À prova de água/respingos
IP67
DIMENSÃO (LXAXD)
Caixa de papelão
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Alto-falante
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
Som Inteligente
Sim
Bass Boost
Sim
Customizável (App)
Sim
Padrão
Sim
EM GERAL
Número de canais
1.1ch (2Way)
Potência de saída
20 W + 10 W
CONSUMO DE ENERGIA
Modo de inicialização
10 W
Modo de espera
0.3 W
FONTE DE ENERGIA
USB tipo C
Sim
ALTO-FALANTE
Radiador Passivo
Sim (2)
Tamanho da Unidade do Tweeter
16 mm x 1
Tipo de unidade de tweeter
Domo
Unidade de Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso líquido
0,7 kg
