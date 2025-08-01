We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Qualidade de cinema premium, em qualquer lugar
Ultraportabilidade e design único! Transforme o ambiente que preferir com Projeção Laser 4K para até 120 polegadas; Smart WebOS para seus streamings favoritos e espelhamento de conteúdos do celular.
Qualidade Premium Surpreendente
Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD
Alta fidelidade de cor (padrão DCI-P3 154%)
Alto Contraste (450.000:1)
Ultraportátil, leve e fácil
de usar
Posicione e manuseie o CineBeam Q como preferir com a alça giratória de 360º e o ajuste automático de foco
Pronto para conectar
Plataforma Smart webOS, Espelhamento de conteúdos (Screen Share & AirPlay), Bluetooth
Poderoso e Ultraportátil
O LG CineBeam Q é capaz de projetar uma tela gigante de até 120" a Laser em 4K com fidelidade de cores surpreendente no mesmo padrão da indústria cinematográfica norte-americana!
The images used in the product overview below are for representative purposes. Refer to the image gallery at the top of the page for an accurate representation.
Som deslumbrante que te envolve
*Imagens de tela simuladas.
Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG
WOW Interface
Simplicidade: na ponta dos seus dedos
Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.
O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.
*Imagens de tela simuladas.
**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.
***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.
****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.
*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.
******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.
- Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil, até 120”, Screen Share, Air Play, Bluetooth e Alto-falante - HU710PB
- Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
Especificação chave
Resolução nativa - Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
Recursos - Correção digital de keystone
Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)
Lente de projeção - Zoom
Fixo
Todas as especificações
RESOLUÇÃO NATIVA
Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILHO (ANSI LUMEN)
Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
LENTE DE PROJEÇÃO
Foco (automático/manual)
Automático
Zoom
Fixo
IMAGEM DE PROJEÇÃO
Tamanho da tela
50" ~ 120“
Padrão (lente para parede)
80"@2.13m 100"@2.66m
DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO
Deslocamento de projeção
100%
SOM
Voz clara
Sim (III)
Compatível com Dolby Atmos
Sim (Pass Through)
TAMANHO
Tamanho líquido (mm) (L x P x A)
135 x 135 x 80
PESO DO PRODUTO
Peso líquido (kg ou g)
1.49kg
UNIFORMIDADE
Uniformidade (JBMMA 9 pontos)
85%
COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA
USB tipo C
1 (USB2.0, Tela, Energia: 5V/1A Out)
TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA
HDMI
Sim (1)
RECURSOS
CP Premium
Sim
Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)
Sim
Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)
Sim
LG Sound Sync (com barra de som)
Sim
HDCP
Sim (HDCP2.2)
Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)
Sim
HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)
Sim
Função Eco - Modo de economia de energia
Sim
Processador
Quad Core
HDR
HDR10 / HLG
Upscaler
Sim (4k)
Super resolução (controle especializado)
Sim (4k)
Modo HGiG (Grupo de Interesse em Jogos HDR)
Sim
Correção digital de keystone
Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)
Auto Keystone
Sim (ajuste automático da tela)
Contraste dinâmico (controle especializado)
450,000:1
Ligar/desligar rápido (instantâneo)
ligado 12 segundos / desligado 2 segundos
Autodiagnóstico
Sim
ACESSÓRIOS
Manual (livro completo ou simples)
Sim
Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)
Sim
Cartão de garantia
Depende da região
Controle remoto - Normal
Sim (LG ThinQ)
RUÍDO
Economia de energia Mín. (Brilhante)
29dB (Mín)(A)
Economia de energia média (Eco)
27 (Méd)
Economia de energia máx. (Eco)
25(Máx)
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia (máx.)
65W
Especificação chave
Em geral - Número de canais
2.1
Em geral - Potência de saída
300 W
Dimensão (LxAxD) - Principal
720 x 63 x 87 mm
Dimensão (LxAxD) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299946400
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Sim
Padrão
Sim
Cinema
Sim
Jogo
Sim
CONECTIVIDADE
Saída HDMI
1
Versão Bluetooth
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Sim
óptico
1
COMPATÍVEL COM HDMI
Canal de retorno de áudio (ARC)
Sim
CEC (Simplink)
Sim
EM GERAL
Número de canais
2.1
Números de alto-falantes
3 EA
Potência de saída
300 W
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Sim
AAC
Sim
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Interface
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
720 x 63 x 87 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
PESO
Principal
1,65 kg
Subwoofer
4,2 kg
Peso bruto
7,6 kg
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Controle remoto
Sim
Cabo óptico
Sim
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energia (Principal)
22 W
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energia (subwoofer)
35 W
