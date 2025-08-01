About Cookies on This Site

Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

HU710PB.S40T
Bundle Image
Front view
Front view soundbar
Bundle Image
Front view
Front view soundbar

Principais recursos

  • Projeção a Laser 4K UHD para até 120 polegadas
  • Projetor Smart com WebOS integrado
  • Design Único
  • 2.1 canais de som surround imersivo
  • 300W RMS de potência sonora
  • Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
Mais
Produtos neste pacote: 2
-45 degree side view

HU710PB

Projetor LG CineBeam Q 4K UHD Laser, Smart WebOS, Leve e Ultraportátil, até 120”, Screen Share, Air Play, Bluetooth e Alto-falante - HU710PB
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
Logotipo LG CineBeam

A verdadeira experiência de Cinema, onde estiver

Vista lateral do HU710PB.

Vista lateral do HU710PB.

*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.

Qualidade de cinema premium, em qualquer lugar

Ultraportabilidade e design único! Transforme o ambiente que preferir com Projeção Laser 4K para até 120 polegadas; Smart WebOS para seus streamings favoritos e espelhamento de conteúdos do celular.

Vídeo do LG CineBeam HU710PB.

Qualidade Premium Surpreendente

Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD

Alta fidelidade de cor (padrão DCI-P3 154%)

Alto Contraste (450.000:1)

Ultraportátil, leve e fácil
de usar

Posicione e manuseie o CineBeam Q como preferir com a alça giratória de 360º e o ajuste automático de foco 

Pronto para conectar 

Plataforma Smart webOS, Espelhamento de conteúdos (Screen Share & AirPlay), Bluetooth 

Projeção de até 120" a Laser em 4K UHD

Poderoso e Ultraportátil 

O LG CineBeam Q é capaz de projetar uma tela gigante de até 120" a Laser em 4K com fidelidade de cores surpreendente no mesmo padrão da indústria cinematográfica norte-americana! 

Vídeo do LG CineBeam HU710PB - ele projeta na parede de uma tela grande de 4k - 120 polegadas.

The images used in the product overview below are for representative purposes. Refer to the image gallery at the top of the page for an accurate representation.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

A companhia sonora ideal para sua TV LG

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

Som deslumbrante que te envolve

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

*Imagens de tela simuladas.

Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG

WOW Interface

Simplicidade: na ponta dos seus dedos

Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.

O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.

*Imagens de tela simuladas.

**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.

***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.

****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.

*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.

Imprimir

Especificação chave

Resolução nativa - Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

Brilho (ANSI Lumen) - Brilho (ANSI Lumen)

500 ANSI Lumen

Recursos - Correção digital de keystone

Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)

Lente de projeção - Zoom

Fixo

Todas as especificações

RESOLUÇÃO NATIVA

Resolução nativa

4K UHD (3840 x 2160)

BRILHO (ANSI LUMEN)

Brilho (ANSI Lumen)

500 ANSI Lumen

LENTE DE PROJEÇÃO

Foco (automático/manual)

Automático

Zoom

Fixo

IMAGEM DE PROJEÇÃO

Tamanho da tela

50" ~ 120“

Padrão (lente para parede)

80"@2.13m 100"@2.66m

DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO

Deslocamento de projeção

100%

SOM

Voz clara

Sim (III)

Compatível com Dolby Atmos

Sim (Pass Through)

TAMANHO

Tamanho líquido (mm) (L x P x A)

135 x 135 x 80

PESO DO PRODUTO

Peso líquido (kg ou g)

1.49kg

UNIFORMIDADE

Uniformidade (JBMMA 9 pontos)

85%

COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA

USB tipo C

1 (USB2.0, Tela, Energia: 5V/1A Out)

TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA

HDMI

Sim (1)

RECURSOS

CP Premium

Sim

Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)

Sim

Compartilhamento de conteúdo (com dispositivo compatível com DLNA)

Sim

LG Sound Sync (com barra de som)

Sim

HDCP

Sim (HDCP2.2)

Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)

Sim

HID (conexão de teclado/mouse/GamePad via USB)

Sim

Função Eco - Modo de economia de energia

Sim

Processador

Quad Core

HDR

HDR10 / HLG

Upscaler

Sim (4k)

Super resolução (controle especializado)

Sim (4k)

Modo HGiG (Grupo de Interesse em Jogos HDR)

Sim

Correção digital de keystone

Sim (ajuste de borda 4/9/15 deformação de ponto)

Auto Keystone

Sim (ajuste automático da tela)

Contraste dinâmico (controle especializado)

450,000:1

Ligar/desligar rápido (instantâneo)

ligado 12 segundos / desligado 2 segundos

Autodiagnóstico

Sim

ACESSÓRIOS

Manual (livro completo ou simples)

Sim

Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)

Sim

Cartão de garantia

Depende da região

Controle remoto - Normal

Sim (LG ThinQ)

RUÍDO

Economia de energia Mín. (Brilhante)

29dB (Mín)(A)

Economia de energia média (Eco)

27 (Méd)

Economia de energia máx. (Eco)

25(Máx)

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energia (máx.)

65W

Imprimir

Especificação chave

Em geral - Número de canais

2.1

Em geral - Potência de saída

300 W

Dimensão (LxAxD) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensão (LxAxD) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946400

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Cinema

Sim

Jogo

Sim

CONECTIVIDADE

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.3

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

2.1

Números de alto-falantes

3 EA

Potência de saída

300 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

AAC

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Controle remoto

Sim

Cabo óptico

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

22 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

35 W

Principais Ofertas

