Projetor LG CineBeam Q PU615U Mini Ultra Curta Distância, 4K UHD, 100", DCI-P3 154%, Leve e Ultraportátil

PU615U
Front view
Rear view
Bottom view
rear view
Top view
20 angle -45 degree rear view
projecter view image
ultra short throw image
full-acale theater image
spectrum image
triple layer image
richer image
screen short image
lumens brightness image
mininal design lifestyle image
Principais recursos

  • Ultra Curta Distância
  • Projeção a Laser 4K UHD para até 100 polegadas
  • DCI-P3 154% (Geral), Laser RGB 3
  • Taxa de contraste de 450.000:1 & 500 de Brilho ANSI Lumens
  • Tamanho compacto e design minimalista (160x160x110mm)
  • Alto-falantes estéreo embutidos com Dolby Atmos
Mais
Uma imagem de deserto está sendo projetada pelo LG CineBeam.

Uma imagem de deserto está sendo projetada pelo LG CineBeam.

*Este projetor de ultracurta distância requer uma distância de projeção de 8,1 cm a 39,3 cm, muito menor do que os projetores convencionais.

*Este projetor não possui bateria interna. É necessário conectar o cabo de alimentação ou uma bateria externa para o funcionamento.

**As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Logo do prêmio AVS Forum Melhor de CES 2025

AVSForum - Melhor do CES 2025

Nomeado o "Melhor do CES 2025" pelo AVSForum 2025

Apresentamos o nosso melhor mini projetor UST 4K até agora

Transforme sua parede em um cinema 4K de 100 polegadas com projeção Ultra Short Throw. Desfrute de uma experiência cinematográfica de outro nível sem precisar de espaço extra ou complicações.

Seis diferentes projetores LG CineBeam e suas imagens de projeção exibidas juntos.

Seis diferentes projetores LG CineBeam e suas imagens de projeção exibidas juntos.

Ultra Short Throw, além dos limites espaciais

O CineBeam S conta com tecnologia Ultra Short Throw, projetando imagens panorâmicas em uma distância de projeção excepcionalmente curta. Transforme seu ambiente com uma incrível tela de cinema de 100 polegadas.

 

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.

*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, esse recurso pode não funcionar corretamente.

Experiência de cinema em grande escala em casa, potencializada por uma tela 4K de 100''

Sua resolução 4K UHD oferece detalhes nítidos e clareza realista, mesmo em uma enorme tela de 100 polegadas. Desfrute de cores vibrantes e contraste profundo com a gama de cores DCI-P3 154% e taxa de contraste de 450.000:1, proporcionando uma experiência de visualização imersiva.

4K UHD

Resolução de 3840X2160

DCI-P3 154%

Gama de cores (total)

Laser RGB

Fonte de luz

450,000:1

Taxa de contraste

Três pessoas usando roupas verdes, amarelas e azuis.

4K UHD 2160p

Três pessoas usando roupas verdes, amarelas e azuis.

FHD 1080p

 

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O tamanho da tela pode variar conforme a distância de projeção.

*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.

*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, esse recurso pode não funcionar corretamente.

*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar conforme o ambiente.

*Os valores da gama de cores foram medidos em testes internos e podem variar dependendo do ambiente..

Veja o espectro de cor completo

Com ampla gama de cores de 154% DCI-P3 (total), o CineBeam S oferece reprodução de cores precisa e vibrante.

*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.

*Os valores da gama de cores foram medidos em testes internos e podem variar conforme o ambiente.

*O Laser RGB oferece uma fonte de luz separada para vermelho, verde e azul.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Cores intensas proporcionadas pelo laser triplo

O Laser RGB proporciona cores intensas e alto brilho, oferecendo uma experiência de visualização mais imersiva.

*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Preto profundo proporciona detalhes mais ricos

Nossa taxa de contraste de 450.000:1 realça detalhes nítidos e pretos profundos, aumentando a vivacidade em todas as cenas.

*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Tela de até 100" a partir de uma distância mínima

Desfrute de uma tela grandiosa de 100 polegadas, a apenas uma curta distância da parede. A lente de ultra curto alcance pode projetar diversos tamanhos de tela — de 40 polegadas até uma impressionante tela cinematográfica de 100 polegadas — mesmo nos espaços mais apertados..

LG CineBeam projetando a imagem de uma montanha com nuvens

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, este recurso pode não funcionar corretamente.

*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Pequeno, mas poderoso.

Compacto e leve, este projetor oferece desempenho poderoso. Seu design minimalista facilita o transporte e se integra perfeitamente a qualquer ambiente.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Gráfico de onda sonora azul saindo do projetor LG CineBeam.

Gráfico de onda sonora azul saindo do projetor LG CineBeam.

Desfrute de som estéreo espacial com Dolby Atmos

Os cenários sonoros ganham vida. Alto-falantes estéreo integrados com Dolby Atmos proporcionam áudio claro e envolvente.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Dolby, Dolby Atmos e o símbolo double-D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

TV LG exibindo a tela do webOS

TV LG exibindo a tela do webOS

webOS: Abra um mundo de conteúdos

Use webOS, explore um mundo de conteúdo com serviços de streaming integrados como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, e Apple TV.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Conexão à internet e assinatura dos serviços relacionados são necessárias. Alguns serviços podem exigir pagamento de assinatura, que não está incluído (vendido separadamente).

*Os serviços compatíveis podem variar de acordo com o país.

Espelhe diretamente de seus dispositivos

Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para o projetor com AirPlay 2** (para dispositivos Apple) e Screen Share*** (para dispositivos Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite a visualização em uma tela maior de forma simples e rápida.

Imagem de uma festa sendo espelhada de um smartphone para um projetor LG CineBeam.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

**Seu dispositivo Apple deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.

**Este LG CineBeam é compatível com AirPlay 2 e requer iOS 12.3 ou posterior, ou macOS 10.14.5 ou posterior.

**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone e Mac são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e em outros países e regiões.

***Screen Share: compatível com Android ou Windows 10 e superior. Dependendo do ambiente Wi-Fi e da versão do firmware dos dispositivos externos conectados, esses recursos podem não funcionar corretamente.

*Bluetooth: compatível com BT 5.0 ou superior.

Configuração de tela fácil em qualquer parede

Esqueça as complicações. Com recursos inteligentes que se adaptam ao seu espaço, o CineBeam S garante uma configuração rápida e fácil sempre.

Ajuste automático de tela

A configuração da tela fica mais rápida e fácil do que nunca. O CineBeam S ajusta automaticamente o foco e a distorção trapezoidal (keystone).

Redimensionamento/Deslocamento de Tela

Ajuste facilmente o tamanho e a posição da tela para se adequar à sua parede.

Ajuste de parede de cor

Escolha entre 8 pré-configurações de cores diferentes para combinar com a cor da sua parede, garantindo a configuração de tela mais otimizada.

*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir do uso real.

*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, o ajuste automático da tela pode não funcionar corretamente.

*É possível projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.

*Se a distância da tela for superior a 39,3 cm ou o posicionamento estiver acima de 5 graus, este recurso pode não funcionar corretamente.

*As imagens foram simuladas para melhor compreensão dos recursos e podem diferir do uso real.

*Suporta 4K a 30Hz ao conectar um dispositivo externo via porta USB Type-C e não é compatível com HDR.

*Este projetor inclui cabo de energia. Portas HDMI e USB Type-C não estão incluídas.

Controle remoto completo para operação sem complicações

Controle seu projetor sem esforço com o controle remoto. Desenvolvido para combinar com o CineBeam S, este controle compacto e minimalista garante operação suave e intuitiva.

*O controle remoto pode ser operado via aplicativo LG ThinQ após o registro do produto.

*Os serviços ou botões suportados no controle remoto podem variar conforme o país.

Calculadora de Projeção LG

Isso vai caber no meu espaço?

Para garantir que o projetor funcione no seu espaço, use a Calculadora de Projeção LG.

Calcule agora!
Imprimir

Especificação chave

  • Resolução nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Brilho (ANSI Lumen)

    500 ANSI Lumen

Todas as especificações

RESOLUÇÃO NATIVA

  • Resolução nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

BRILHO (ANSI LUMEN)

  • Brilho (ANSI Lumen)

    500 ANSI Lumen

LENTE DE PROJEÇÃO

  • Foco (automático/manual)

    Automatico

IMAGEM DE PROJEÇÃO

  • Tamanho da tela

    40" ~ 100“

DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO

  • Deslocamento de projeção

    100%

SOM

  • Voz clara

    Sim

  • Compatível com Dolby Atmos

    Sim

TAMANHO

  • Tamanho líquido (mm) (L x P x A)

    110 x 160 x 160

PESO DO PRODUTO

  • Peso líquido (kg ou g)

    2,2kg

COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA

  • USB tipo C

    Sim

  • Digital (HDMI)

    Sim

TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA

  • HDMI

    Sim (1x)

  • USB Type-C (tela, carregamento)

    Sim (2x)

RECURSOS

  • Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)

    Sim

  • Navegador de Internet

    Sim

  • Compartilhamento de conteúdo sem fio (com Android, iOS)

    Sim

  • HDCP

    Sim

  • Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)

    Sim

  • Função econômica - Temporizador de suspensão

    Sim

  • Processador

    Quad Core

  • HDR

    HDR10

  • Otimizador de brilho - Contraste adaptável

    Sim

  • Auto Keystone

    Sim

ACESSÓRIOS

  • Manual (livro completo ou simples)

    Sim

  • Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)

    Sim

  • Controle remoto - Normal

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energia (máx.)

    65W

  • Fonte de alimentação

    Interna

