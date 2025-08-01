We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Projetor LG CineBeam Q PU615U Mini Ultra Curta Distância, 4K UHD, 100", DCI-P3 154%, Leve e Ultraportátil
PU615U
()
*Este projetor de ultracurta distância requer uma distância de projeção de 8,1 cm a 39,3 cm, muito menor do que os projetores convencionais.
*Este projetor não possui bateria interna. É necessário conectar o cabo de alimentação ou uma bateria externa para o funcionamento.
**As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
AVSForum - Melhor do CES 2025
Nomeado o "Melhor do CES 2025" pelo AVSForum 2025
Apresentamos o nosso melhor mini projetor UST 4K até agora
Transforme sua parede em um cinema 4K de 100 polegadas com projeção Ultra Short Throw. Desfrute de uma experiência cinematográfica de outro nível sem precisar de espaço extra ou complicações.
Ultra Short Throw, além dos limites espaciais
O CineBeam S conta com tecnologia Ultra Short Throw, projetando imagens panorâmicas em uma distância de projeção excepcionalmente curta. Transforme seu ambiente com uma incrível tela de cinema de 100 polegadas.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.
*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, esse recurso pode não funcionar corretamente.
Experiência de cinema em grande escala em casa, potencializada por uma tela 4K de 100''
Sua resolução 4K UHD oferece detalhes nítidos e clareza realista, mesmo em uma enorme tela de 100 polegadas. Desfrute de cores vibrantes e contraste profundo com a gama de cores DCI-P3 154% e taxa de contraste de 450.000:1, proporcionando uma experiência de visualização imersiva.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O tamanho da tela pode variar conforme a distância de projeção.
*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.
*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, esse recurso pode não funcionar corretamente.
*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar conforme o ambiente.
*Os valores da gama de cores foram medidos em testes internos e podem variar dependendo do ambiente..
Veja o espectro de cor completo
Com ampla gama de cores de 154% DCI-P3 (total), o CineBeam S oferece reprodução de cores precisa e vibrante.
*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.
*Os valores da gama de cores foram medidos em testes internos e podem variar conforme o ambiente.
*O Laser RGB oferece uma fonte de luz separada para vermelho, verde e azul.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Cores intensas proporcionadas pelo laser triplo
O Laser RGB proporciona cores intensas e alto brilho, oferecendo uma experiência de visualização mais imersiva.
*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Preto profundo proporciona detalhes mais ricos
Nossa taxa de contraste de 450.000:1 realça detalhes nítidos e pretos profundos, aumentando a vivacidade em todas as cenas.
*Os valores acima são baseados no “modo mais claro” e podem variar dependendo do ambiente.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Tela de até 100" a partir de uma distância mínima
Desfrute de uma tela grandiosa de 100 polegadas, a apenas uma curta distância da parede. A lente de ultra curto alcance pode projetar diversos tamanhos de tela — de 40 polegadas até uma impressionante tela cinematográfica de 100 polegadas — mesmo nos espaços mais apertados..
LG CineBeam projetando a imagem de uma montanha com nuvens
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, este recurso pode não funcionar corretamente.
*Ele pode projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.
Pequeno, mas poderoso.
Pequeno, mas poderoso.
Compacto e leve, este projetor oferece desempenho poderoso. Seu design minimalista facilita o transporte e se integra perfeitamente a qualquer ambiente.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Dolby, Dolby Atmos e o símbolo double-D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Conexão à internet e assinatura dos serviços relacionados são necessárias. Alguns serviços podem exigir pagamento de assinatura, que não está incluído (vendido separadamente).
*Os serviços compatíveis podem variar de acordo com o país.
Espelhe diretamente de seus dispositivos
Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para o projetor com AirPlay 2** (para dispositivos Apple) e Screen Share*** (para dispositivos Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite a visualização em uma tela maior de forma simples e rápida.
Imagem de uma festa sendo espelhada de um smartphone para um projetor LG CineBeam.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
**Seu dispositivo Apple deve estar conectado à mesma rede Wi-Fi que o projetor.
**Este LG CineBeam é compatível com AirPlay 2 e requer iOS 12.3 ou posterior, ou macOS 10.14.5 ou posterior.
**Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone e Mac são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e em outros países e regiões.
***Screen Share: compatível com Android ou Windows 10 e superior. Dependendo do ambiente Wi-Fi e da versão do firmware dos dispositivos externos conectados, esses recursos podem não funcionar corretamente.
*Bluetooth: compatível com BT 5.0 ou superior.
Configuração de tela fácil em qualquer parede
Esqueça as complicações. Com recursos inteligentes que se adaptam ao seu espaço, o CineBeam S garante uma configuração rápida e fácil sempre.
Ajuste automático de tela
A configuração da tela fica mais rápida e fácil do que nunca. O CineBeam S ajusta automaticamente o foco e a distorção trapezoidal (keystone).
Redimensionamento/Deslocamento de Tela
Ajuste facilmente o tamanho e a posição da tela para se adequar à sua parede.
Ajuste de parede de cor
Escolha entre 8 pré-configurações de cores diferentes para combinar com a cor da sua parede, garantindo a configuração de tela mais otimizada.
*As imagens foram simuladas para facilitar o entendimento dos recursos e podem diferir do uso real.
*Se houver obstáculos, como cantos ou superfícies irregulares, o ajuste automático da tela pode não funcionar corretamente.
*É possível projetar uma tela de 40 polegadas a uma distância de 8,1 cm e uma tela de 100 polegadas a uma distância de 39,3 cm.
*Se a distância da tela for superior a 39,3 cm ou o posicionamento estiver acima de 5 graus, este recurso pode não funcionar corretamente.
*As imagens foram simuladas para melhor compreensão dos recursos e podem diferir do uso real.
*Suporta 4K a 30Hz ao conectar um dispositivo externo via porta USB Type-C e não é compatível com HDR.
*Este projetor inclui cabo de energia. Portas HDMI e USB Type-C não estão incluídas.
Controle remoto completo para operação sem complicações
Controle seu projetor sem esforço com o controle remoto. Desenvolvido para combinar com o CineBeam S, este controle compacto e minimalista garante operação suave e intuitiva.
*O controle remoto pode ser operado via aplicativo LG ThinQ após o registro do produto.
*Os serviços ou botões suportados no controle remoto podem variar conforme o país.
Calculadora de Projeção LG
Isso vai caber no meu espaço?
Para garantir que o projetor funcione no seu espaço, use a Calculadora de Projeção LG.
Especificação chave
Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
Todas as especificações
RESOLUÇÃO NATIVA
Resolução nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILHO (ANSI LUMEN)
Brilho (ANSI Lumen)
500 ANSI Lumen
LENTE DE PROJEÇÃO
Foco (automático/manual)
Automatico
IMAGEM DE PROJEÇÃO
Tamanho da tela
40" ~ 100“
DESLOCAMENTO DE PROJEÇÃO
Deslocamento de projeção
100%
SOM
Voz clara
Sim
Compatível com Dolby Atmos
Sim
TAMANHO
Tamanho líquido (mm) (L x P x A)
110 x 160 x 160
PESO DO PRODUTO
Peso líquido (kg ou g)
2,2kg
COMPATIBILIDADE DE SINAL DE ENTRADA
USB tipo C
Sim
Digital (HDMI)
Sim
TERMINAIS DE ENTRADA/SAÍDA
HDMI
Sim (1x)
USB Type-C (tela, carregamento)
Sim (2x)
RECURSOS
Loja de conteúdo / LG Smart World (App Store)
Sim
Navegador de Internet
Sim
Compartilhamento de conteúdo sem fio (com Android, iOS)
Sim
HDCP
Sim
Plug & Play (detecção automática de fonte RGB/DVI/HDMI)
Sim
Função econômica - Temporizador de suspensão
Sim
Processador
Quad Core
HDR
HDR10
Otimizador de brilho - Contraste adaptável
Sim
Auto Keystone
Sim
ACESSÓRIOS
Manual (livro completo ou simples)
Sim
Guia rápido do usuário (Guia de configuração rápida)
Sim
Controle remoto - Normal
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia (máx.)
65W
Fonte de alimentação
Interna
