Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+
Produtos neste pacote: 2
A Tela
OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)
DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**
Painel Glare
A Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)
HDMI 2.1 | USB | DisplayPort
A Tecnologia
AdaptiveSync certificado pela VESA
NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.
**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
OLED com MLA+
Sua jogatina com brilho magnífico
A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .
Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.
Painel OLED brilhante com MLA+
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Qualidade LG em HD+ 20"
Home & Office com + produtividade
O monitor LG HD+ (1600x900) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e Color Weakness, para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa.
A imagem mostra um monitor LG de 19,5" em uma mesa, exibindo conteúdo criativo, projetado para um ambiente de trabalho confortável.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.
Produtividade
Tela HD+ (1600x900) de 20“
LG Switch
Flicker Safe
Modo Leitura
Color Weakness
Conectividade & Ergonomia
HDMI & VGA
Saída fone de ouvido
Inclinação (-5~15°)
Suporte para montagem na parede (75x75)
Recursos Gamer
Tempo de resposta real 2ms (GtG)
75Hz
Black Stabilizer
Dynamic Action Sync
Crosshair
Aplicativo LG Switch
Aumente sua produtividade
Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, procure por 20U401A no menu de Suporte do LG.com.
- Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400
- Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+, LG Switch, Modo leitura e Flicker Safe, HDMI, VGA, 2ms (GtG), 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, saída fone de ouvido
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
QHD 2K
Exibição - Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Resolução
QHD 2K
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relação de contraste (Tipo)
1500000:1
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.1)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v3.2 Gen1)
Porta USB Upstream
Sim (1x) (v3.2 Gen1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Sim (FreeSync Premium Pro)
NVIDIA G-Sync™
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Modo Leitor
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Chave definida pelo usuário
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação, Altura, Rotação
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
351.0x605.2x45.3
Peso de envio [kg]
9.9kg
Peso com suporte [kg]
7.2kg
Peso sin soporte [kg]
4.8kg
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
168x673x529
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
31.52W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim
Cabo de alimentação
Sim
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
20"
Exibição - Resolução
Full HD
Exibição - Tipo de painel
TN
Exibição - Proporção
16:9 (Wide)
Exibição - Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
75Hz
Exibição - Tempo de resposta
2ms (GtG) real
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5 ~15º)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
20"
Proporção
16:9 (Wide)
Tipo de painel
TN
Tempo de resposta
2ms (GtG) real
Resolução
Full HD
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
90º(R/L), 65º(U/D)
Relação de contraste (Tipo)
600:1
Gama de cores (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
75Hz
Relação de contraste (mín.)
500:1
Tamaño [cm]
49.4
Tratamento de Superfície
Anti-reflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (1x)
CARACTERÍSTICAS
Estabilizador Preto
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5 ~15º)
Montável na parede [mm]
75 x 75 mm
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
589 x 133 x 352 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
463.8 x 364.6 x 190 mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
463.8 x 276.4 x 38.4 mm
Peso de envio [kg]
3.25 kg
Peso com suporte [kg]
2.25 kg
Peso sin soporte [kg]
1.9 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
11W
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1.5m)
Cabo de alimentação
Sim
