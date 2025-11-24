About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+

Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+

27GX704.20U401
Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+
27GX704.20U401
27GX704.20U401
Combo Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27" + Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+
27GX704.20U401
27GX704.20U401

Principais recursos

  • Monitor OLED 27" QHD 2K (2560 x 1440)
  • 240Hz de frequência
  • 0.03ms (GtG) de tempo de resposta
  • Tela 20“ HD+ (1600x900)
  • LG Switch
  • Modo leitura, Flicker Safe, Color Weakness
Mais
Produtos neste pacote: 2
vista frontal com especificações

27GX704A-B

Monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A-B 27", 240Hz, QHD 2K, 0.03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Vesa AdaptiveSync, HDR True Black 400
front view

20U401A-B

Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B Tela 20” HD+, LG Switch, Modo leitura e Flicker Safe, HDMI, VGA, 2ms (GtG), 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, saída fone de ouvido
Monitor para gaming UltraGear™ OLED.

A Tela

OLED QHD 2K 27" (2560 x 1440)

DisplayHDR True black 400 | DCI-P3 (Typ) 98.5%**

Painel Glare

A Velocidade

Taxa de atualização de 240Hz

Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)

HDMI 2.1 | USB | DisplayPort

A Tecnologia

AdaptiveSync certificado pela VESA

NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GS95QE.

**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

Toque no ecrã âncora

OLED com MLA+

Sua jogatina com brilho magnífico

A tecnologia MLA+ eleva as cores a um novo nível de vivacidade .

Com um brilho padrão de 275 nits e podendo atingir pico de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes.

Painel OLED brilhante com MLA+

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Qualidade LG em HD+ 20"

Home & Office com + produtividade 

O monitor LG HD+ (1600x900) conta com o pacote de recursos LG Switch, Modo leitura, Flicker Safe e Color Weakness, para um ambiente de trabalho mais produtivo e confortável com a visualização de múltiplos conteúdos e programas ao mesmo tempo tanto no escritório como em casa. 

A imagem mostra um monitor LG de 19,5" em uma mesa, exibindo conteúdo criativo, projetado para um ambiente de trabalho confortável.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse não estão incluídos no pacote.

Produtividade

Tela HD+ (1600x900) de 20“

LG Switch

Flicker Safe

Modo Leitura

Color Weakness 

Conectividade & Ergonomia

HDMI & VGA

Saída fone de ouvido

Inclinação (-5~15°)

Suporte para montagem na parede (75x75)

Recursos Gamer

Tempo de resposta real 2ms (GtG)

75Hz

Black Stabilizer

Dynamic Action Sync

Crosshair

Aplicativo LG Switch

Aumente sua produtividade

Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, procure por 20U401A no menu de Suporte do LG.com.

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

27"

Exibição - Resolução

QHD 2K

Exibição - Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação, Altura, Rotação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor Gamer LG Ultragear™ OLED - 27GX704A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

27"

Resolução

QHD 2K

Profundidade de cor (número de cores)

1.07B

Ângulo de visão (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Relação de contraste (Tipo)

1500000:1

Gama de cores (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (2x) (v2.1)

DisplayPort

Sim (1x) (v1.4)

Porta USB Downstream

Sim (2x) (v3.2 Gen1)

Porta USB Upstream

Sim (1x) (v3.2 Gen1)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Sim

AMD FreeSync™

Sim (FreeSync Premium Pro)

NVIDIA G-Sync™

Sim

Sincronização de ação dinâmica

Sim

Estabilizador Preto

Sim

Mira

Sim

Modo Leitor

Sim

Contador de FPS

Sim

VRR

Sim

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

Chave definida pelo usuário

Sim

Interruptor de entrada automática

Sim

Efeito HDR

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação, Altura, Rotação

Montável na parede [mm]

100 x 100 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

532.6x605.2x220 (Up) / 402.6x605.2x220 (Down)

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

351.0x605.2x45.3

Peso de envio [kg]

9.9kg

Peso com suporte [kg]

7.2kg

Peso sin soporte [kg]

4.8kg

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

168x673x529

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

31.52W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim

Cabo de alimentação

Sim

Imprimir

Especificação chave

Exibição - Tamanho [polegadas]

20"

Exibição - Resolução

Full HD

Exibição - Tipo de painel

TN

Exibição - Proporção

16:9 (Wide)

Exibição - Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931

Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75Hz

Exibição - Tempo de resposta

2ms (GtG) real

Mecânica - Exibir ajustes de posição

Inclinação (-5 ~15º)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

Nome do produto

Monitor LG LED Home & Office 20U401A-B

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]

20"

Proporção

16:9 (Wide)

Tipo de painel

TN

Tempo de resposta

2ms (GtG) real

Resolução

Full HD

Profundidade de cor (número de cores)

16.7M

Ângulo de visão (CR≥10)

90º(R/L), 65º(U/D)

Relação de contraste (Tipo)

600:1

Gama de cores (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931

Taxa de atualização (máx.) [Hz]

75Hz

Relação de contraste (mín.)

500:1

Tamaño [cm]

49.4

Tratamento de Superfície

Anti-reflexo

CONECTIVIDADE

HDMI

Sim (1x)

CARACTERÍSTICAS

Estabilizador Preto

Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição

Inclinação (-5 ~15º)

Montável na parede [mm]

75 x 75 mm

DIMENSÕES/PESOS

Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

589 x 133 x 352 mm

Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

463.8 x 364.6 x 190 mm

Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

463.8 x 276.4 x 38.4 mm

Peso de envio [kg]

3.25 kg

Peso com suporte [kg]

2.25 kg

Peso sin soporte [kg]

1.9 kg

ALIMENTAÇÃO

Consumo de energía (típ.)

11W

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

HDMI

Sim (1.5m)

Cabo de alimentação

Sim

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato

Encontre uma loja perto de você

Experimente este produto perto de você.