A LG, sempre na vanguarda da tecnologia, incorporou a inteligência artificial para proporcionar mais conforto, pois a AI aprende seus hábitos. Com a tecnologia Dual Inverter, é possível otimizar o uso de energia de forma inteligente e eficaz. Em vez de operar com configurações fixas, os modelos equipados com AI aprendem e se adaptam às suas necessidades, oferecendo maior eficiência e, consequentemente, mais economia de energia.

Uma das maneiras pelas quais a IA proporciona mais conforto é ao aprender seus padrões de uso. O sistema analisa detalhadamente como você utiliza o ar-condicionado Dual Inverter ao longo do tempo, identificando suas preferências de temperatura em diferentes horários do dia e condições climáticas. Dessa forma, evita o super-resfriamento ou superaquecimento desnecessário do ambiente. Imagine chegar em casa e encontrar seu Dual Inverter já ajustado na temperatura ideal, sem desperdício de energia.

Mas a inteligência por trás da economia de energia dos aparelhos de ar-condicionado Dual Inverter da LG vai além do simples aprendizado dos seus padrões de uso. A AI realiza análises sofisticadas em tempo real para garantir a máxima eficiência. Veja como:

Como a inteligência artificial da LG otimiza seu conforto e economia?

A inteligência artificial embarcada no ar-condicionado LG AI Dual Inverter Uniq reconhece onde você está e direciona o fluxo de ar de maneira direta ou indireta. Além disso, aprende seus padrões de uso para preparar automaticamente a temperatura e a velocidade do vento conforme sua preferência. Ao acionar a função Smart Care, o sistema utiliza sensores para detectar o grau de umidade e a temperatura ambiente, regulando o ambiente de forma inteligente para garantir o máximo conforto.

Recursos inteligentes do ar-condicionado LG AI Dual Inverter

Smart Care: detecção e ajuste automático do ambiente

Otimização da Tecnologia Inverter

A tecnologia Dual Inverter da LG é reconhecida por sua alta eficiência, ajustando continuamente a velocidade do compressor para manter a temperatura desejada de forma estável, evitando picos de consumo de energia.

App ThinQ ™: gerencie o consumo de energia na palma da mão

Por meio do aplicativo ThinQ™ , alguns modelos de ar-condicionado Dual Inverter da LG oferecem o recurso AI kW Manager. Essa funcionalidade permite definir limites de consumo de energia e acompanhar o uso em tempo real. A AI atua como um assistente inteligente, sugerindo ajustes para manter o aparelho dentro dos limites estabelecidos, proporcionando maior controle sobre os seus gastos.

Modo Automático Inteligente: conforto e eficiência sem esforço

Presente em diversos modelos de ar-condicionado split inverter da LG, o Modo IA analisa as condições ambientais e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador e o modo de operação (resfriamento ou aquecimento) mais adequados. Tudo isso ocorre de forma intuitiva, buscando o equilíbrio ideal entre conforto e máxima eficiência energética, sem que você precise se preocupar em configurar o aparelho manualmente.

Detecção de janelas abertas: fim do desperdício de energia

O modelo Ar-Condicionado LG AI Dual Inverter Uniq é equipado com sensores capazes de detectar quedas bruscas de temperatura, como as que ocorrem quando uma janela é aberta. Nessas situações, o ar-condicionado pode automaticamente ativar o modo de economia de energia para evitar o desperdício de resfriamento, garantindo que a energia não seja utilizada de forma ineficiente.

Vantagens a longo prazo: mais que economia, um investimento inteligente

Ao integrar a AI em seus aparelhos de ar-condicionado, a LG não só proporciona uma redução significativa no consumo de energia, como também eleva o nível de conforto dos usuários. A temperatura ambiente se mantém mais estável, contribuindo para o bem-estar de toda a família. Além disso, a menor demanda energética desses aparelhos colabora com a sustentabilidade do planeta, ajudando a reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Graças à operação mais eficiente e à prevenção de picos de energia, a vida útil do seu ar-condicionado LG também tende a ser prolongada.