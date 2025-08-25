Casa conectada LG: como a tecnologia simplifica sua rotina

Um estilo de vida mais humano pede tempo e calma para se tornar realidade. Ter uma casa inteligente na palma da mão pode ser a grande vantagem

Estamos cercados de tecnologias e inovações e, muitas vezes, nos perguntamos como nossa rotina poderia ser ainda mais facilitada por elas. O sonho da casa conectada e funcional, muitas vezes, parece complicado demais: os aparelhos e aplicativos não se conversam. Com isso, gastamos um tempo precioso para administrar tantas funções descentralizadas.

LG Thinq: o fim dos aplicativos desconectados

A LG desenvolveu uma plataforma chamada ThinQ , que integra e conecta seus eletrodomésticos inteligentes em um só aplicativo. Por meio dela, é possível coordenar e controlar os dispositivos da casa na palma da mão, otimizando tarefas e economizando tempo.

Lavanderia inteligente: cuidado com os tecidos e economia de tempo

A Inteligência Artificial AIDD™ embarcada na linha de lava e seca LG Smart consegue detectar os tecidos e escolher o melhor padrão de lavagem para um conjunto de roupas. Além de preservar as fibras dos tecidos, você pode utilizar ciclos rápidos para pequenas cargas de roupas, com 14 ou 30 minutos de duração, dependendo do modelo da sua lavadora, e contar também com a tecnologia TurboWash, que economiza até 30 minutos, mantendo a performance de lavagem. Tudo isso pode ser monitorado e controlado, minuto a minuto, pelo aplicativo ThinQ, que também permite baixar ciclos extras específicos para as necessidades do dia-a-dia.

Cozinha conectada: controle sua geladeira e economize energia

Por meio da mesma plataforma ThinQ, você recebe notificações e é possível controlar a temperatura da sua Geladeira Smart LG .. Através do app, você também pode acompanhar o consumo de energia e ativar o modo de economia. Essas funcionalidades contribuem para prolongar a vida útil da geladeira, tornam seu uso mais sustentável e trazem mais eficiência para o seu dia a dia.

Climatização ideal: programe a temperatura de onde estiver

Na sala, no quarto ou em qualquer outro ambiente da casa, ter a climatização adequada ajuda na sensação de aconchego. E se você estiver fora e quiser encontrar sua casa na temperatura ideal, utilize a ThinQ AI para ligar seu ar-condicionado LG AI DUAL INVERTER a partir do seu dispositivo móvel. A programação recorrente permite que você indique horários diversificados de funcionamento, temperatura e velocidade, dentre outras funções.

Sala multitarefa: a função multi view da sua smart TV LG

Imagine utilizar a mesma Smart TV LG para acessar duas programações independentes em uma tela dividida em partes iguais? Como um game e um filme, por exemplo. A função Multi View veio para ajudar a aproximar fisicamente as pessoas no mesmo ambiente, permitindo que cada uma escolha sua programação. Mas essa é apenas uma das opções. Essa função pode ser combinada de diversas maneiras, como espelhar um celular em uma metade, enquanto assiste um vídeo do YouTube na outra. Ou conectar seu laptop e trabalhar com a visualização de um aplicativo e navegador. As possibilidades são inúmeras.

Mais tempo para o que importa: a verdadeira vantagem da tecnologia