We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar-condicionado LG Dual Inverter: como o motor inverter garante mais conforto e economia de energia
Como a tecnologia Dual Inverter da LG traz mais conforto térmico, estabilidade e até 70% de economia de energia. Entenda seu funcionamento e benefícios.
A tecnologia Dual Inverter da LG é um dos maiores avanços em eficiência e conforto térmico quando se fala em climatização residencial.
Presente na linha de ar-condicionado da marca, esse sistema utiliza um compressor inverter com rotor duplo, uma estrutura mecânica mais avançada que a utilizada em compressores convencionais, que é capaz de ajustar a velocidade de funcionamento de forma muito mais precisa do que modelos convencionais ou até mesmo inverter comuns.
Como funciona o rotor duplo do compressor Dual Inverter?
No coração do sistema está o compressor de rotação variável, algo já característico da tecnologia inverter, mas com um diferencial crucial para garantir conforto térmico e economia: dois rotores trabalhando em sincronia.
O que isso significa na prática?
1. Dois rotores em equilíbrio
Em vez de apenas um rotor, o compressor Dual Inverter utiliza duas peças rotativas posicionadas em ângulos complementares.
Esse design equilibra melhor as forças internas do compressor, reduzindo vibração mecânica e esforço do motor.
2. Menos vibração, mais eficiência
A vibração reduzida significa que menos energia é desperdiçada em compensações mecânicas.
Assim, mais energia elétrica se converte em capacidade real de refrigeração.
3. Amplitude maior de frequência
O rotor duplo permite que o compressor opere em uma faixa de rotação mais ampla, com mais estabilidade em baixas rotações e mais potência quando necessário.
Isso reduz picos de consumo e otimiza o desempenho durante todo o período de uso.
4. Estabilidade na rotação
A rotação mais uniforme minimiza oscilações internas que degradam o rendimento.
Essa estabilidade é fundamental para manter o ambiente na temperatura desejada sem ficar ligando e desligando o compressor.
5. Por que essa engenharia garante mais eficiência?
· Menor esforço do compressor: com dois rotores dividindo a carga mecânica, o compressor trabalha com menos atrito e menos estresse, prolongando sua vida útil e melhorando o desempenho energético.
· Manutenção da temperatura com precisão: o controle fino de rotação permite ajustes sutis no fluxo de refrigerante, mantendo o ambiente exatamente na temperatura programada, sem oscilações.
· Conversão energética mais eficiente: a energia elétrica é usada de maneira mais direta para comprimir o gás refrigerante — passo essencial para a refrigeração — reduzindo perdas no processo.
6. Principais benefícios do LG Dual Inverter
· Economia de até 70% na energia
· Ruído reduzido por conta do menor atrito e vibração
· Durabilidade superior, com 10 anos de garantia no compressor
· Conforto térmico estável e contínuo
O compressor Dual Inverter da LG se destaca no mercado por unir engenharia avançada, como o rotor duplo, a benefícios práticos no dia a dia.
Ele não só reduz significativamente o consumo de energia, como também torna o ambiente mais confortável, silencioso e climatizado de forma rápida e constante.
Se você busca desempenho de ponta e economia real, a tecnologia Dual Inverter é um dos melhores investimentos em climatização residencial disponíveis hoje.
- ANTERIOR
- PRÓXIMO
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/ar-condicionado-lg-dual-inverter-motor-inverter-garante-mais-confortoisCopied
paste