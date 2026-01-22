We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
As tecnologias de ar-condicionado da LG que vão garantir mais conforto no verão
Os modelos da LG contam com tecnologias avançadas para garantir melhor refrigeração e conforto para o verão
As tecnologias de ar-condicionado que vão ajudar você a curtir o verão com conforto
O verão brasileiro traz altas temperaturas, umidade elevada e a necessidade de criar ambientes mais frescos e saudáveis dentro de casa.
Para isso, os novos modelos de ar-condicionado residencial contam com tecnologias cada vez mais avançadas, e a LG é uma das marcas que mais investe em inovação para proporcionar desempenho superior, economia de energia e uso inteligente.
A seguir, você conhece as principais tecnologias que fazem diferença no dia a dia, com foco nas soluções presentes nos ar-condicionados LG vendidos no Brasil.
1. Motor Dual Inverter: eficiência, silêncio e economia real
A principal tecnologia da LG é o Dual Inverter, que utiliza um compressor com dois rotores balanceados para manter a operação mais estável. Isso reduz vibrações, elimina ciclos de liga/desliga e garante:
- Resfriamento até 40% mais rápido;
- Economia de energia que pode chegar a mais de 70% em comparação com modelos convencionais;
- Operação mais silenciosa, ideal para quartos.
-
Graças ao controle mais preciso da frequência elétrica, o ar-condicionado ajusta automaticamente a potência necessária para manter a temperatura estável, sem picos de consumo, o que é perfeito para o uso prolongado no verão.
2. Função Auto Cleaning: menos mofo e mais durabilidade
O Auto Cleaning mantém o interior do evaporador mais seco ao final do uso, evitando a formação de fungos e odores. Isso ajuda a:
- Preservar a qualidade do ar;
- Aumentar a vida útil do aparelho;
- Reduzir a necessidade de manutenção frequente.
-
É uma funcionalidade que funciona automaticamente e contribui diretamente para o conforto no dia a dia, especialmente em regiões úmidas.
3. Conectividade LG ThinQ: controle de qualquer lugar
Com LG ThinQ, os aparelhos podem ser controlados por smartphone, incluindo uma série de funções de forma remota:
· Ligar o ar antes de chegar em casa;
· Criar rotinas inteligentes;
· Monitorar o consumo de energia;
· Ajustar modos e temperaturas pelo app ou por assistentes de voz.
É uma das soluções que mais agrega valor ao uso moderno, trazendo praticidade e ajudando a usar o aparelho de forma mais eficiente e econômica.
4. Função Sleep: conforto térmico durante toda a noite
Com sensores e ajustes automáticos da temperatura, a função Sleep otimiza o funcionamento do aparelho enquanto você dorme, reduzindo o resfriamento excessivo e economizando energia. Essa tecnologia é essencial para noites de verão com conforto prolongado.
5. Modelos com resistência anticorrosão Gold Fin
O verão também traz maresia para quem vive no litoral. Para aumentar a durabilidade dos aparelhos, muitos modelos da LG incluem o revestimento Gold Fin, que protege as serpentinas do condensador contra corrosão, ampliando a vida útil e garantindo eficiência por mais tempo.
As tecnologias presentes nos ar-condicionados LG mostram como inovação e bem-estar podem caminhar juntos. Do motor Dual Inverter à conectividade LG ThinQ, passando pelos filtros avançado, cada recurso foi desenvolvido para entregar conforto duradouro com economia real — exatamente o que o clima brasileiro exige.
Quer aproveitar o verão com máximo conforto, economia e tecnologia? Pesquise os modelos LG Dual Inverter disponíveis no Brasil e escolha o ar-condicionado ideal para transformar sua casa em um refúgio fresco, inteligente e saudável.
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/as-tecnologias-de-ar-condicionado-da-lg0isCopied
paste