As tecnologias de ar-condicionado da LG que vão garantir mais conforto no verão

As tecnologias de ar-condicionado que vão ajudar você a curtir o verão com conforto

O verão brasileiro traz altas temperaturas, umidade elevada e a necessidade de criar ambientes mais frescos e saudáveis dentro de casa.

Para isso, os novos modelos de ar-condicionado residencial contam com tecnologias cada vez mais avançadas, e a LG é uma das marcas que mais investe em inovação para proporcionar desempenho superior, economia de energia e uso inteligente.

A seguir, você conhece as principais tecnologias que fazem diferença no dia a dia, com foco nas soluções presentes nos ar-condicionados LG vendidos no Brasil.

1. Motor Dual Inverter: eficiência, silêncio e economia real

A principal tecnologia da LG é o Dual Inverter, que utiliza um compressor com dois rotores balanceados para manter a operação mais estável. Isso reduz vibrações, elimina ciclos de liga/desliga e garante:

Resfriamento até 40% mais rápido;

Economia de energia que pode chegar a mais de 70% em comparação com modelos convencionais;

Operação mais silenciosa, ideal para quartos.



Graças ao controle mais preciso da frequência elétrica, o ar-condicionado ajusta automaticamente a potência necessária para manter a temperatura estável, sem picos de consumo, o que é perfeito para o uso prolongado no verão.

2. Função Auto Cleaning: menos mofo e mais durabilidade

O Auto Cleaning mantém o interior do evaporador mais seco ao final do uso, evitando a formação de fungos e odores. Isso ajuda a:

Preservar a qualidade do ar;

Aumentar a vida útil do aparelho;

Reduzir a necessidade de manutenção frequente.



É uma funcionalidade que funciona automaticamente e contribui diretamente para o conforto no dia a dia, especialmente em regiões úmidas.

3. Conectividade LG ThinQ: controle de qualquer lugar

Com LG ThinQ, os aparelhos podem ser controlados por smartphone, incluindo uma série de funções de forma remota:

· Ligar o ar antes de chegar em casa;

· Criar rotinas inteligentes;

· Monitorar o consumo de energia;

· Ajustar modos e temperaturas pelo app ou por assistentes de voz.

É uma das soluções que mais agrega valor ao uso moderno, trazendo praticidade e ajudando a usar o aparelho de forma mais eficiente e econômica.

4. Função Sleep: conforto térmico durante toda a noite

Com sensores e ajustes automáticos da temperatura, a função Sleep otimiza o funcionamento do aparelho enquanto você dorme, reduzindo o resfriamento excessivo e economizando energia. Essa tecnologia é essencial para noites de verão com conforto prolongado.

5. Modelos com resistência anticorrosão Gold Fin

O verão também traz maresia para quem vive no litoral. Para aumentar a durabilidade dos aparelhos, muitos modelos da LG incluem o revestimento Gold Fin, que protege as serpentinas do condensador contra corrosão, ampliando a vida útil e garantindo eficiência por mais tempo.

As tecnologias presentes nos ar-condicionados LG mostram como inovação e bem-estar podem caminhar juntos. Do motor Dual Inverter à conectividade LG ThinQ, passando pelos filtros avançado, cada recurso foi desenvolvido para entregar conforto duradouro com economia real — exatamente o que o clima brasileiro exige.

Quer aproveitar o verão com máximo conforto, economia e tecnologia? Pesquise os modelos LG Dual Inverter disponíveis no Brasil e escolha o ar-condicionado ideal para transformar sua casa em um refúgio fresco, inteligente e saudável.