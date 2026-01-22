We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como funciona o motor inverter em eletrodomésticos e por que ele é mais econômico
Entenda como funciona o motor inverter e por que ele é mais econômico, destacando os diferenciais dos eletrodomésticos LG.
Como funciona o motor inverter em eletrodomésticos e por que ele é mais econômico
A tecnologia inverter está presente em diversos eletrodomésticos modernos, como geladeiras, ar-condicionados, máquinas de lavar e micro-ondas, e tornou-se um dos grandes diferenciais de eficiência nos produtos da LG. Mas, afinal, o que faz o momotor inverterer tão econômico e silencioso?
O que é um motor inverter?
O motor inverter utiliza controle de velocidade variável, ajustando o funcionamento conforme a necessidade real do equipamento. Diferente dos motores convencionais, que ligam e desligam em ciclos bruscos, o Inverter mantém um fluxo constante e preciso, evitando picos de energia.
Numa explicação um pouco mais detalhista, a base da tecnologia “Inverter” é um inversor de frequência (ou VFD — variable-frequency drive), que converte a corrente elétrica da rede (geralmente AC) em corrente contínua (DC) e depois a reconverte em AC com frequência variável.
Essa variação de frequência permite controlar a velocidade de rotação do motor elétrico, que pode ser compressor, bomba, cesto de lavagem etc., de forma contínua e precisa, de acordo com a demanda real do aparelho, ao invés de operar apenas em “ligado no máximo / desligado” (o conhecido sistema on/off).
Na prática, isso significa que o motor trabalha de forma mais inteligente: acelera quando precisa de mais força e reduz quando a demanda é baixa, tudo sem desperdício. É um funcionamento mais suave, que evita picos de energia, reduz vibração e ruído, e permite maior eficiência energética.
Por que o motor Inverter consome menos energia?
A economia vem principalmente de três fatores:
1. Eliminação dos ciclos liga/desliga:
O consumo mais alto de um motor tradicional acontece no momento da partida. O Inverter evita esse pico.
2. Ajuste fino de potência:
Ele só usa a energia necessária para manter o desempenho ideal — nada além disso.
3. Menos atrito, mais durabilidade:
Como opera de forma mais suave, há menos desgaste, resultando em maior vida útil e menor necessidade de manutenção.
Diferenciais da tecnologia Inverter nos eletrodomésticos LG
A LG é uma das líderes mundiais no uso de motores Inverter, e cada categoria tem seus aprimoramentos próprios.
· Geladeiras LG com Smart Inverter Compressor
O compressor trabalha em até 7 ou mais níveis de velocidade, garantindo temperatura estável, menor ruído e economia que pode chegar a mais de 30% em comparação com compressores convencionais. Além disso, ele contribui para maior preservação dos alimentos graças ao controle térmico mais preciso.
· Ar-condicionados LG Dual Inverter
Utilizam um compressor com dupla rotação, permitindo alcançar a temperatura desejada mais rápido e com menor vibração. O sistema mantém o ambiente confortável usando o mínimo de energia necessário, reduzindo o consumo em até 70% e o ruído em até 40%, quando comparados com modelos convencionais.
· Lava e Seca LG com AI DD Inverter Direct Drive
O motor Direct Drive conectado diretamente ao cesto reduz vibração e barulho, enquanto a tecnologia AI DD identifica o tipo de tecido e ajusta automaticamente movimentos e velocidade, preservando as fibras e economizando energia e água no processo.
Outras vantagens do motor Inverter LG
· Menos ruído, pois o motor opera de forma contínua e suave.
· Maior durabilidade, com menos desgaste mecânico.
· Desempenho otimizado, mantendo temperatura e movimentos mais precisos.
· Garantia estendida, já que a LG oferece até 10 anos de garantia em diversos motores Inverter.
O motor Inverter é mais do que uma tendência: é uma tecnologia essencial para quem busca eficiência energética, baixo ruído e longa durabilidade.
Nos eletrodomésticos LG, essa tecnologia recebe ainda mais aprimoramentos, garantindo desempenho superior em geladeiras, ar-condicionados e máquinas de lavar. Se o objetivo é economizar a longo prazo sem abrir mão de performance, optar por modelos LG com motor Inverter é uma das escolhas mais acertadas.
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/como-funciona-o-motor-inverterisCopied
paste