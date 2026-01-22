We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como calcular a potência ideal do ar-condicionado para o seu ambiente
Aprenda como calcular a potência ideal do ar-condicionado e garantir conforto térmico e economia de energia em qualquer ambiente.
Por que calcular a potência do ar-condicionado é tão importante
Escolher o ar-condicionado ideal para a sua casa é uma tarefa que requer atenção. Não só pelo conforto que ele oferece, mas também para que ele traga eficiência no controle da temperatura da sua casa, e que também não pese no bolso.
Por isso é importante saber exatamente a potência necessária para resfriar o ambiente onde o ar-condicionado vai estar instalado. E esse é um momento decisivo na hora da compra. Mas por quê?
Porque escolher um modelo com potência menor do que o necessário pode não resfriar o ambiente adequadamente, e você vai continuar sentindo calor.
Do outro lado, um aparelho mais potente do que o ideal consome energia em excesso.
Mas então, como saber a potência ideal para cada ambiente?
Para evitar erros na hora da compra, este artigo vai te ajudar a entender como calcular a potência do ar-condicionado, e descobrir qual modelo combina mais com o seu espaço.
O site da LG tem um simulador que já leva em conta todas as variáveis para te entregar o modelo ideal. E por falar em LG, a empresa tem uma tecnologia que traz mais eficiência energética e controle de temperatura no ar-condicionado.
Tecnologia Dual Inverter
A tecnologia Dual Inverter, que é exclusiva da LG, funciona com um compressor que possui dois rotores em vez de um, o que permite resfriar ou aquecer o ambiente mais rápido e com maior eficiência energética, economizando até 70% de energia em comparação com modelos convencionais.
Em vez de ligar e desligar repetidamente, o sistema ajusta a velocidade do motor de forma contínua para manter a temperatura estável, reduzindo ruído, vibração e consumo de energia.
Entendendo a potência em BTUs
A potência do ar-condicionado é medida em BTUs (British Thermal Units). E aqui a regra é bem simples: quanto maior o número de BTUs, maior a capacidade que o ar-condicionado tem de resfriar o ambiente.
Na prática:
· Ambientes pequenos pedem modelos entre 7.000 e 9.000 BTUs.
· Salas médias ou quartos maiores exigem aparelhos de 12.000 a 18.000 BTUs.
· Ambientes amplos ou comerciais podem precisar de 22.000 BTUs ou mais.
Para ficar mais fácil, você precisa saber a área do seu ambiente, e aí entender qual a potência necessária para resfriar o local. E isso leva para o próximo item.
Fórmula prática para calcular os BTUs
Para fazer o cálculo básico e descobrir a potência ideal para o ar-condicionado, você só precisa multiplicar:
· Área do ambiente (m²) × 600 = Potência em BTUs
Depois, você precisa fazer alguns ajustes conforme as condições do local:
· +600 BTUs por pessoa adicional (a partir da segunda).
· +600 BTUs por aparelho eletrônico ligado com frequência.
· +800 a 1000 BTUs se o ambiente recebe sol direto durante o dia.
Quer um exemplo? Vamos lá!
Um quarto de 12 m² com duas pessoas e uma TV:
12 × 600 = 7.200
Aí você soma: + 600 (pessoa extra) + 600 (TV)
= 8.400 BTUs.
Ou seja, um ar-condicionado de 9.000 BTUs é o ideal para preencher o ambiente.
*É importante ressaltar que essa conta é uma aproximação e que para o cálculo preciso é necessário a validação de um especialista que fará a avaliação por completo.
Fatores que influenciam a potência ideal
· Tamanho do ambiente: espaços maiores exigem mais BTUs.
· Número de pessoas: o calor corporal aumenta a carga térmica.
· Aparelhos eletrônicos: TVs, computadores e lâmpadas emitem calor.
· Incidência solar: cômodos ensolarados precisam de mais potência.
· Isolamento térmico: janelas antigas e portas abertas reduzem a eficiência.
Aposte na eficiência: tecnologia inverter
Além da potência certa, vale investir em um modelo que conta com tecnologia inverter.
Os motores inverter ajustam automaticamente a velocidade do compressor, e assim conseguem manter a temperatura constante, além de reduzir o consumo de energia em até 70% comparado com modelos convencionais.
Diferente dos modelos com motor start/stop, o compressor inverter não para o funcionamento, só diminui a rotação quando chega à temperatura ideal.
Com isso, não há o pico de funcionamento e parada, como era antes. Essa mudança de tecnologia fez com que o ar-condicionado deixasse de ser o vilão das contas de luz, tornando a tecnologia mais acessível, pelo preço menor no final do mês.
Agora que você já sabe como calcular a potência do ar-condicionado, fica muito mais fácil escolher o modelo ideal para o seu espaço.
Lembre-se de considerar o tamanho do ambiente, a incidência solar e o uso diário para garantir o máximo de conforto e eficiência.
E que tal aproveitar esse artigo para comprar o seu próximo ar-condicionado? Aqui você encontra todos os modelos da LG disponíveis para uso residencial.
