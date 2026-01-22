Como calcular a potência ideal do ar-condicionado para o seu ambiente

Por que calcular a potência do ar-condicionado é tão importante

Escolher o ar-condicionado ideal para a sua casa é uma tarefa que requer atenção. Não só pelo conforto que ele oferece, mas também para que ele traga eficiência no controle da temperatura da sua casa, e que também não pese no bolso.

Por isso é importante saber exatamente a potência necessária para resfriar o ambiente onde o ar-condicionado vai estar instalado. E esse é um momento decisivo na hora da compra. Mas por quê?

Porque escolher um modelo com potência menor do que o necessário pode não resfriar o ambiente adequadamente, e você vai continuar sentindo calor.

Do outro lado, um aparelho mais potente do que o ideal consome energia em excesso.

Mas então, como saber a potência ideal para cada ambiente?

Para evitar erros na hora da compra, este artigo vai te ajudar a entender como calcular a potência do ar-condicionado, e descobrir qual modelo combina mais com o seu espaço.

O site da LG tem um simulador que já leva em conta todas as variáveis para te entregar o modelo ideal. E por falar em LG, a empresa tem uma tecnologia que traz mais eficiência energética e controle de temperatura no ar-condicionado.

Tecnologia Dual Inverter

A tecnologia Dual Inverter, que é exclusiva da LG, funciona com um compressor que possui dois rotores em vez de um, o que permite resfriar ou aquecer o ambiente mais rápido e com maior eficiência energética, economizando até 70% de energia em comparação com modelos convencionais.

Em vez de ligar e desligar repetidamente, o sistema ajusta a velocidade do motor de forma contínua para manter a temperatura estável, reduzindo ruído, vibração e consumo de energia.

Entendendo a potência em BTUs

A potência do ar-condicionado é medida em BTUs (British Thermal Units). E aqui a regra é bem simples: quanto maior o número de BTUs, maior a capacidade que o ar-condicionado tem de resfriar o ambiente.

Na prática:

· Ambientes pequenos pedem modelos entre 7.000 e 9.000 BTUs.

· Salas médias ou quartos maiores exigem aparelhos de 12.000 a 18.000 BTUs.

· Ambientes amplos ou comerciais podem precisar de 22.000 BTUs ou mais.

Para ficar mais fácil, você precisa saber a área do seu ambiente, e aí entender qual a potência necessária para resfriar o local. E isso leva para o próximo item.

Fórmula prática para calcular os BTUs

Para fazer o cálculo básico e descobrir a potência ideal para o ar-condicionado, você só precisa multiplicar:

· Área do ambiente (m²) × 600 = Potência em BTUs

Depois, você precisa fazer alguns ajustes conforme as condições do local:

· +600 BTUs por pessoa adicional (a partir da segunda).

· +600 BTUs por aparelho eletrônico ligado com frequência.

· +800 a 1000 BTUs se o ambiente recebe sol direto durante o dia.

Quer um exemplo? Vamos lá!

Um quarto de 12 m² com duas pessoas e uma TV:

12 × 600 = 7.200

Aí você soma: + 600 (pessoa extra) + 600 (TV)

= 8.400 BTUs.

Ou seja, um ar-condicionado de 9.000 BTUs é o ideal para preencher o ambiente.

*É importante ressaltar que essa conta é uma aproximação e que para o cálculo preciso é necessário a validação de um especialista que fará a avaliação por completo.

Fatores que influenciam a potência ideal

· Tamanho do ambiente: espaços maiores exigem mais BTUs.

· Número de pessoas: o calor corporal aumenta a carga térmica.

· Aparelhos eletrônicos: TVs, computadores e lâmpadas emitem calor.

· Incidência solar: cômodos ensolarados precisam de mais potência.

· Isolamento térmico: janelas antigas e portas abertas reduzem a eficiência.

Aposte na eficiência: tecnologia inverter

Além da potência certa, vale investir em um modelo que conta com tecnologia inverter.

Os motores inverter ajustam automaticamente a velocidade do compressor, e assim conseguem manter a temperatura constante, além de reduzir o consumo de energia em até 70% comparado com modelos convencionais.

Diferente dos modelos com motor start/stop, o compressor inverter não para o funcionamento, só diminui a rotação quando chega à temperatura ideal.

Com isso, não há o pico de funcionamento e parada, como era antes. Essa mudança de tecnologia fez com que o ar-condicionado deixasse de ser o vilão das contas de luz, tornando a tecnologia mais acessível, pelo preço menor no final do mês.

Agora que você já sabe como calcular a potência do ar-condicionado, fica muito mais fácil escolher o modelo ideal para o seu espaço.

Lembre-se de considerar o tamanho do ambiente, a incidência solar e o uso diário para garantir o máximo de conforto e eficiência.

E que tal aproveitar esse artigo para comprar o seu próximo ar-condicionado?