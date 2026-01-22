Como o ar-condicionado deixou de ser o vilão da conta de luz?

O ar-condicionado foi visto, durante muito tempo, como um dos vilões da conta de luz. Diversos guias de economia de energia recomendavam evitar o uso do aparelho.

Com a chegada do compressor inverter, aprimorado pela LG com a tecnologia Dual Inverter, o ar-condicionado se tornou mais eficiente na climatização dos ambientes e mais econômico no consumo de energia.

Como consequência, ele deixou de ser o vilão nas contas de luz. Neste artigo, quero explicar como funciona o compressor inverter e por que ele é mais econômico e confortável.

Compressores: como era antes e como é agora

O ar-condicionado que você vê em casa é composto por duas partes: a unidade evaporadora, aquela mais visível, que fica no ambiente, e a condensadora, que fica na parte externa e faz a troca de ar quente pelo frio.

Mas o coração do sistema é o compressor. E existem dois tipos de compressores: o chamado on/off, que liga e desliga normalmente, e o inverter.

Quando o compressor on/off trabalha, ele funciona até atingir a temperatura ideal e para, enquanto o ar-condicionado em si permanece mantendo a temperatura do ambiente.

Esse movimento do compressor ligar e desligar é que acaba gerando esse aumento no custo de energia, até pelo aumento necessário de força para fazer o compressor funcionar novamente.

O compressor inverter não desliga, mas diminui a velocidade de uso quando chega à temperatura ideal que você pediu. Como ele não precisa desligar e ligar, gerando esses picos de consumo de energia, o gasto é menor.

A tecnologia Dual Inverter

A LG conta com a exclusiva tecnologia Dual Inverter, que funciona assim: o compressor possui dois rotores em vez de um, o que permite resfriar ou aquecer o ambiente mais rápido e com maior eficiência energética, economizando até 70% de energia em comparação com modelos convencionais.

Em vez de ligar e desligar repetidamente, o sistema ajusta a velocidade do motor de forma contínua para manter a temperatura estável, reduzindo ruído, vibração e consumo de energia.

Economiza mesmo?

O resultado final é, na prática, além da economia de até 70% no consumo de energia elétrica, uma refrigeração até 40% mais rápida que modelos convencionais.

Quatro vantagens do compressor inverter

Na prática, a tecnologia inverter controla a potência do motor conforme a necessidade. Assim que o ambiente chega à temperatura programada, o compressor reduz a rotação do motor, mantendo o conforto térmico sem variações bruscas e com menor gasto de energia.

Como o sistema não precisa desligar e ligar o tempo todo, a temperatura do ambiente se mantém constante, sem aquele efeito de alternância entre calor e frio.

O funcionamento contínuo e suave do compressor inverter gera menos vibração e ruído, o que ajuda a deixar o ambiente mais silencioso.

Por evitar o desgaste causado pelas partidas frequentes do motor, o inverter tende a ter uma durabilidade maior, e isso leva a ter menos manutenção ao longo do tempo.

Essa eficiência energética e controle térmico é ainda mais forte nos compressores com tecnologia Dual Inverter.

Vale a pena comprar um ar-condicionado inverter?

Se você usa o ar-condicionado várias horas por dia, vai perceber rapidamente a economia de energia, além do conforto maior que a tecnologia traz para o ambiente.

Por isso, compensa o investimento em modelos com compressor inverter, pela economia na conta de luz e pelo maior conforto térmico. Quem quer se sentir bem na sua casa e ainda gastar menos no final do mês vai ter no ar-condicionado inverter um aliado.