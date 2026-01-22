We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como o ar-condicionado deixou de ser o vilão da conta de luz?
Descubra como a tecnologia inverter reduziu o consumo de energia no ar-condicionado e trouxe mais eficiência e conforto para o dia a dia.
O ar-condicionado foi visto, durante muito tempo, como um dos vilões da conta de luz. Diversos guias de economia de energia recomendavam evitar o uso do aparelho.
Com a chegada do compressor inverter, aprimorado pela LG com a tecnologia Dual Inverter, o ar-condicionado se tornou mais eficiente na climatização dos ambientes e mais econômico no consumo de energia.
Como consequência, ele deixou de ser o vilão nas contas de luz. Neste artigo, quero explicar como funciona o compressor inverter e por que ele é mais econômico e confortável.
Compressores: como era antes e como é agora
O ar-condicionado que você vê em casa é composto por duas partes: a unidade evaporadora, aquela mais visível, que fica no ambiente, e a condensadora, que fica na parte externa e faz a troca de ar quente pelo frio.
Mas o coração do sistema é o compressor. E existem dois tipos de compressores: o chamado on/off, que liga e desliga normalmente, e o inverter.
Quando o compressor on/off trabalha, ele funciona até atingir a temperatura ideal e para, enquanto o ar-condicionado em si permanece mantendo a temperatura do ambiente.
Esse movimento do compressor ligar e desligar é que acaba gerando esse aumento no custo de energia, até pelo aumento necessário de força para fazer o compressor funcionar novamente.
O compressor inverter não desliga, mas diminui a velocidade de uso quando chega à temperatura ideal que você pediu. Como ele não precisa desligar e ligar, gerando esses picos de consumo de energia, o gasto é menor.
A tecnologia Dual Inverter
A LG conta com a exclusiva tecnologia Dual Inverter, que funciona assim: o compressor possui dois rotores em vez de um, o que permite resfriar ou aquecer o ambiente mais rápido e com maior eficiência energética, economizando até 70% de energia em comparação com modelos convencionais.
Em vez de ligar e desligar repetidamente, o sistema ajusta a velocidade do motor de forma contínua para manter a temperatura estável, reduzindo ruído, vibração e consumo de energia.
Economiza mesmo?
O resultado final é, na prática, além da economia de até 70% no consumo de energia elétrica, uma refrigeração até 40% mais rápida que modelos convencionais.
Quatro vantagens do compressor inverter
Na prática, a tecnologia inverter controla a potência do motor conforme a necessidade. Assim que o ambiente chega à temperatura programada, o compressor reduz a rotação do motor, mantendo o conforto térmico sem variações bruscas e com menor gasto de energia.
Como o sistema não precisa desligar e ligar o tempo todo, a temperatura do ambiente se mantém constante, sem aquele efeito de alternância entre calor e frio.
O funcionamento contínuo e suave do compressor inverter gera menos vibração e ruído, o que ajuda a deixar o ambiente mais silencioso.
Por evitar o desgaste causado pelas partidas frequentes do motor, o inverter tende a ter uma durabilidade maior, e isso leva a ter menos manutenção ao longo do tempo.
Essa eficiência energética e controle térmico é ainda mais forte nos compressores com tecnologia Dual Inverter.
Vale a pena comprar um ar-condicionado inverter?
Se você usa o ar-condicionado várias horas por dia, vai perceber rapidamente a economia de energia, além do conforto maior que a tecnologia traz para o ambiente.
Por isso, compensa o investimento em modelos com compressor inverter, pela economia na conta de luz e pelo maior conforto térmico. Quem quer se sentir bem na sua casa e ainda gastar menos no final do mês vai ter no ar-condicionado inverter um aliado.
