LG Dual Inverter AI Air: quando a climatização aprende com você
O novo LG Dual Inverter AI Air chega ao Brasil com Inteligência Artificial que aprende sua rotina, economiza energia e entrega conforto personalizado. Conheça os diferenciais do ar-condicionado que redefine a climatização residencial.
Chegar em casa depois de um dia intenso e encontrar o ambiente na temperatura ideal é uma daquelas pequenas experiências que fazem toda a diferença. Foi pensando exatamente nisso que a LG apresentou ao mercado brasileiro o LG Dual Inverter AI Air, um ar-condicionado que vai além de resfriar ou aquecer ambientes: ele aprende com você.
Anunciado para o Brasil no fim de 2025, o novo modelo marca um avanço importante na climatização residencial ao integrar Inteligência Artificial 3.5, conectividade total e soluções pensadas para tornar a rotina mais simples, confortável e eficiente.
1. Inteligência Artificial que se adapta à sua rotina
O grande diferencial do LG Dual Inverter AI Air está na sua capacidade de entender hábitos. Com o uso contínuo, a Inteligência Artificial analisa padrões como horários de uso, preferências de temperatura e modos mais acionados.
A partir disso, o aparelho ajusta automaticamente:
• a intensidade do vento;
• a direção do fluxo de ar;
• a temperatura ideal para cada momento do dia
O resultado é um conforto mais natural, sem a necessidade de ajustes constantes. A tecnologia trabalha em segundo plano para que você aproveite melhor o tempo dentro de casa — sem perceber, mas sentindo a diferença.
2. Conectividade que coloca o controle na palma da mão
O LG Dual Inverter AI Air foi criado para se integrar ao seu estilo de vida conectado. Com Wi-Fi integrado, ele pode ser controlado de onde você estiver por meio do aplicativo LG ThinQ.
Além disso, o modelo é compatível com Google Assistente e Amazon Alexa, permitindo comandos de voz simples, como ligar o aparelho ou ajustar a temperatura. Mais praticidade no dia a dia e menos interrupções naquilo que realmente importa.
3. Mais conforto, menos consumo de energia
Conforto e eficiência caminham juntos no novo ar-condicionado da LG. A já reconhecida tecnologia Dual Inverter garante operação estável, silenciosa e econômica, enquanto recursos inteligentes ajudam a otimizar o consumo.
Entre eles estão:
• AI KW Manager: Monitora e ajuda a gerenciar o uso de energia;
• Sensor de Janela Aberta: Identifica variações bruscas de temperatura e ajusta o funcionamento para evitar desperdícios.
Tudo pensado para oferecer bem-estar térmico sem sustos na conta de luz.[LNERPT-S1.1]
• Soft Air: Fluxo de ar direto e indireto.
4. Noites mais tranquilas, do jeito que você gosta
Dormir bem muda tudo. E o Sleep Timer+ foi desenvolvido exatamente com esse propósito. O sistema aprende seus padrões de sono e ajusta a climatização ao longo da noite, criando um ambiente mais silencioso, estável e confortável.
É tecnologia trabalhando para cuidar do seu descanso — algo essencial para uma rotina mais equilibrada.
5. Ar mais limpo e funcionamento silencioso
Além da inteligência, o LG Dual Inverter AI Air também se destaca pelo cuidado com o ambiente interno. O sistema de filtragem em múltiplas etapas ajuda a manter o ar mais limpo, enquanto a operação silenciosa — a partir de 19 dB — garante conforto mesmo em momentos de concentração ou relaxamento. A dupla saída de ar contribui para uma distribuição mais uniforme da temperatura, tornando o ambiente agradável em qualquer estação do ano.
6. Uma nova experiência em climatização residencial
O LG Dual Inverter AI Air não foi criado apenas para resfriar ambientes, mas para transformar a forma como você vive o conforto dentro de casa. Inteligente, conectado e eficiente, ele representa um novo capítulo na climatização residencial — mais alinhado às pessoas, às rotinas e aos momentos que realmente importam.
