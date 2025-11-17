O mercado de TVs premium no Brasil está em crescimento, e fica especialmente aquecido na Black Friday.

Entre os fatores para esse aumento nas vendas, é possível destacar a demanda por tecnologia de painel superior, aumento da renda disponível para comprar uma TV, e a preferência por telas maiores e mais sofisticadas.

Com a chegada da Black Friday LG, o interesse por TVs com painéis premium, como OLED e QNED, costuma crescer.

A evolução da tecnologia e a busca por experiências mais imersivas fazem com que os consumidores priorizem qualidade de imagem, tamanhos maiores e recursos inteligentes ao escolher um novo televisor.

Com o mercado mais maduro, os consumidores estão mais interessados em saber não apenas o tamanho da tela, mas o tipo de painel passa a ser um fator fundamental para a compra.

Funções extras, como inteligência artificial embarcada e o sistema operacional passam a entrar na equação.

Mas, no final, o que faz com que as telas OLED e QNED da LG sejam cada vez mais considerados na hora de comprar uma TV?

1. Imagem mais realista com painéis avançados

As TVs OLED são conhecidas por oferecer pretos perfeitos, contraste infinito e cores vibrantes. Isso graças aos pixels que se autoiluminam, ou seja, emitem sua própria luz de forma orgânica.

Isso resulta em uma imagem mais precisa, imersiva e envolvente, ideal para filmes, jogos e séries.

Já as TVs QNED combinam Mini LED e Quantum Dot, ou pontos quânticos, que garantem alto brilho e cores puras, mesmo em ambientes muito iluminados. Essa tecnologia é perfeita para quem busca uma tela que mantenha a qualidade de imagem em qualquer condição de luz.

2. Tamanhos grandes e experiência cinematográfica

Com a popularização das TVs de 65, 75 polegadas e até maiores, as casas estão se transformando em verdadeiros cinemas particulares.

As bordas finas e a alta resolução (4K e 8K) permitem aproveitar cada detalhe, tornando o entretenimento doméstico mais imersivo do que nunca.

3. Inteligência artificial otimiza automaticamente imagem e som

As TVs premium modernas utilizam processadores com inteligência artificial (IA) para otimizar automaticamente imagem e som. A IA analisa o tipo de conteúdo exibido — seja um jogo, filme ou programa esportivo — e ajusta brilho, contraste e nitidez para o melhor resultado possível. Além disso, assistentes virtuais integrados tornam a navegação e o controle por voz muito mais práticos.

4. Um investimento em durabilidade e tecnologia

Embora as TVs OLED e QNED tenham um valor mais alto, elas representam um investimento de longo prazo. Além da durabilidade, essas tecnologias garantem atualizações constantes de software, integração com dispositivos inteligentes e uma experiência de entretenimento que dificilmente será superada tão cedo.

Black Friday LG: o momento ideal para investir em tecnologia de imagem superior

Investir em uma TV com painel superior, grande e inteligente é mais do que uma escolha estética — é uma decisão que une qualidade de imagem, tecnologia e conforto. Seja OLED ou QNED, o futuro do entretenimento doméstico está em telas que entregam a melhor experiência visual possível.