Como funciona a tecnologia LG AI DD e por que ela ajuda a preservar as roupas
Como a tecnologia AI DD da LG funciona, quais benefícios oferece para cuidar melhor dos seus tecidos e por que vale a pena escolher uma lava e seca LG equipada com essa inovação inteligente.
O que é a tecnologia AI DD da LG
Lavar roupas faz parte da rotina diária, mas a forma como esse processo é realizado influencia diretamente a preservação dos tecidos. A tecnologia, porém, já se tornou uma importante aliada nesse cuidado: a inteligência artificial ajuda a proteger as fibras das peças e a prolongar sua durabilidade.
Neste artigo, explicamos como funciona a tecnologia LG AI DD™ — exclusiva da marca — e de que forma ela atua nas lava e seca LG para preservar os tecidos e aumentar a vida útil das roupas.
O que é a tecnologia AI DD da LG?
A tecnologia AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) da LG combina motor Direct Drive (sem correias ou polias) com inteligência artificial capaz de:
- detectar o peso da carga de roupas;
- analisar características do tecido, como maciez ou rigidez para definir o melhor padrão de lavagem;
- escolher entre diferentes movimentos do tambor (tecnologia “6 Motion”) para tratar os tecidos de modo mais específico.
Em resumo, o equipamento analisa as características da carga para ajustar automaticamente o ciclo de lavagem mais adequado a cada tipo de tecido.
E como ela funciona?
1. Você coloca as roupas e seleciona o ciclo — ou, em alguns modos, a máquina já mede automaticamente.
2. A máquina pesa a carga — detecta quantos quilos de roupas há.
3. A IA entra em ação: analisa dados de maciez ou rigidez do tecido, tipo de tecido, carga.
4. Usando esses dados + a base de milhares de pontos de dados de lavagens anteriores, a máquina define:
- o movimento do tambor (um dos “6 Motion”) mais adequado;
- a duração, água, energia, mistura de ciclos para otimizar limpeza e cuidado.
5. Ao longo do uso, a máquina “aprende” com mais dados, ajustando continuamente as definições de lavagem.
Como essa tecnologia ajuda a preservar as roupas?
1. Menos agressão aos tecidos
Como o sistema adapta o movimento do tambor à sensibilidade do tecido, há menor risco de enroscar, puxar fios, deformar as peças delicadas. Por exemplo: tecidos finos e delicados, como lã ou seda, recebem tratamento mais suave.
2. Lavagem mais eficaz e eficiente
Quando a máquina entende melhor o tipo de carga, ela evita ciclos excessivos ou mal ajustados, e isso reduz o desgaste das roupas, e também uso desnecessário de água e energia. Economia sentida no bolso.
3. Menor desgaste + maior durabilidade
A tecnologia AI DD e o motor Direct Drive da LG conseguem reduzir o dano nos tecidos em 18%, quando comparados aos modelos convencionais que não contam com essa tecnologia.
4. Eficiência energética e menos impacto
Menos movimentos desnecessários, menor fricção e, melhor adaptação se traduzem em economia de energia e melhor resultado de lavagem, o que, indiretamente, beneficia os tecidos, porque a lavagem é mais correta.
Mesmo assim, é bom prestar atenção
Mesmo com o apoio da inteligência artificial, é essencial seguir as instruções de cuidado indicadas nas etiquetas das roupas. Separar tecidos muito diferentes e usar detergente adequado ainda são pontos importantes a considerar. A tecnologia ajuda, mas não substitui boas práticas.
Se você busca uma lava e seca que trate suas roupas com maior cuidado, com maior eficiência e que utilize tecnologia inteligente para adaptar-se ao que está lavando, escolher um modelo de lava e seca LG com a tecnologia LG AI DD™ garante mais cuidado, eficiência e durabilidade para as suas roupas.
A tecnologia AI DD permite menos desgaste nas peças, melhor resultado de lavagem e um funcionamento mais eficiente. E isso, no longo prazo, contribui para que suas roupas durem mais e pareçam melhor por mais tempo.
