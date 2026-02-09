We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Da sala de reunião ao varejo: como a climatização comercial leve da LG resolve desafios reais das empresas
Conheça a linha comercial leve da LG e descubra como escolher a capacidade e o modelo certo para elevar conforto, eficiência e produtividade no ambiente corporativo
Climatização empresarial: quando conforto vira produtividade, e não só bem-estar
Em empresas, climatização não é luxo: é infraestrutura de performance, e geram a necessidade de ar-condicionado empresarial.
Temperatura instável, correntes de ar mal direcionadas e ruído constante parecem detalhes até virarem reclamação recorrente, queda de foco e reuniões mais curtas do que deveriam.
É aqui que entra o ar-condicionado comercial leve da LG: soluções com tecnologia inverter, foco em eficiência energética e um portfólio versátil de formatos — para combinar com o layout, o tipo de operação e a rotina de cada companhia.
O que é ar-condicionado comercial leve e por que ele faz sentido para empresas
A lógica é simples: no Single Split, você tem uma unidade interna e uma externa, em um conjunto compacto e silencioso — ideal para muitos cenários corporativos e comerciais.
E a flexibilidade está no “como” você entrega o ar no ambiente:
- cassete
- round cassete
- teto
A própria LG destaca essa compatibilidade como um ponto central para adequar estética + conforto ao espaço.
Como a climatização certa melhora o dia a dia na prática
Uma boa estratégia de climatização empresarial costuma impactar três frentes:
- Foco e qualidade de execução: ambientes com temperatura mais estável tendem a reduzir distrações (o famoso “está frio/quente demais”) e ajudam o time a sustentar concentração por mais tempo.
- Experiência do cliente: no varejo e no atendimento, conforto térmico muda a percepção do espaço — e faz o cliente ficar mais tempo.
- Custo e previsibilidade: tecnologias inverter ajudam a ajustar o funcionamento do compressor para manter a temperatura com mais eficiência, evitando picos desnecessários.
Modelos LG comercial leve: qual formato combina com cada tipo de empresa?
A seguir, um guia direto, pensado para problemas reais.
1) Escritórios e salas de reunião: cassete 4 vias (equilíbrio e discrição)
Em salas onde as pessoas ficam sentadas por longos períodos, conforto tem muito a ver com distribuição do ar. O Ar-condicionado LG Cassete Inverter 4 vias é um clássico corporativo porque instala no teto e espalha o fluxo com mais uniformidade.
Um exemplo da linha é o Cassete Inverter 18.000 BTU/h, indicado para ambientes que precisam de performance com instalação discreta.
Quando faz mais sentido:
- salas de reunião, consultórios, áreas administrativas e recepções
- locais em que a estética do ambiente importa (sem unidades aparentes na parede)
2) Lojas, recepções amplas e atendimento: Round Cassete (conforto “360°” + presença de design)
Se o desafio é evitar “ilhas de calor” e desconforto perto de portas e circulação, o Round Cassete entrega um argumento forte: fluxo de ar em 360° e condicionamento uniforme em áreas amplas.
Além do desempenho, ele também conversa com projetos onde a unidade faz parte do ambiente — um ponto relevante para marcas que valorizam experiência e arquitetura.
Um exemplo na linha brasileira é o Round Cassete 36.000 BTU/h.
Quando faz mais sentido:
- varejo, showrooms, salões, áreas de espera, clínicas e recepções grandes
- espaços em que a distribuição homogênea do ar é prioridade
3) Ambientes grandes e pé-direito desafiador: Teto Inverter (alcance e potência)
Galpões menores, academias, áreas abertas e operações com muito calor interno pedem alcance. A LG descreve no Teto Inverter um fluxo que pode chegar até 15 m, além do foco em refrigeração/aquecimento poderosos.
Na oferta, há modelos como o Teto Inverter 60.000 BTU/h, com menção a serpentina Black Fin e classificação energética A em páginas de produto.
Quando faz mais sentido:
- academias, áreas de produção leves, lojas grandes, restaurantes amplos, salões e espaços de eventos
- locais onde a posição do equipamento precisa “jogar ar longe”
Diferenças de capacidade: como pensar em BTU sem complicar
Em climatização empresarial, a pergunta não é “qual BTU é melhor?”, e sim: qual BTU é adequado para o tamanho, a carga térmica e a operação do ambiente.
Para ilustrar a variação de capacidade dentro do comercial leve LG, alguns exemplos de oferta no Brasil:
- 18.000 BTU/h (Cassete 4 vias) – para salas e áreas menores/médias com boa distribuição.
- ~21.000 BTU/h nominal (Cassete 1 via, variação por modelo) – alternativa para projetos com outras exigências de instalação/arquitetura. LG Electronics
- 36.000 BTU/h (Round Cassete) – para áreas amplas com demanda por conforto uniforme e cobertura “circular”. LG Electronics+1
- 60.000 BTU/h (Teto Inverter) – para grandes áreas e necessidade de alcance do fluxo de ar.
E se a empresa precisa climatizar múltiplos ambientes com uma estratégia mais integrada, vale considerar o conceito de Multi Split, que a LG descreve como capaz de conectar até 5 unidades internas em uma externa (dependendo da configuração/modelo).
Três pilares que aparecem no resultado final: tecnologia, eficiência e design
- Tecnologia avançada (para gestão e controle)
A LG destaca recursos de conectividade e gerenciamento via LG ThinQ, incluindo controle remoto de temperatura e monitoramento de consumo em tempo real (com observação de que, dependendo do modelo, pode ser necessário acessório/modem Wi-Fi).
Na rotina corporativa, isso ajuda a:
- padronizar setpoints por horário/área
- reduzir “guerra do controle remoto”
- acompanhar consumo e uso de forma mais organizada
- Alta eficiência (para operação mais previsível)
O uso de tecnologia inverter e ajustes inteligentes do compressor é apresentado pela LG como um caminho para conforto e economia.
- Design elegante (porque empresa também é ambiente)
No comercial leve, design não é vaidade: ele influencia aceitação do projeto e harmonia do espaço.
- O Teto Inverter é descrito com design em formato “V” e proposta estética sofisticada.
- O Round Cassete reforça a ideia de exposição mínima e visual limpo, além do fluxo 360°
Se você está comparando propostas ou tentando padronizar a climatização entre filiais, o próximo passo que mais evita retrabalho é simples: dimensionar corretamente e escolher o formato certo para o layout do seu negócio.
Entre em contato com a LG para entender a melhor configuração de comercial leve (Single Split) para sua operação, com capacidade adequada, tipo de unidade interna ideal (cassete/round/teto) e orientações de instalação e manutenção. Comece pelo portfólio e páginas técnicas da linha comercial leve e avance para uma especificação alinhada ao seu espaço e ao seu orçamento.
