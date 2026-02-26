Geladeira LG: erros comuns que diminuem a vida útil - e como evitar

Sua geladeira pode durar muitos anos se você evitar erros comuns que reduzem sua vida útil.

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais exigidos dentro de casa. Funciona 24 horas por dia, todos os dias, sem pausa. Ainda assim, muita gente só percebe a importância dos cuidados quando surgem problemas como perda de eficiência, aumento no consumo de energia ou falhas inesperadas.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, o desgaste precoce da geladeira não acontece por acaso — ele está ligado a hábitos comuns do dia a dia.

Evitar esses erros e contar com tecnologias mais avançadas, como o Compressor Smart Inverter presente nas geladeiras LG, pode fazer toda a diferença na durabilidade.

1. Instalar a geladeira sem espaço para ventilação

Um dos erros mais comuns é posicionar a geladeira muito próxima da parede ou de móveis, sem espaço suficiente para ventilação.

A geladeira precisa dissipar o calor gerado durante o funcionamento. Quando isso não acontece, o compressor trabalha mais, aumentando o desgaste e o consumo de energia.

Como evitar:

mantenha espaço nas laterais e na parte traseira

siga as recomendações do manual do fabricante

evite instalar próximo a fontes de calor, como fogão ou forno

Esse cuidado reduz o esforço do sistema e aumenta sua vida útil.

2. Abrir a porta com muita frequência ou deixar aberta

Toda vez que a porta é aberta, o ar frio sai e o compressor precisa trabalhar para estabilizar a temperatura novamente.

Quando isso acontece, o compressor trabalha por mais tempo e em maior intensidade, aumentando o desgaste dos componentes e o consumo de energia.

Como evitar:

verifique sempre se a porta está bem fechada

evite deixar aberta por longos períodos

organize os alimentos para encontrar tudo mais rápido

Modelos com tecnologias como DoorCooling+™, InstaView™ e Door-in-Door™, presentes nas geladeiras LG, ajudam a minimizar a perda de ar frio durante o uso. Esses recursos permitem uma recuperação mais rápida da temperatura interna, reduzindo o impacto das variações causadas pela abertura frequente da porta.

3. Colocar alimentos quentes diretamente na geladeira

Esse hábito força o sistema a trabalhar intensamente para reduzir a temperatura interna.

Com o tempo, isso contribui para o desgaste do compressor.

Como evitar:

Coloque a comida na geladeira logo após ela parar de soltar fumaça intensa, de preferência em potes rasos e destampados (ou parcialmente tampados) para acelerar o resfriamento e evitar condensação.

Geladeiras com LinearCooling™, tecnologia presente em modelos LG, conseguem manter a temperatura mais estável, reduzindo oscilações e esforço excessivo.

4. Ignorar sinais de mau funcionamento

Ruídos diferentes, perda de eficiência ou aumento repentino no consumo de energia podem ser sinais de que algo não está funcionando corretamente.

Ignorar esses sinais pode transformar pequenos problemas em falhas maiores.

Como evitar:

Modelos com LG ThinQ e Smart Diagnosis facilitam esse processo, permitindo identificar possíveis problemas de forma rápida e prática, diretamente pelo aplicativo.

Esse diagnóstico inteligente ajuda a antecipar soluções e evita danos mais graves.

5. Escolher uma geladeira com tecnologia menos eficiente

Nem sempre o problema está no uso. A tecnologia do produto também influencia diretamente na durabilidade.

Compressores convencionais funcionam em ciclos de liga e desliga, o que gera mais desgaste ao longo do tempo.

Já o Compressor Smart Inverter LG trabalha de forma mais estável e contínua, ajustando sua velocidade conforme a necessidade.

Isso traz benefícios importantes, como:

menor desgaste dos componentes

maior eficiência energética

funcionamento mais silencioso

maior durabilidade

É um dos fatores que contribuem para a longa vida útil das geladeiras LG.

Como aumentar a vida útil da sua geladeira LG

Além de evitar os erros mais comuns, algumas boas práticas ajudam a preservar o funcionamento:

manter a limpeza interna e externa

evitar sobrecarga

instalar corretamente

utilizar as funções adequadas

E, claro, escolher modelos com tecnologias desenvolvidas para maior eficiência e durabilidade.

Tecnologia que protege seu investimento

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes da casa — e também um investimento de longo prazo.

Por isso, além dos cuidados no uso, contar com soluções como:

Compressor Smart Inverter

LinearCooling™

DoorCooling+™

LG ThinQ com Smart Diagnosis

faz toda a diferença para garantir desempenho confiável por muitos anos.

Com a combinação certa de tecnologia e bons hábitos, sua geladeira LG pode acompanhar sua rotina com eficiência, economia e tranquilidade.

Evitar erros simples no dia a dia é o primeiro passo para aumentar a vida útil da geladeira.

E quando esses cuidados se unem a tecnologias avançadas, como as presentes nas geladeiras LG, o resultado é ainda melhor: mais durabilidade, menos manutenção e maior eficiência.

