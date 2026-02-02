LG leva soluções HVAC e componentes de alta eficiência à AHR Expo 2026

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026 – A LG Electronics apresenta suas mais recentes soluções de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) na AHR Expo 2026, que acontece de 2 a 4 de fevereiro, em Las Vegas, Nevada (EUA). A linha ampliada de HVAC oferece soluções sob medida para ambientes residenciais, comerciais e industriais, refletindo os esforços de descarbonização e a crescente adoção de sistemas de resfriamento por água gelada em grandes edifícios na América do Norte. O portfólio abrangente de componentes da companhia, também em destaque no evento, reforça a atuação da LG em inovação, qualidade e sustentabilidade.

Solução residencial unitária integrada com design premium

No segmento residencial, a LG apresenta uma linha integrada de sistemas unitários desenvolvida para atender a diferentes estruturas residenciais e condições climáticas. O portfólio inclui unidades externas quente e frias com tecnologia Inverter, com design premium de ventilador único e altura inferior a 39,3 polegadas (999 mm), além de grade frontal preta (“all-black”) que facilita a instalação em espaços reduzidos.

As unidades de tratamento de ar permitem configurações vertical, downflow e horizontal, adaptando-se a diferentes layouts residenciais. As serpentinas em formato de A da LG, incorporam sensores de detecção de vazamento de refrigerante R32 para maior segurança, enquanto os aquecedores a gás suportam operação dual fuel, otimizando o desempenho de aquecimento em regiões de clima frio.

Para completar o sistema, o termostato dedicado oferece controle direto do Inversor e conectividade sem fio por meio de Wi-Fi integrado e do aplicativo LG ThinQ™, eliminando a necessidade de fiação adicional e contribuindo para um melhor gerenciamento de carga.

Soluções escaláveis para aplicações comerciais

A LG apresenta ainda soluções comerciais de HVAC escaláveis com foco no sistema VRF Multi V™ i, com inteligência artificial. A nova linha de unidades internas dutadas inclui dois modelos: uma versão mid-static, que entrega fluxo de ar potente e silencioso para aplicações comerciais versáteis, e uma versão ultra-slim, desenvolvida especialmente para ambientes com restrição de altura no forro.

Também estreia no evento o ACP i, plataforma avançada de controle predial da LG, que oferece monitoramento centralizado, detecta anomalias com agilidade e recomenda estratégias para melhorar a eficiência energética e a estabilidade operacional. Os avanços reforçam a atuação da LG como fornecedora completa de soluções de HVAC, com capacidade ponta a ponta — do design do sistema à operação — por meio de arquiteturas de controle estruturadas.

Resfriamento para ambientes de alta densidade: chiller modular, CDU e Cold Plate

A LG apresenta o Chiller Modular Quente e Frio e Compressor Scroll Inverter (ISC), voltado para aplicações comerciais pesadas e ambientes industriais. A solução de resfriamento de alta eficiência energética e baixo ruído facilita a implementação de sistemas de grande capacidade, com cada módulo exigindo apenas uma conexão elétrica e uma conexão hidráulica, simplificando a instalação. Uma interface touchscreen (HMI) permite controle intuitivo de até seis unidades, enquanto o chiller oferece operação estável e silenciosa.

Com base em sua expertise em chillers, a LG também apresenta sua visão de resfriamento para ambientes de alta densidade de próxima geração, combinando soluções para data centers com suas tecnologias de compressores. Além de chillers centrífugos Inverter de alta eficiência e isentos de óleo — otimizados para grandes instalações —, a empresa introduz soluções para data centers de IA, incluindo a Coolant Distribution Unit (CDU) e o Cold Plate.

A CDU da LG controla a temperatura e o fluxo do fluido de resfriamento para uma operação eficiente e de fácil gerenciamento, com manutenção rápida graças a recursos como estrutura de trilho deslizante para bomba e filtro de remoção rápida. Já o Cold Plate da LG, solução avançada de resfriamento líquido, foi projetado para gerenciar de forma eficiente altos níveis de Thermal Design Power (TDP), com baixa resistência térmica e área de troca de calor otimizada.

Tecnologias essenciais de próxima geração

A linha integrada inclui compressores scroll aprimorados, ventiladores EC, motores EC e acionamentos (drives), oferecendo operação eficiente, flexibilidade de sistema e manutenção simplificada.

A empresa também exibe componentes de próxima geração baseados em tecnologias próprias. Com quase 70 anos de experiência no desenvolvimento de motores e compressores, os componentes passaram por um redesenho estrutural em termos de estrutura, posicionamento e movimento. Os novos modelos incorporam três tecnologias proprietárias: LG BHA Series – DualJet™ para compressores alternativos, TriVane™ para compressores rotativos e CurvedSpoke™ para motores BLDC.

“As soluções HVAC que estamos apresentando na AHR Expo 2026 refletem nosso compromisso em oferecer soluções práticas e eficientes em energia, alinhadas às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes”, afirma James Lee, presidente da LG ES Company. “Estamos expandindo nossas capacidades HVAC do segmento residencial para aplicações comerciais e industriais, integrando IA à operação e ao controle dos sistemas para ajudar nossos clientes a alcançar maior eficiência, confiabilidade e sustentabilidade em diferentes condições de operação.”

###

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Amanda Amorim de Brito – amanda.brito@bursonglobal.com

Celia Almudena – celia.almudena@bursonglobal.com

Edgard Assis – edgard.assis@bursonglobal.com

Julia Oliveira – julia.jacintho@bursonglobal.com

CONTATO – LG:

Alex de Cara - alex.almeida@lge.com

Melissa Castro – melissa.castro@lge.com

# # #

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE’S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life’s Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life’s Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

# # #

LG ELECTRONICS – SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)