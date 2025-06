TVs e monitores gamer: onde a tecnologia fala mais alto

Nos últimos anos, o segmento gamer se consolidou como um dos mais dinâmicos e lucrativos do mercado global de tecnologia. Em todo o mundo, mais de 3,6 bilhões de pessoas jogam games ao menos eventualmente – o setor deve movimentar neste ano US$ 211,2 bilhões.

Segundo dados da consultoria PwC, o Brasil lidera o mercado latino-americano de games desde 2021 e deve chegar, no próximo ano, a US$ 2,8 bilhões de faturamento – o dobro de cinco anos antes. Um crescimento acelerado que impulsiona a demanda por jogos, acessórios e equipamentos de alto desempenho, como TVs e monitores desenvolvidos especialmente para o mercado gamer.

Trata-se de um público exigente. Em consoles de última geração, PCs de alto desempenho ou em dispositivos móveis, a busca é por experiências visuais imersivas, fluidez e respostas rápidas. Contar com equipamentos poderosos, capazes de entregar o nível de experiência desejado, é o que tem impulsionado o segmento de TVs e monitores gamer. Para a LG, atender esse público é essencial: o gamer é um formador de opinião, um consumidor que adota tendências tecnológicas que são posteriormente absorvidas por outros perfis de público.

Referência no universo gamer

A LG se posiciona como referência no universo gamer, especialmente com suas linhas de TVs OLED. Um dos grandes diferenciais é a tecnologia do painel OLED, em que cada pixel se autoilumina, permitindo a reprodução do preto absoluto e apresentando contraste infinito. O resultado são imagens com detalhes impressionantes, essenciais para jogos com gráficos avançados e ambientes escuros, nos quais a distinção entre sombras e luz pode determinar a vitória em partidas competitivas.

Outro destaque é o suporte a quatro entradas HDMI 2.1, padrão fundamental para quem utiliza consoles como PS5 e Xbox Series X, que operam em 4K e até 120 FPS. Essa tecnologia garante largura de banda superior, permitindo que múltiplos dispositivos sejam conectados e operem em sua capacidade máxima, sem perda de qualidade ou desempenho.

Além disso, as TVs LG OLED oferecem compatibilidade com as tecnologias G-Sync (NVIDIA) e FreeSync (AMD), que sincronizam a taxa de atualização da tela com a taxa de quadros do jogo, eliminando cortes e distorções de imagem (screen tearing). Isso é crucial para jogos rápidos e competitivos, nos quais a fluidez faz toda a diferença. Recursos exclusivos para evitar o burn-in, como deslocamento de tela e ajuste de luminosidade de logotipo, também prolongam a vida útil do equipamento mesmo com seu uso intenso.

Monitores: ainda mais desempenho

Para quem busca ainda mais desempenho, o LG UltraGear 27" OLED é um dos monitores gamer mais avançados do mercado. Com taxa de atualização de 480Hz e tempo de resposta de apenas 0,3ms, ele oferece uma experiência extremamente fluida e praticamente elimina o input lag, fator decisivo em jogos de tiro e e-sports. A tela OLED de 27 polegadas, com resolução 2K e brilho de até 1300 nits, proporciona cores vibrantes e excelente visibilidade mesmo em ambientes claros.

O Ultragear também traz recursos pensados para gamers competitivos, como suporte a G-Sync e FreeSync, crosshair integrado para mais precisão em jogos de tiro, contador de FPS em tempo real e design ergonômico com ajustes de inclinação, altura e rotação vertical. A cobertura de 98% do espaço de cor DCI-P3 garante fidelidade de cores não só para jogos, mas também para profissionais de edição de vídeo e imagem.

O segmento gamer é um dos motores de inovação no mercado de TVs e monitores. A LG, ao investir em tecnologias como OLED, HDMI 2.1, taxas de atualização elevadas e recursos exclusivos para gamers, se destaca como uma das marcas mais preparadas para atender esse público exigente. Seja para o jogador casual ou o profissional de e-sports, as TVs e monitores LG oferecem desempenho, qualidade de imagem e recursos que realmente fazem a diferença.