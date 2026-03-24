O que é QNED e QNED evo e por que essa tecnologia se destaca entre as TVs premium?

A TV LG QNED é uma tecnologia de TV premium da LG desenvolvida para entregar alta precisão de cores, brilho elevado e contraste refinado em diferentes tipos de conteúdo.

QNED é a tecnologia de TV da LG que combina recursos de aprimoramento de cor e contraste e, na versão QNED evo, adiciona o sistema de retroiluminação Mini LED para maior controle de imagem.

Como a QNED evo entrega essa qualidade de imagem

Um dos principais diferenciais da tecnologia QNED evo é o uso do Mini LED como sistema de retroiluminação. Em comparação com TVs LED convencionais, que utilizam uma quantidade menor de LEDs maiores, o Mini LED emprega milhares de pequenos pontos de luz. Isso permite um controle mais preciso da iluminação em diferentes áreas da tela, melhorando significativamente o contraste.

Esse controle refinado ajuda a reproduzir pretos mais profundos e reduz efeitos indesejados, como o vazamento de luz em cenas escuras. Como resultado, a imagem apresenta mais profundidade e melhor definição, especialmente em conteúdos com grande variação entre áreas claras e escuras.

Além disso, a combinação dessas tecnologias contribui para uma reprodução de cores mais precisa. Esses recursos atuam filtrando impurezas e aprimorando a pureza das tonalidades, permitindo que as imagens sejam exibidas com mais fidelidade e naturalidade.

Outro ponto importante é o alto nível de brilho que essa tecnologia pode alcançar. Isso melhora a visibilidade mesmo em ambientes iluminados e permite que conteúdos em alto alcance dinâmico, como filmes e transmissões esportivas, sejam exibidos com mais impacto visual.

Por que escolher uma TV LG QNED ou QNED evo

Alta precisão de cores

As TVs LG QNED contam com um sistema avançado de gerenciamento de cores que refina a reprodução cromática, reduz interferências e aprimora a pureza das tonalidades. Na prática, isso permite que cores como tons de pele, gramados em transmissões esportivas e paisagens naturais sejam exibidos de forma mais fiel e equilibrada, respeitando a intenção original do conteúdo.

Contraste mais refinado

O sistema de retroiluminação Mini LED permite um controle muito mais preciso da luz em diferentes regiões da tela. Isso faz com que áreas escuras mantenham profundidade sem comprometer os detalhes, enquanto as partes claras continuam brilhantes e bem definidas. O resultado é uma imagem com mais sensação de profundidade e realismo, especialmente perceptível em filmes e séries.

O sistema de retroiluminação Mini LED permite um controle muito mais preciso da luz em diferentes regiões da tela. Isso faz com que áreas escuras mantenham profundidade sem comprometer os detalhes, enquanto as partes claras continuam brilhantes e bem definidas. O resultado é uma imagem com mais sensação de profundidade e realismo, especialmente perceptível em filmes e séries. Alto nível de brilho

A capacidade de atingir níveis elevados de brilho permite que a TV mantenha uma imagem clara e impactante mesmo em ambientes bem iluminados. Isso é importante tanto para o uso no dia a dia quanto para conteúdos produzidos com tecnologias como HDR, onde o brilho é essencial para revelar nuances e destacar elementos da cena.

Tecnologia Mini LED para maior controle de imagem

Ao utilizar milhares de pequenos LEDs em vez de dezenas ou centenas, a tecnologia Mini LED oferece um nível superior de controle da iluminação. Isso reduz efeitos indesejados e melhora a uniformidade da tela como um todo, contribuindo para uma experiência visual mais consistente em diferentes tipos de conteúdo.

Experiência premium para diferentes tipos de uso

Essa combinação de tecnologias beneficia diversos perfis de consumo. Em esportes, contribui para imagens mais nítidas e fluidas; em filmes e séries, melhora o contraste e a fidelidade visual; e em games, valoriza os detalhes e a qualidade geral da imagem. Isso torna a TV uma opção versátil para quem busca alta qualidade em todas as formas de entretenimento.

Qualidade e inovação desenvolvidas pela LG

Como parte do portfólio premium da LG Electronics, as TVs QNED e QNED evoincorporam tecnologias desenvolvidas com foco em desempenho e evolução contínua. Isso reflete o compromisso da marca em oferecer soluções que acompanham as novas demandas de conteúdo e proporcionam uma experiência de visualização cada vez mais avançada.

Combinando precisão de cores, brilho elevado e um controle de iluminação muito mais avançado graças ao Mini LED, as TVs LG QNED e QNED evo oferecem uma experiência visual superior para qualquer tipo de conteúdo. Seja para assistir a filmes, séries, esportes ou jogar, essa tecnologia entrega imagens mais vivas, profundas e realistas, elevando a qualidade do entretenimento em casa. Para quem busca alto desempenho, versatilidade e inovação em uma única TV, a linha LG QNED se destaca como uma das melhores escolhas do segmento premium.