O que é QNED e por que a tecnologia das TVs LG entrega brilho superior

Se você busca uma TV premium, e vai instalar em um lugar com grande entrada de luz, as TVs LG QNED vão entregar alta qualidade e pico de brilho elevado.

Mas como as TVs QNED funcionam? Quais os diferenciais que elas têm em imagem?

Nesse artigo, você vai entender como funciona a tecnologia QNED, como ela melhora o brilho das TVs e e por que apostar nesses tipos de televisores.

O que significa QNED nas TVs LG?

QNED é o nome que a LG dá a uma família de TVs LCD que combina três blocos tecnológicos: uma camada de Quantum Dots (pontos quânticos), a tecnologia NanoCell (filtro de cor da LG) e, em muitos modelos, um painel de Mini-LEDs como backlight.

O resultado é um LCD avançado pensado para entregar cores mais fiéis, maior volume de cor e picos de brilho bem superiores aos painéis LCD tradicionais.

1. Como a QNED entrega HDR mais dinâmico?

· Mini-LED: mais LEDs, mais zonas de escurecimento

A maior diferença prática para o brilho vem dos Mini-LEDs. Eles são muito menores que LEDs tradicionais, o que permite agrupar milhares deles atrás do painel e criar centenas (ou milhares) de local dimming zones, zonas independentes de escurecimento.

Com controle mais granular da luz de fundo, a TV consegue elevar o brilho em áreas onde a cena exige (picos HDR) sem “lavar” as áreas escuras próximas, aumentando o contraste aparente e os picos de luz.

A própria LG reporta exemplos com dezenas de milhares de LEDs e milhares de zonas em modelos maiores.

· Quantum Dots + NanoCell: mais eficiência na cor

A camada de Quantum Dots transforma luz emitida pelo backlight em comprimentos de onda muito precisos. Isso melhora a saturação das cores e a eficiência na conversão de luz: mais luz emitida vira luz “útil” para reproduzir cores intensas, permitindo que a TV atinja picos de brilho com melhor qualidade de cor.

A LG complementa isso com o seu filtro NanoCell, que ajuda a manter pureza de cor em ângulos de visão maiores. Essa combinação aumenta o volume de cor e ajuda no aproveitamento da luz para HDR.

· Processamento e dimming preciso

Além do hardware, o ganho em brilho e contraste depende do software: processadores de imagem e algoritmos de dimming que detectam cenas, controlam clusters de LEDs e ajustam a curva de luz para evitar blooming (halo) e preservar detalhes em altas luzes. Modelos mais recentes da LG trazem processamento AI que otimiza esses controles em tempo real.

2. Vantagens práticas da QNED

· Picos de brilho mais altos em HDR: ideal para conteúdo HDR com destaques muito brilhantes (soles, reflexos, títulos em tela).

· Melhor contraste local que LCDs comuns: graças a centenas/milhares de zonas de escurecimento.

· Cores mais vivas e volume de cor maior: combinação Quantum Dot + NanoCell aumenta a saturação e a fidelidade.

· Menos risco de burn-in: como a QNED usa backlight e não pixels emitindo luz permanentemente, é uma opção vantajosa para uso prolongado (games com HUDs estáticos, canais com logotipo, etc.).

QNED não é um único componente, é um ecossistema: Mini-LEDs entregam o músculo de brilho e controle local; Quantum Dots e NanoCell cuidam da precisão e do volume de cor; e processamento avançado fecha o ciclo para reduzir artefatos e explorar melhor o potencial HDR.

Juntas, essas tecnologias permitem que as TVs LG QNED ofereçam cores superiores aos LCDs tradicionais, que vão atrair aqueles que querem uma TV superior em uma área mais clara.