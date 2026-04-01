Resolvendo Problemas com o Controle Smart Magic LG
O controle remoto Smart Magic da LG simplifica a navegação e o controle da TV, mas pode apresentar problemas. Este guia lista problemas comuns e fornece soluções simples. Ao selecionar a opção que melhor descreve a sua situação, você será direcionado para um artigo detalhado com instruções claras e simples.
Problemas com as teclas do controle Smart Magic
Botão HOME não abre a tela com os aplicativos
Uma ou mais teclas não funcionam
Tecla Scroll não exibe informações do canal digital
Tecla BACK(Voltar) não retorna para o canal digital
Problemas com o Pareamento do controle Smart Magic
O cursor está sem sincronismo com meu movimento
Não realiza comandos como controle universal
Não consigo parear meu controle
Desconfigurou sozinho e está sem pareamento
Cursor está se movimentando sozinho
Controle descarrega muito rápido
Problemas com o comando de Voz
Somente o cursor está funcionando
TV não responde aos comandos do controle
Mensagens na TV por conta do controle Smart Magic
Controle remoto incompativel com a TV
O serviço do Bluetooth precisa ser inicializado
Controle não foi registrado com sucesso - Tente novamente
Deseja adicionar [Acesso rápido]
Erro desconhecido ao usar bluetooth
O Serviço de reconhecimento de voz estará disponível breve