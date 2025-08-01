We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG QNED AI QNED80 65" 2025 + Soundbar LG S70TR 5.1.1 canais, AI Sound Pro, Dolby Atmos
Principais recursos
- Paleta de cores incrivelmente rica com a nova tecnologia Dynamic QNED Color.
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround do Processador Alpha 7 4K AI Gen8.
- Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, comandos de voz e funções de arrastar e soltar.
- Experiência sonora completa com Dolby Atmos e alto-falante central de disparo
- Tenha o seu próprio cinema em casa com os alto-falantes traseiros
- Controle simples através da sua TV com WOW Interface, além de som sinfônico com WOW Orchestra
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração
Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.
As Novas Cores QNED Dinâmicas
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Consulte a galeria de imagens no topo da página para uma representação precisa.
Paisagens sonoras encantadoras cercam você
Soundbar LG completa a sua experiência de TV
Um complemento harmonioso
Aprecie a harmonia visual da sua TV LG QNED e do novo design de crista do seu soundbar LG para interiores refinados.
-
Smart TV LG QNED AI 4K QNED80 de 65 polegadas 2025
-
LG Home Theater Soundbar S70TR com alto-falantes traseiros e Dolby Atmos com configuração de canais 5.1.1
Especificação chave
-
Tipo de Painel
-
4K QNED
-
Frequência Nativa
-
60Hz Nativo
-
Ampla Gama de Cores
-
Cores Dinâmicas QNED
-
Processador
-
α7 AI Processor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
Saída de Áudio
-
20W
-
Sistema de Som
-
2.0 Canais
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1456 x 840 x 29,7
-
Peso sem base
-
22,5
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1456 x 840 x 29,7
-
Dimensões com base (LxAxP)
-
1456 x 904 x 295
-
Dimensões da embalagem (LxAxP)
-
1600 x 970 x 172
-
Base da TV (LxAxP)
-
1167/425 x 295
-
Peso sem base
-
22,5
-
Peso com base
-
22,9
-
Peso da embalagem
-
29,6
-
Suporte Vesa (LxA)
-
300 x 300
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de Barras
-
8806096354728
JOGOS
-
HGIG Mode
-
Sim
-
Otimizador de Jogos
-
Sim (Painel de Jogos)
-
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
-
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
-
Sim (até 60 Hz)
SMART TV
-
Sistema Operacional
-
webOS 25
-
Reconhecimento Inteligente de Voz
-
Sim
-
Controle Smart Magic
-
Built-In (Integrado)
-
App de Controle pelo Smartphone
-
Sim (LG ThinQ)
-
Web Browser Completo
-
Sim
-
LG Channels
-
Sim
-
Compatível com Câmera USB
-
Sim
-
Compatível com Apple Home
-
Sim
-
Home Hub
-
Sim
-
AI Chatbot
-
Sim
-
Reconhecimento de Voz
-
Sim
-
Google Home / Hub
-
Sim
-
Google Cast
-
Sim
-
Compatível com Apple Airplay
-
Sim
ÁUDIO
-
Saída de Áudio
-
20W
-
Sistema de Som
-
2.0 Canais
-
Direção do Som
-
Inferior
-
AI Sound
-
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
-
Sim (Nivelamento automático de volume)
-
AI Acoustic Tuning
-
Sim
-
LG Sound Sync
-
Sim
-
Modo audio Compartido
-
Sim
-
Saída de Áudio Simultâneo
-
Sim
-
Bluetooth Surround Ready
-
Sim (2 Way Playback)
-
Audio Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
-
WOW Orchestra
-
Sim
TRANSMISSÃO
-
Receptor digital de sinal
-
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
-
Receptor analógico de sinal
-
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
-
Entrada HDMI
-
3 (suporta eARC, ALLM)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Sim
-
Retorno de Canal de Áudio
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Sim (Wi-Fi 5)
-
Bluetooth Support
-
Sim (v. 5.1)
-
Ethernet
-
1ea
-
Entrada de RF (Antena/Cabo)
-
1ea
-
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
-
1ea
ACESSIBILIDADE
-
Alto Contraste
-
Sim
-
Escada de Cinza
-
Sim
-
Cores Invertidas
-
Sim
ALIMENTAÇÃO
-
Voltagem
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de energia em stand by
-
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Controle Remoto
-
Controle Smart Magic MR25
-
Cabo de Força
-
Sim (Destacável)
IMAGEM (DISPLAY)
-
Tipo de Painel
-
4K QNED
-
Resolução
-
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
-
Iluminação do painel
-
Edge
-
Frequência Nativa
-
60Hz Nativo
-
Ampla Gama de Cores
-
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Processador
-
α7 AI Processor 4K Gen8
-
Upscaler AI
-
4K Super Upscaling
-
AI Brightness Control
-
Sim
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Sim
-
Dynamic Tone Mapping
-
Sim
-
Dimming Technology
-
Local Dimming
-
Modo de Imagem
-
10 modos
-
Auto Calibração
-
Sim
Todas as especificações
ACESSÓRIO
-
Cabo HDMI
-
Sim
-
Controle remoto
-
Sim
-
Suporte para montagem na parede
-
Sim
-
Cartão de garantia
-
Sim
FORMATO DE ÁUDIO
-
AAC
-
Sim
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
Dolby Digital
-
Sim
-
DTS Digital Surround
-
Sim
-
DTS:X
-
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
-
7893299946448
CONECTIVIDADE
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Sim
-
Versão Bluetooth
-
5.1
-
Entrada HDMI
-
1
-
Saída HDMI
-
1
-
óptico
-
1
-
Sinal traseiro sem fio
-
Sim
CONFORTO
-
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
-
Sim
-
Controle do modo de Soundbar
-
Sim
-
Compartilhamento do modo de som da TV
-
Sim
-
WOW Interface
-
Sim
-
WOW Orquestra
-
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
-
Principal
-
950 x 63 x 115 mm
-
Alto-falante traseiro
-
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
EM GERAL
-
Número de canais
-
5.1.1
-
Números de alto-falantes
-
9 EA
-
Potência de saída
-
500 W
COMPATÍVEL COM HDMI
-
120Hz
-
Sim
-
Canal de retorno de áudio (ARC)
-
Sim
-
Canal de retorno de áudio (e-ARC)
-
Sim
-
CEC (Simplink)
-
Sim
-
Dolby Vision
-
Sim
-
HDR10
-
Sim
-
Passagem
-
Sim
-
Passagem (4K)
-
Sim
-
taxa de atualização variável / modo de baixa latência
-
Sim
ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO
-
Amostragem
-
24bit/96kHz
POTÊNCIA
-
Consumo de energia (Principal)
-
33 W
-
Consumo de energia (alto-falante traseiro)
-
20 W
-
Consumo de energia (subwoofer)
-
33 W
-
Consumo de energia desligada (principal)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia desligada (alto-falante traseiro)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
EFEITO SONORO
-
AI Sound Pro
-
Sim
-
Grave de som / Grave de som +
-
Sim
-
Cinema
-
Sim
-
Som nítido
-
Sim
-
Jogo
-
Sim
-
Música
-
Sim
-
Esportes
-
Sim
-
Padrão
-
Sim
PESO
-
Peso bruto
-
15,4 kg
-
Principal
-
3,0 kg
-
Alto-falante traseiro (2EA)
-
2,1 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
