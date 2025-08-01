Skip to Content Skip to Accessibility Help
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 48" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Recursos

Galeria

Especificações

Avaliações

Suporte

OLED48C5.S40T
  • Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 48" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
  • Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 48" 2025
  • Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 48" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 48" 2025
Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround com o Processador Alpha 9 AI Gen8.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais intensos.
  • 2.1 canais de som surround imersivo
  • 300W RMS de potência sonora
  • Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 48 polegadas 2025 OLED48C5PSA

OLED48C5PSA

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 48 polegadas 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro

Na tela de uma LG OLED evo AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do Processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 9 AI Gen8. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

*Omdia. 12 anos como número 1 em unidades mais vendidas de 2013 a 2024. Este resultado não é um endosse da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

Detalhes visuais de outro nível com o brilhante processador alpha 9 AI Gen8.

O motor de AI do nosso processador analisa e aprimora cada quadro em detalhes. Ao reconhecer rostos, ele oferece não apenas qualidade visual 4K, mas também expressões faciais aprimoradas e maior profundidade.

O processador Alpha 9 AI Gen8 está em frente a um fundo escuro. Ele brilha com uma luz azul-petróleo de dentro para fora, iluminando os circuitos do microchip ao seu redor. Estatísticas de desempenho são visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vez maior da NPU. Operação 1,7 vez mais rápida da CPU. GPU com gráficos 2,1 vezes mais aprimorados.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

O título diz: Experimente o Preto perfeito OLED, somente na LG OLED.

Preto Perfeito, mesmo em ambientes claros ou escuros.

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos. Por favor, veja a galeria de imagens no topo da página para uma representação exata.

O soundbar top de linha digno de acompanhar a melhor TV LG OLED da categoria.

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

*Imagens de tela simuladas.

Som deslumbrante que te envolve

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar tocando una actuación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. La barra de sonido LG, el televisor LG, los parlantes traseros y un subwoofer se encuentran en una sala de estar. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la habitación, como un escaneo del espacio. Ondas sonoras blancas formadas por gotas salen desde la perspectiva frontal de los altavoces traseros.

*Imagens de tela simuladas.

**Produto compatível com as caixas traseiras modelo SPT8-S. As caixas traseiras não vêm inclusas com o produto.

Sinta o realismo de um panorama de áudio

Canal de Disparo Central

Som envolvente que coloca você no epicentro

O Canal up-firing central cria um áudio mais realista, tornando as vozes mais claras e a ação na tela perfeitamente sincronizada com o áudio, sem atrasos ou interrupções.

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*O exposto acima é confirmado através de uma investigação de seus próprios padrões.

**Imagens de tela simuladas.

Imprimir

Especificação chave

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Processador

α9 AI Processor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1071 x 618 x 46,9

Peso sem base

14,9

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1071 x 618 x 46,9

Dimensões com base (LxAxP)

1071 x 675 x 230

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1373 x 735 x 162

Base da TV (LxAxP)

470 x 230

Peso sem base

14,9

Peso com base

16,8

Peso da embalagem

20,5

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959660

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo (VRR 144Hz)

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α9 AI Processor 4K Gen8

Upscaler AI

α9 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dynamic Tone Mapping

Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 144 Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Controle de Voz Hands Free

Sim

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Google Cast

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

40W

Sistema de Som

2.2 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização de Voz por Inteligência Artificial)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 2)

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

Imprimir

Especificação chave

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

300 W

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946400

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Cinema

Sim

Jogo

Sim

CONECTIVIDADE

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Números de alto-falantes

3 EA

Potência de saída

300 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

AAC

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Controle remoto

Sim

Cabo óptico

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

22 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

35 W

O que as pessoas estão dizendo

