Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Recursos

Galeria

Especificações

Avaliações

Onde comprar

Suporte

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

OLED55B5.S40T
  • Bundle image
  • front view
  • front view
Bundle image
front view
front view

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • AI Picture Pro que melhora a qualidade visual geral, analisando e aprimorando cada quadro.
  • Controle intuitivo com o AI Magic Remote: novo botão AI, controles de voz e funções de arrastar e soltar.
  • webOS Programa Re:New: Novas atualizações por 5 anos e segurança premiada.
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025 OLED55B5PSA

OLED55B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 4K de 55 polegadas 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro

Na tela de uma LG OLED AI TV, há uma imagem abstrata com detalhes, cores e contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 8 AI Gen2 está atrás da TV. Ele brilha com uma luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED AI. O texto também é visível, com a tecnologia do processador LG alpha 8 AI Gen2. No canto, um logotipo dourado com estrelas diz: a OLED TV número um do mundo, há 12 anos.

Veja os detalhes de
cada luz e sombra

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

O título diz: Experimente o Preto perfeito OLED, somente na LG OLED.

Preto Perfeito, mesmo em ambientes claros ou escuros.

O Preto Perfeito é verificado pela UL e oferece níveis de preto verdadeiros para aprimorar o brilho e o contraste percebidos, seja em ambientes claros ou escuros ao seu redor.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. A TV exibe uma cadeia de montanhas contra um céu escuro e estrelado. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais opaca e acinzentada da paisagem, denominada Tela desbotada. Do outro lado, há uma imagem mais agradável, com uma faixa dinâmica maior de pretos e brancos. Esta é a tela denominada Preto perfeito. O logotipo de certificação também é visível: a tecnologia Preto perfeito oferece níveis de preto menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux. Há um balão de texto ao seu lado que diz: verifique a marca de certificação Preto perfeito.

*A Tela OLED da LG é verificada pela UL para Preto Perfeito, medida segundo o padrão de Reflexão Ring-light IDMS 11.5, com base em um ambiente de iluminação interna típico (200 lux a 500 lux).

*A performance pode variar dependendo da iluminação e visibilidade do ambiente.

LG Soundbar contra um fundo preto destacado por um holofote.

A companhia sonora ideal para sua TV LG

Complete a experiência da sua TV LG com o soundbar que complementa perfeitamente o seu ambiente e sua experiência sonora.

Som deslumbrante que te envolve

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.

*Imagens de tela simuladas.

Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG

WOW Interface

Simplicidade: na ponta dos seus dedos

Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.

O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.

*Imagens de tela simuladas.

**O uso do controle remoto LG é limitado apenas a determinados recursos.

***TVs compatíveis com interface WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. As TVs compatíveis com FHD 63 podem variar de acordo com o ano de lançamento.

****TVs compatíveis com WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. As TVs compatíveis podem variar de acordo com o ano de lançamento. Suporte QNED 80 limitado aos modelos 2022 e 2023.

*****Observe que os serviços podem não estar disponíveis no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

******A interface WOW pode variar dependendo do modelo da barra de som.

Imprimir

Especificação chave

Tipo de Painel

4K OLED

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (LxAxP)

1228 x 708 x 45,9

Peso sem base

14,3

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1228 x 708 x 45,9

Dimensões com base (LxAxP)

1228 x 772 x 235

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1360 x 810 x 172

Base da TV (LxAxP)

1057 x 235

Peso sem base

14,3

Peso com base

14,5

Peso da embalagem

19,5

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959752

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

Imprimir

Especificação chave

Número de canais

1.1ch (2Way)

Potência de saída

300 W

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

7893299946400

EFEITO SONORO

AI Sound Pro

Sim

Padrão

Sim

Cinema

Sim

Jogo

Sim

CONECTIVIDADE

Saída HDMI

1

Versão Bluetooth

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Sim

óptico

1

COMPATÍVEL COM HDMI

Canal de retorno de áudio (ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

EM GERAL

Número de canais

1.1ch (2Way)

Números de alto-falantes

3 EA

Potência de saída

300 W

FORMATO DE ÁUDIO

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

AAC

Sim

CONFORTO

Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android

Sim

Compartilhamento do modo de som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

DIMENSÃO (LXAXD)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACESSÓRIO

Cartão de garantia

Sim

Controle remoto

Sim

Cabo óptico

Sim

POTÊNCIA

Consumo de energia desligada (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energia (Principal)

22 W

Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energia (subwoofer)

35 W

