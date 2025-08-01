We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED evo AI C5 55" 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround com o Processador Alpha 9 AI Gen8.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais intensos.
- 2.1 canais de som surround imersivo
- 300W RMS de potência sonora
- Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
Detalhes visuais de outro nível com o brilhante processador alpha 9 AI Gen8.
O motor de AI do nosso processador analisa e aprimora cada quadro em detalhes. Ao reconhecer rostos, ele oferece não apenas qualidade visual 4K, mas também expressões faciais aprimoradas e maior profundidade.
Visuais mais brilhantes com o Intensificador de brilho
O processador alpha 9 AI Gen8 e nosso novo algoritmo de aumento de brilho proporcionam visuais mais brilhantes.
Som deslumbrante que te envolve
Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG
WOW Interface
Simplicidade: na ponta dos seus dedos
Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.
O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.
-
Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 55 polegadas 2025
-
Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
Especificação chave
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 144Hz)
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
-
Processador
-
α9 AI Processor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
Saída de Áudio
-
40W
-
Sistema de Som
-
2.2 Canais
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 45,1
-
Peso sem base
-
14,1
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 45,1
-
Dimensões com base (LxAxP)
-
1222 x 757 x 230
-
Dimensões da embalagem (LxAxP)
-
1360 x 810 x 187
-
Base da TV (LxAxP)
-
470 x 230
-
Peso sem base
-
14,1
-
Peso com base
-
16,0
-
Peso da embalagem
-
21,3
-
Suporte Vesa (LxA)
-
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de Barras
-
7893299959677
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Processador
-
α9 AI Processor 4K Gen8
-
Upscaler AI
-
α9 AI Super Upscaling 4K
-
Seleção de Gênero AI
-
Sim (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
-
Sim
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Sim
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
Dynamic Tone Mapping
-
Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Dimming Technology
-
Pixel Dimming
-
Motion
-
OLED Motion
-
Modo de Imagem
-
10 modos
-
Auto Calibração
-
Sim
-
AI Picture Pro
-
Sim
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Sim
JOGOS
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
HGIG Mode
-
Sim
-
Otimizador de Jogos
-
Sim (Painel de Jogos)
-
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
-
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
-
Sim (até 144 Hz)
-
Tempo de resposta
-
Menos de 0.1ms
-
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
-
Sim
SMART TV
-
Sistema Operacional
-
webOS 25
-
Reconhecimento Inteligente de Voz
-
Sim
-
Controle Smart Magic
-
Built-In (Integrado)
-
App de Controle pelo Smartphone
-
Sim (LG ThinQ)
-
Controle de Voz Hands Free
-
Sim
-
Web Browser Completo
-
Sim
-
LG Channels
-
Sim
-
Multi View
-
Sim
-
Always Ready
-
Sim
-
Compatível com Câmera USB
-
Sim
-
Compatível com Apple Home
-
Sim
-
Home Hub
-
Sim
-
AI Chatbot
-
Sim
-
Reconhecimento de Voz
-
Sim
-
Google Home / Hub
-
Sim
-
Compatível com Apple Airplay
-
Sim
-
Google Cast
-
Sim
ÁUDIO
-
Saída de Áudio
-
40W
-
Sistema de Som
-
2.2 Canais
-
Direção do Som
-
Inferior
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
AI Sound
-
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
-
Clear Voice Pro
-
Sim (Remasterização de Voz por Inteligência Artificial)
-
AI Acoustic Tuning
-
Sim
-
WiSA Ready
-
Sim (Até 2.1 Canais)
-
LG Sound Sync
-
Sim
-
Modo audio Compartido
-
Sim
-
Saída de Áudio Simultâneo
-
Sim
-
Bluetooth Surround Ready
-
Sim (2 Way Playback)
-
Audio Codec
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
-
WOW Orchestra
-
Sim
TRANSMISSÃO
-
Receptor digital de sinal
-
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
-
Receptor analógico de sinal
-
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
-
Entrada HDMI
-
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Sim
-
Retorno de Canal de Áudio
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
3ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Sim (Wi-Fi 6)
-
Bluetooth Support
-
Sim (v 5.3)
-
Ethernet
-
1ea
-
Entrada de RF (Antena/Cabo)
-
1ea
-
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
-
1ea
ACESSIBILIDADE
-
Alto Contraste
-
Sim
-
Escada de Cinza
-
Sim
-
Cores Invertidas
-
Sim
ALIMENTAÇÃO
-
Voltagem
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de energia em stand by
-
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Controle Remoto
-
Controle Smart Magic MR25
-
Cabo de Força
-
Sim (Anexo)
IMAGEM (DISPLAY)
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Resolução
-
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 144Hz)
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
Especificação chave
-
Número de canais
-
1.1ch (2Way)
-
Potência de saída
-
300 W
-
Principal
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
-
7893299946400
EFEITO SONORO
-
AI Sound Pro
-
Sim
-
Padrão
-
Sim
-
Cinema
-
Sim
-
Jogo
-
Sim
CONECTIVIDADE
-
Saída HDMI
-
1
-
Versão Bluetooth
-
5.4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Sim
-
óptico
-
1
COMPATÍVEL COM HDMI
-
Canal de retorno de áudio (ARC)
-
Sim
-
CEC (Simplink)
-
Sim
EM GERAL
-
Número de canais
-
1.1ch (2Way)
-
Números de alto-falantes
-
3 EA
-
Potência de saída
-
300 W
FORMATO DE ÁUDIO
-
Dolby Digital
-
Sim
-
DTS Digital Surround
-
Sim
-
AAC
-
Sim
CONFORTO
-
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
-
Sim
-
Compartilhamento do modo de som da TV
-
Sim
-
WOW Interface
-
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
-
Principal
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
PESO
-
Principal
-
1,65 kg
-
Subwoofer
-
4,2 kg
-
Peso bruto
-
7,6 kg
ACESSÓRIO
-
Cartão de garantia
-
Sim
-
Controle remoto
-
Sim
-
Cabo óptico
-
Sim
POTÊNCIA
-
Consumo de energia desligada (principal)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (Principal)
-
22 W
-
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (subwoofer)
-
35 W
Som deslumbrante que te envolve
Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG
