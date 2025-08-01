We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo Smart TV LG OLED evo AI G5 55" + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital
Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada por IA e áudio surround do Processador Alpha 11 AI Gen2.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cores para tons mais ricos.
- 2.1 canais de som surround imersivo
- 300W RMS de potência sonora
- Áudio sempre adequado com AI Sound Pro
CES 2025 Awards - Best TV pelo Tom's Guide
“A G5 parece ser ainda mais brilhante e colorida.” (01/2025)
What Hi-Fi? (OLED G5, 65”)
“uma televisão impressionante e um salto surpreendente para a tecnologia OLED TV.” (05/2025)
T3 - Platinum Award
“Não importa se você está assistindo TV, filmes ou jogando, a OLED G5 é absoluta, sem concessões.” (03/2025)
AVForums - Altamente recomendada
...a LG G5 apresenta o que há de melhor em precisão de imagem...
HDTVTest - Altamente recomendada
...precisão de cores excepcional, excelente processamento de vídeo, especificações impressionantes para jogo...
Nosso processador mais brilhante, Alpha 11 AI Processor Gen2, para a melhor experiência de visualização
O Alpha 11 AI Processor Gen2 aprimora os visuais para qualidade 4K, com cores deslumbrantes e brilho impressionante. Motores de AI percebem objetos com precisão em nível de pixel para otimizar a qualidade da imagem, proporcionando a melhor experiência de visualização possível.
Som deslumbrante que te envolve
Soundbar LG que completa a sua experiência com TVs LG
WOW Interface
Simplicidade: na ponta dos seus dedos
Acesse o WOW Interface através da sua TV LG para um controle fácil e simples do seu soundbar, como alterar modos de som, perfis e acessar outros recursos úteis.
O controle LG está apontando para uma TV LG com um soundbar LG embaixo. TV LG está mostrando o menu WOW Interface na tela.
-
Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 55 polegadas 2025
-
Soundbar LG S40T - 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital, Sem fios, Bluetooth 5.3, Entrada Óptica, HDMI, AI Sound Pro
Especificação chave
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Processador
-
α11 AI Processor 4K Gen2
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
Sistema de Som
-
4.2 Canais
-
Saída de Áudio
-
60W
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 27,2
-
Peso sem base
-
16,8
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
-
Tipo de Painel
-
4K OLED
-
Resolução
-
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
-
Frequência Nativa
-
120Hz Nativo (VRR 165Hz)
-
Ampla Gama de Cores
-
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Processador
-
α11 AI Processor 4K Gen2
-
Upscaler AI
-
α11 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
-
Sim (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Seleção de Gênero AI
-
Sim (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
-
Sim
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Sim
-
Dimming Technology
-
Pixel Dimming
-
Motion
-
OLED Motion
-
Modo de Imagem
-
10 modos
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
AI Picture Pro
-
Sim
-
Auto Calibração
-
Sim
JOGOS
-
Compatível com G-Sync (Nvidia)
-
Sim
-
Compatível com FreeSync (AMD)
-
Sim
-
HGIG Mode
-
Sim
-
Otimizador de Jogos
-
Sim (Painel de Jogos)
-
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
-
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
-
Sim (Até 165Hz)
-
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
-
Sim
-
Tempo de resposta
-
Menos de 0.1ms
ACESSIBILIDADE
-
Alto Contraste
-
Sim
-
Escada de Cinza
-
Sim
-
Cores Invertidas
-
Sim
DIMENSÕES E PESOS
-
Dimensões sem base (LxAxP)
-
1222 x 703 x 27,2
-
Dimensões com base (LxAxP)
-
1222 x 742/787 x 263
-
Dimensões da embalagem (LxAxP)
-
1360 x 810 x 172
-
Base da TV (LxAxP)
-
485 x 263
-
Peso sem base
-
16,8
-
Peso com base
-
22,1
-
Peso da embalagem
-
27,1
-
Suporte Vesa (LxA)
-
300 x 200
ÁUDIO
-
Dolby Atmos
-
Sim
-
AI Sound
-
α11 AI Sound Pro (Som virtual 11.1.2)
-
Clear Voice Pro
-
Sim (Remasterização de Objeto por IA)
-
WiSA Ready
-
Sim (Até 2.1 Canais)
-
LG Sound Sync
-
Sim
-
Modo audio Compartido
-
Sim
-
Saída de Áudio Simultâneo
-
Sim
-
Bluetooth Surround Ready
-
Sim (2 Way Playback)
-
Saída de Áudio
-
60W
-
AI Acoustic Tuning
-
Sim
-
Audio Codec
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
-
Direção do Som
-
Inferior
-
Sistema de Som
-
4.2 Canais
-
WOW Orchestra
-
Sim
CONECTIVIDADE
-
Retorno de Canal de Áudio
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
-
Sim (v 5.3)
-
Ethernet
-
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Sim
-
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
-
1ea
-
Entrada HDMI
-
4ea (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas))
-
Entrada de RF (Antena/Cabo)
-
1ea
-
USB
-
3ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Sim (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Sistema Operacional
-
webOS 25
-
Compatível com Câmera USB
-
Sim
-
Always Ready
-
Sim
-
Web Browser Completo
-
Sim
-
Controle de Voz Hands Free
-
Sim
-
Reconhecimento Inteligente de Voz
-
Sim
-
LG Channels
-
Sim
-
Controle Smart Magic
-
Built-In (Integrado)
-
Multi View
-
Sim
-
App de Controle pelo Smartphone
-
Sim (LG ThinQ)
-
Compatível com Apple Home
-
Sim
ALIMENTAÇÃO
-
Voltagem
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de energia em stand by
-
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Controle Remoto
-
Controle Smart Magic MR25
-
Cabo de Força
-
Sim (Anexo)
TRANSMISSÃO
-
Receptor analógico de sinal
-
NTSC/PAL-M/PAL-N
-
Receptor digital de sinal
-
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Especificação chave
-
Número de canais
-
1.1ch (2Way)
-
Potência de saída
-
300 W
-
Principal
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
-
Código de barras
-
7893299946400
EFEITO SONORO
-
AI Sound Pro
-
Sim
-
Padrão
-
Sim
-
Cinema
-
Sim
-
Jogo
-
Sim
CONECTIVIDADE
-
Saída HDMI
-
1
-
Versão Bluetooth
-
5.4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Sim
-
óptico
-
1
COMPATÍVEL COM HDMI
-
Canal de retorno de áudio (ARC)
-
Sim
-
CEC (Simplink)
-
Sim
EM GERAL
-
Número de canais
-
1.1ch (2Way)
-
Números de alto-falantes
-
3 EA
-
Potência de saída
-
300 W
FORMATO DE ÁUDIO
-
Dolby Digital
-
Sim
-
DTS Digital Surround
-
Sim
-
AAC
-
Sim
CONFORTO
-
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
-
Sim
-
Compartilhamento do modo de som da TV
-
Sim
-
WOW Interface
-
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
-
Principal
-
720 x 63 x 87 mm
-
Subwoofer
-
171 x 320 x 252 mm
PESO
-
Principal
-
1,65 kg
-
Subwoofer
-
4,2 kg
-
Peso bruto
-
7,6 kg
ACESSÓRIO
-
Cartão de garantia
-
Sim
-
Controle remoto
-
Sim
-
Cabo óptico
-
Sim
POTÊNCIA
-
Consumo de energia desligada (principal)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (Principal)
-
22 W
-
Consumo de Energia Desligado (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Consumo de energia (subwoofer)
-
35 W
