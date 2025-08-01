Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Principais recursos

    TIME MACHINE READY

    O modelo 28LF710B TV Monitor LG tem a função chamada de Time Machine Ready, onde a mesma permite gravar, pausar e voltar as cenas de video, para que em nenhum momento passe algum detalhe de sua programação ao vivo favorita. *Necessita HD Externo *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.

    Super energy saving

    Economia de energia adicional se comparado à monitores tradicionais de LED, sem perder a qualidade da imagem. *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.

    USB Quick View

    A conexão USB HD da LG permite que você conecte um pendrive na TV Monitor e desfrute de suas músicas, filmes ou fotos em alta definição sem necessidade de ligar o PC. É só conectar! *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.

    USB Quick View

    

    2 em 1 & função pip

    TV Monitor LG traz o conceito de um aparelho 2 em 1, ou seja versatilidade em sua utilização, seja para trabalho, seja para entretenimento. Ou ambas ao mesmo tempo com a função PIP. Com a função Picture in Picture (PIP), você pode assistir um filme ou programa de TV, enquanto trabalha ou simplesmente aguarda o seu programa favorito começar enquanto navega na internet. *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.

    2 em 1

    

    Alto-falantes estéreo

    2 potentes alto-falantes estéreo de 5W cada. *** Imagens de Produtos Meramente Ilustrativos. Design pode ser diferente conforme modelo.

    Alto-falantes estéreo

    

