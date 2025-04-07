Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K

1)*O brilho pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado.

*O brilho máximo é 3,9 vezes maior do que o de um OLED convencional com janela de 3%, segundo medições internas

*O aumento de 3,9 vezes no brilho se aplica aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas, enquanto o aumento de 2,1 vezes no brilho se aplica ao modelo OLED G6 de 48 polegadas.

4)*A tela OLED da LG possui certificação da Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*O Volume da Gama de Cores (CGV) da tela é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*A tela OLED da LG possui certificação UL para fornecer níveis de preto ≤0,24 nit até 500 lux, com base na medição de reflexão de luz circular da Seção 11.5 do IDMS.

*A tela OLED da LG possui certificação UL para fornecer níveis de consistência de cores >99% até 500 lux, com base na medição de reflexão de luz circular da Seção 11.5 do IDMS.

*Apenas as telas OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas possuem a certificação Antirreflexo Premium.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

6)*A refletância é medida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550 nm, testado independentemente pela Intertek.

*A tela OLED da LG apresenta reflexão inferior a 0,5%, conforme medido pelo método de esfera de amostragem IDMS 11.2.2. Os resultados reais podem variar de acordo com as condições.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas possuem a certificação Antirreflexo Premium.

7)*As TVs OLED da LG possuem certificação Low Blue Light Platinum da UL.

8)*Comparado ao processador AI Ger8 alpha 9 de 2025 com base em comparação de especificações internas.

9)*No primeiro ano de garantia, painéis, peças e mão de obra são cobertos. Do segundo ao quinto ano, apenas painéis e peças são cobertos, e a mão de obra será cobrada separadamente. A cobertura da garantia está sujeita aos termos e condições aplicáveis.

*O OLED Care+ aplica-se aos modelos OLED W6 e G6.

10)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Processamento mais rápido em comparação com o processador AI Ger8 alpha 9 de 2025, com base em comparação de especificações internas.

11)*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

12)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

13)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

14)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

15*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

16*É necessária conexão com a internet.

*É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

17)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

18)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

19)*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 165Hz.

*165Hz é aplicado aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas, enquanto 120Hz é aplicado ao modelo OLED G6 de 97 polegadas.

*Compatível com NVIDIA G-Sync nas placas de vídeo RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. GPUs mais antigas não são compatíveis com G-Sync.

20)*As TVs OLED da LG possuem certificação DSC da VESA.

21)*Assinatura necessária. Os serviços oferecidos podem variar de acordo com o plano de assinatura.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

22)*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado.

*Para melhor desempenho, recomenda-se conexão Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

23)*As telas OLED da LG foram certificadas pela Intertek com "tempo de resposta de 0,1 (gray to gray) e desempenho qualificado para jogos".

24)*O HGiG é um grupo voluntário de empresas dos setores de jogos e monitores de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR.

*O suporte ao HGiG pode variar de acordo com o país.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas possuem certificação ClearMR 10000.

*ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do monitor em relação ao desfoque de movimento.

26)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad. ‘

*O gamepad é vendido separadamente.

27)*O encaixe real pode variar dependendo das condições de instalação. É possível haver um pequeno espaço entre a TV e a parede.

*Os requisitos de instalação podem variar.

28)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

29)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*É necessária uma assinatura do LG Gallery+ para acessar todo o conteúdo e recursos.

30)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

31)*O recurso de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*A assinatura inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite gerar uma imagem.

*A velocidade de transferência de arquivos do LG Link pode variar dependendo do desempenho do dispositivo, do tamanho do arquivo e da velocidade da rede.

*Algumas extensões de arquivo podem não ser compatíveis com o LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode usar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

32)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

33)*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

34)*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

35)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

36)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

37)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

38)*O cartão "In This Scene" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

40)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

41)*As TVs OLED da LG possuem certificação DSC da VESA.

44)*A economia de energia só se aplica quando o Modo Galeria e o Sempre Pronto estão ativados. Se o Sempre Pronto estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

45)*9.1.6 spatial audio is activated only when the Dolby Atmos content is playing.

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.