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Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K

Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K

OLED65G6PSA
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K OLED65G6PSA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K, OLED65G6PSA
Vista frontal de Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K OLED65G6PSA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights an 83-inch display with a 1847 mm-wide screen, 1057 mm screen height, 1115 mm height with stand, a 28 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with α11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG Smart TV LG OLED evo G6 AI 65 polegadas 4K, OLED65G6PSA

Principais recursos

  • Cores Hiperradiantes, uma tecnologia OLED de última geração para um novo nível de qualidade de imagem.
  • Pico de brilho 3,9 vezes maior com o Processador AI Alpha 11 Ger3, para destaques e detalhes vívidos.
  • Preto perfeito e Cores Perfeitas com Antirreflexo Premium garantem contraste mais profundo, cores vívidas e precisas em qualquer iluminação.
  • Até 165 Hz em 4K com compatibilidade com G-SYNC e FreeSync Premium para jogos sem interrupções e com excelente desempenho.
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot, agora com a segurança do LG Shield.
Mais
O LG Shield recebeu o selo de premiado no CES Innovation Awards 2026 na categoria de Cibersegurança.

CES Innovation Awards

Homenageada (LG Shield)

Segurança cibernética

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards

Homenageada (Multi-AI)

Inteligência Artificial

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice

O melhor sistema de Smart TVs 2025/2026

A melhor plataforma de Smart TVs por 8 anos

*O prêmio CES Innovation Awards é baseado em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG OLED evo G6?

A LG OLED evo AI G6, equipada com a tecnologia Cores Hiperradiantes, exibe imagens 3,9 vezes mais brilhantes com o Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI, tecnologia Antirreflexo Premium e os selos Preto Perfeito e Cores Perfeitas em um formato pentagonal.

Tecnologia Cores Hiperradiantes

A LG OLED evo AI G6, com Preto Perfeito e Cores Perfeitas e tecnologia Reflection Free, exibe uma cena planetária dividida, contrastando pretos mais fracos à esquerda com detalhes mais nítidos, pretos mais profundos e cores mais vibrantes à direita.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas com Reflection Free

A LG OLED evo AI G6, para jogabilidade imbatível em 4K 165Hz, exibe um jogo de corrida em alta velocidade com um carro amarelo de fórmula em movimento, com os logotipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium visíveis na parte superior da tela.

Jogabilidade imbatível em 4K 165Hz

A LG OLED evo AI G6 com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

webOS premiado com Multi-AI

A LG OLED evo AI G6 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

Do que se trata a tecnologia Cores Hiperradiantes?

A tecnologia Cores Hiperradiantes é a nossa tecnologia OLED de última geração que aprimora todos os aspectos da qualidade de imagem a um nível totalmente novo. Ela oferece brilho incomparável, preto perfeito e cores perfeitas em qualquer iluminação, preservando visuais 4K impressionantes com o nosso melhor Processador AI Alpha 11 Ger3. A OLED G6 possui certificação Reflection-Free Premium, proporcionando qualidade de imagem impecável, sem reflexos, em qualquer condição de luz — seja ela forte ou escura. Experimente a OLED como nunca antes — veja a diferença, sinta o brilho e descubra um novo padrão em visualização.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Cores Hiperradiantes
A OLED de última geração

*As imagens são meramente ilustrativas.

*Omdia. 13 anos como número 1 em unidades mais vendidas (2013-2025). Este resultado não representa um endosso da LGE ou de seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para mais detalhes.

Intensificador de Brilho Ultra

3,9 vezes mais brilhante, atingindo o ápice do brilho

O novo algoritmo de aumento de luz e a arquitetura de controle de luz do Processador AI Alpha 11 Ger3 oferecem até 3,9 vezes mais brilho máximo, revelando destaques mais vívidos e detalhes mais nítidos.

LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where glowing particles surrounding a whale silhouette, delivering up to 3.9x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Preto Perfeito & Cores Perfeitas

Preto perfeito e cores perfeitas em qualquer iluminação, sempre.

A TV OLED da LG possui Preto Perfeito e Cores Perfeitas com certificação UL, oferecendo contraste mais profundo, brilho aprimorado e cores vívidas e precisas. Veja cada estrela com clareza, mesmo em ambientes iluminados.4)

LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing Other OLED TVs Matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.

Antirreflexo Premium

A certificação Reflection-Free Premium garante um preto perfeito e consistente, mesmo em ambientes iluminados.

A tela OLED com certificação Reflection-Free Premium da LG minimiza a reflexão, preservando a transmitância para pretos e cores sem concessões, enquanto outras TVs OLED com tela fosca absorvem e dispersam a luz, transformando o preto em cinza e distorcendo as cores, especialmente em ambientes claros.

LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI G6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Com certificação Eyesafe para reduzir a luz azul, cada quadro proporciona conforto aos seus olhos.7)

 Processador AI Alpha 11 Ger3 Dual AI

Qualidade de imagem 4K definitiva com o  Processador AI Alpha 11 Ger3, o processador mais avançado da LG com Dual AI

O Processador AI Alpha 11 Ger3 leva o desempenho OLED além dos limites, controlando com precisão 8,3 milhões de pixels autoiluminados – agora ainda mais poderoso com o Dual AI. Indo além de um único mecanismo de IA, esse processamento avançado refina a nitidez e a textura simultaneamente, oferecendo uma qualidade de imagem 4K mais nítida e natural.

LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado.

Remasterização HDR com IA

Aprimore cada quadro para a qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste, elevando a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando visuais mais ricos e realistas.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.13)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.14)

My Page desbloqueada por reconhecimento de voz com IA

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.15)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Award-winning Multi AI webOS

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

 

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar led-evo-g6-2026-feature-15-best-smart-tv-syste

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos 17)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Os capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub.

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz.

LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Por que escolher a TV Game LG OLED evo?

Jogabilidade ultrassuave e sem interrupções

Jogue em 4K 165Hz com compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync

Até 165Hz, proporciona ação mais nítida e fluida em todos os jogos. A compatibilidade com G-Sync e o AMD FreeSync Premium mantêm o movimento estável e sem interrupções, enquanto o VRR e a latência de entrada ultrabaixa garantem que cada movimento permaneça fluido e responsivo, dando a você uma clara vantagem em todas as partidas.

LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.

A primeira no mundo com certificação VESA DSC

Com a certificação VESA DSC, você obtém detalhes visuais sem perdas e capacidade de resposta em tempo real nos jogos via HDMI 2.1, proporcionando jogabilidade suave e de alta resolução com imagens nítidas e sem distorções.20)

A primeira no mundo com cloud gaming a 4K 120Hz HDR

Jogue jogos em 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através do NVIDIA GeForce NOW. Com a tecnologia da arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem de alta qualidade com o desempenho da GeForce RTX 5080.21)

A primeira no mundo a suportar BT ULL

Experimente jogos na nuvem com latência ultrabaixa graças ao suporte para controles Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo, com a mesma sensação de uma conexão com fio — mesmo na nuvem.22)

Resposta certificada de 0,1 ms, sem ghosting

Com seu tempo de resposta de pixel de 0,1 ms e ALLM para latência ultrabaixa, cada comando é renderizado com precisão imediata. Essa capacidade de resposta aprimorada mantém a jogabilidade rápida nítida e controlada, oferecendo uma clara vantagem competitiva.23)

Certificação VESA ClearMR 10000 de alta qualidade

A tecnologia ClearMR 10000 da LG OLED evo minimiza o desfoque de movimento para manter cada quadro nítido, enquanto o HGiG preserva o HDR como pretendido, com realces verdadeiros, sombras profundas e cores equilibradas. Cada cena é vista como deveria ser.24)

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LG OLED evo AI G6 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Games LG

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.

LG OLED evo AI G6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI G6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Painel de Controle e Otimizador de Jogos

Ajuste facilmente as configurações do jogo para se adequarem ao seu estilo.

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Por que a LG OLED é a opção perfeita para quem curte design?

LG OLED evo AI G6 is flush-fit wall-mounted in a modern living room, displaying a vivid aurora over a snowy coastal village while a man and woman watch from the sofa with a remote in hand.

Design minimalista e discreto, como uma galeria de arte.

Uma tela fina e elegante se integra naturalmente ao ambiente, criando uma presença semelhante à de uma galeria de arte, sem nenhuma fresta visível na parede.

LG OLED evo AI G6 is shown flush-fit wall-mounted from a side angle with a bright bridge landscape on screen. On the right, it is wall-mounted with zero gap in a minimalist living room, displaying a colorful painting-style landscape that blends with a wood-toned interior.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com mais de 5.000 obras de arte selecionadas.

O LG Gallery+ permite que você acesse inúmeras obras de arte e conteúdo de nossos parceiros, como The National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize seu espaço com arte que reflita seu estilo.19)

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha.

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias.

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.23)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo.

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.24)

Controle automático de brilho

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.25)

Sensor de Movimento

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.26)

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.27)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Conectividade Inteligente exibe a interface do Home Hub na tela, mostrando as conexões com o Google Home e o LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicativos em um único layout de controle.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.28)

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient Mode

Experimente o cinema como o diretor o idealizou com Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente, que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original.37)

Dolby Atmos

Ao renderizar o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde os detalhes e a profundidade permanecem fiéis à cena.

Previsões de Esportes pelo AI Concierge

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo.

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.40)

LG OLED evo AI G6 with WOW Orchestra and WOWCAST displays a concert scene with a soundbar below the screen, while graphic sound waves extend across the living room to convey synchronized, wireless surround sound.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

1)*O brilho pode variar de acordo com o modelo, tamanho da tela e região de mercado.

*O brilho máximo é 3,9 vezes maior do que o de um OLED convencional com janela de 3%, segundo medições internas

*O aumento de 3,9 vezes no brilho se aplica aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas, enquanto o aumento de 2,1 vezes no brilho se aplica ao modelo OLED G6 de 48 polegadas.

 

 

 

4)*A tela OLED da LG possui certificação da Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*O Volume da Gama de Cores (CGV) da tela é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*A tela OLED da LG possui certificação UL para fornecer níveis de preto ≤0,24 nit até 500 lux, com base na medição de reflexão de luz circular da Seção 11.5 do IDMS.

*A tela OLED da LG possui certificação UL para fornecer níveis de consistência de cores >99% até 500 lux, com base na medição de reflexão de luz circular da Seção 11.5 do IDMS.

*Apenas as telas OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas possuem a certificação Antirreflexo Premium.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

 

 

 

 

6)*A refletância é medida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550 nm, testado independentemente pela Intertek.

*A tela OLED da LG apresenta reflexão inferior a 0,5%, conforme medido pelo método de esfera de amostragem IDMS 11.2.2. Os resultados reais podem variar de acordo com as condições.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas possuem a certificação Antirreflexo Premium.

 

 

 

7)*As TVs OLED da LG possuem certificação Low Blue Light Platinum da UL.

 

 

 

8)*Comparado ao processador AI Ger8 alpha 9 de 2025 com base em comparação de especificações internas.

 

 

 

9)*No primeiro ano de garantia, painéis, peças e mão de obra são cobertos. Do segundo ao quinto ano, apenas painéis e peças são cobertos, e a mão de obra será cobrada separadamente. A cobertura da garantia está sujeita aos termos e condições aplicáveis.

*O OLED Care+ aplica-se aos modelos OLED W6 e G6.

 

 

 

10)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Processamento mais rápido em comparação com o processador AI Ger8 alpha 9 de 2025, com base em comparação de especificações internas.

 

 

 

11)*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

 

 

12)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

 

 

13)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

 

 

 

14)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

 

 

15*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

 

 

16*É necessária conexão com a internet. 

*É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

 

 

 

17)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

 

 

18)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

 

 

 

19)*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 165Hz.

*165Hz é aplicado aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas, enquanto 120Hz é aplicado ao modelo OLED G6 de 97 polegadas.

*Compatível com NVIDIA G-Sync nas placas de vídeo RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. GPUs mais antigas não são compatíveis com G-Sync.

 

 

 

20)*As TVs OLED da LG possuem certificação DSC da VESA.

 

 

21)*Assinatura necessária. Os serviços oferecidos podem variar de acordo com o plano de assinatura.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

 

 

22)*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado.

*Para melhor desempenho, recomenda-se conexão Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

 

 

23)*As telas OLED da LG foram certificadas pela Intertek com "tempo de resposta de 0,1 (gray to gray) e desempenho qualificado para jogos".

 

 

 

 

 

24)*O HGiG é um grupo voluntário de empresas dos setores de jogos e monitores de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR.

*O suporte ao HGiG pode variar de acordo com o país.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas possuem certificação ClearMR 10000.

*ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do monitor em relação ao desfoque de movimento.

 

 

 

26)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad. ‘

*O gamepad é vendido separadamente.

 

 

 

27)*O encaixe real pode variar dependendo das condições de instalação. É possível haver um pequeno espaço entre a TV e a parede.

*Os requisitos de instalação podem variar.

 

 

 

28)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

 

 

 

29)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*É necessária uma assinatura do LG Gallery+ para acessar todo o conteúdo e recursos.

 

 

 

30)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

 

 

31)*O recurso de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*A assinatura inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite gerar uma imagem.

*A velocidade de transferência de arquivos do LG Link pode variar dependendo do desempenho do dispositivo, do tamanho do arquivo e da velocidade da rede.

*Algumas extensões de arquivo podem não ser compatíveis com o LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode usar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

 

32)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

 

 

 

33)*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

 

 

 

34)*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

 

 

 

35)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

 

 

36)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

 

 

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

 

 

 

38)*O cartão "In This Scene" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

 

 

 

 

40)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

 

 

 

41)*As TVs OLED da LG possuem certificação DSC da VESA.

 

 

 

 

44)*A economia de energia só se aplica quando o Modo Galeria e o Sempre Pronto estão ativados. Se o Sempre Pronto estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

 

 

 

45)*9.1.6 spatial audio is activated only when the Dolby Atmos content is playing.

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.

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Especificação chave

  • JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

    Sim

  • IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

    4K OLED

  • IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 165Hz)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

    Processador Alpha 11 com IA 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • ÁUDIO - Sistema de Som

    4.2 Canais

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    60W

  • IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

    Cores Perfeitas

  • DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

    1441 x 826 x 24,3

  • DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

    22

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ÁUDIO

  • Dolby Atmos

    Sim

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Up‑mix Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    60W

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Sistema de Som

    4.2 Canais

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Direção do Som

    Inferior

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1441 x 826 x 24,3

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1441 x 865/910 x 263

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1600 x 970 x 172

  • Base da TV (LxAxP)

    485 x 263

  • Peso sem base

    22

  • Peso com base

    27,3

  • Peso da embalagem

    34,1

  • Suporte Vesa (LxA)

    300 x 300

JOGOS

  • Compatível com G-Sync (Nvidia)

    Sim

  • Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 165Hz)

  • Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

    Sim

  • Tempo de resposta

    Menos de 0.1ms

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K OLED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 165Hz)

  • Ampla Gama de Cores

    Cores Perfeitas

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 11 com IA 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • Upscaler AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Seleção de Gênero AI

    Sim (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Dimming Technology

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Auto Calibração

    Sim

  • AI Picture Pro

    Sim

  • QFT (Transporte Rápido de Quadros)

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (Suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Multi View

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Controle de Voz Hands Free

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • Always Ready

    Sim

  • AI Chatbot

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controlador Magic Remote AI MR26

  • Cabo de Força

    Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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