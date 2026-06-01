Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 100 polegadas 2026

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*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

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*A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.