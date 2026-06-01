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Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 100 polegadas 2026

Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 100 polegadas 2026

100QNED85BS
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 100 polegadas 2026 100QNED85BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an α8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 100-inch display.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 100 polegadas 2026 100QNED85BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an α8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 100-inch display.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.

Principais recursos

  • Experiência imersiva em uma TV Gigante
  • A tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG oferece uma paleta de cores incrivelmente rica com a tecnologia Cores Dinâmicas QNED Pro
  • Mini LED com Precision Dimming Pro garante a imagem mais nítida e revela os detalhes mais sutis
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot, agora com a segurança do LG Shield.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.
Mais
2026 CES Innovation Awards - premiada na categoria de Cibersegurança com LG Shield

CES Innovation Awards - Premiada (LG Shield)

Cibersegurança

2026 CES Innovation Awards - premiada na categoria de Inteligência Artificial com Multi-AI

CES Innovation Awards - Premiada (Multi AI)

Inteligência Artificial

AVForums Editor’s Choice - 8 anos como a melhor platafforma de Smart TVs, incluindo 2025/2026

AVForums Editor's Choice - Melhor plataforma de Smart TV 2025/26

"8 anos como a melhor plataforma de Smart TVs"

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG QNED evo | Mini LED?

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 de tela ultragrande está instalada na parede da sala de estar, exibindo uma comemoração de vitória esportiva com cores vibrantes e qualidade de imagem refinada em toda a tela ampla, enquanto uma família sentada nos sofás vibra junta.

Esportes em uma TV Gigante

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 com Cores Dinâmicas QNED Pro preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de cores multicoloridas, com movimentos semelhantes a pinturas, exibindo cores vibrantes, certificadas para 100% de Volume de Cor.

Cores Dinâmicas QNED Pro

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 destaca a tecnologia Mini LED com Precision Dimming Pro em uma cena dividida de uma montanha glacial iluminada pela aurora boreal, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste refinado para alcançar maior precisão e clareza.

Mini LED com Precision Dimming Pro

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

webOS premiado com webOS

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 possui um Hub de IA para personalização, com um símbolo de IA acima do controle remoto, cercado por etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

Como a LG QNED evo Mini LED traz experiência imersiva e cores vibrantes para cada cena?

A tecnologia Cores Dinâmicas QNED Pro da LG QNED evo, certificada para 100% de volume de cor, e as zonas de escurecimento avançadas da Mini LED com Precision Dimming Pro se unem para oferecer cores e detalhes ultrarrealistas. Desfrute de uma experiência de visualização imersiva, de esportes a filmes e muito mais, em uma tela ultragrande.

Telas Gigantes

Descubra um novo nível de imersão com uma TV Ultragrande

Desfrute de esportes, filmes e jogos em uma TV LG QNED evo ultragrande de tela ampla. Com cores vibrantes e qualidade de imagem refinada, a ação se desenrola com escala e clareza impressionantes.1)

1）*O tamanho máximo da tela pode variar conforme o modelo e a região.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 possui a certificação Eyesafe RPF 35, verificada pela UL, que indica desempenho comprovado na redução da emissão de luz azul.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 possui a certificação Eyesafe RPF 35, verificada pela UL, que indica desempenho comprovado na redução da emissão de luz azul.

Com certificação UL para baixa emissão de luz azul — imagem ultragrande e confortável para os seus olhos.2)

2）*As TVs QNED85 de 100/86 polegadas foram verificadas quanto à conformidade com os requisitos eyesafe® 3.0, um programa desenvolvido pela eyesafe Inc. e testado pela UL Solutions sob condições específicas.

*O desempenho pode variar dependendo do modelo do produto, das configurações, das condições de uso e do ambiente.

Cores Dinâmicas QNED Pro

A nanotecnologia de gama de cores da LG oferece 100% de volume de cor na sua TV

Veja cores mais dinâmicas e vibrantes em movimento com a nanotecnologia de gama de cores ampliada, que substitui o Quantum Dot, aprimorando a taxa de reprodução de cores da sua TV para expressar uma variedade de emoções com o Cores Dinâmicas QNED Pro.3)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED Pro preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de movimento multicolorido, semelhante a pintura, com transições suaves e uma ampla gama de cores que supera a dos displays de pontos quânticos típicos.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED Pro preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de movimento multicolorido, semelhante a pintura, com transições suaves e uma ampla gama de cores que supera a dos displays de pontos quânticos típicos.

3）*A QNED evo apresenta uma gama de cores mais ampla em comparação com a QNED.

100% de volume de cor certificada4)

4）*O Volume da Gama de Cores (CGV) da tela é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

Mini LED com Precision Dimming Pro

Mini LEDs e Precision Dimming Pro ajustam a luz para obter contraste e detalhes ideais

Mini LEDs e zonas de escurecimento avançadas trabalham em conjunto para controlar a luz com precisão, proporcionando maior contraste, clareza aprimorada e detalhes de imagem mais refinados.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 destaca a tecnologia Mini LED com Precision Dimming Pro em uma cena dividida de uma montanha glacial iluminada pela aurora boreal, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste refinado para alcançar maior precisão e clareza.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85 destaca a tecnologia Mini LED com Precision Dimming Pro em uma cena dividida de uma montanha glacial iluminada pela aurora boreal, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste refinado para alcançar maior precisão e clareza.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED destaca a tecnologia Mini LED com Precision Dimming Pro em uma cena dividida de uma montanha glacial iluminada pela aurora boreal, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste refinado para alcançar maior precisão e clareza.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*As especificações do Mini LED e das zonas de dimerização podem variar de acordo com o tamanho, o modelo e a região.

*As imagens acima são simuladas para fins ilustrativos.

Processador AI Alpha 8 Ger 3

IA avançada com desempenho NPU 5X mais rápido

Nosso processador de última geração aprimora os recursos da sua TV, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização personalizada de acordo com suas preferências, com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vibrantes.5)

O Processador AI Alpha 8 Ger3 da LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o desempenho do processamento de IA com NPU 5.0 para processamento neural mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e taxa de transferência de memória 20% aprimorada.

O Processador AI Alpha 8 Ger3 da LG QNED evo AI QNED85 Mini LED brilha em luz roxa e azul sobre uma placa de circuito escura, destacando o desempenho do processamento de IA com NPU 5.0 para processamento neural mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e taxa de transferência de memória 20% aprimorada.

5）*Comparado com modelos de 2025 com o Processador AI Alpha 8 Ger2, baseado em comparações internas de spec.

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado

Saiba mais sobre a LG AI TV

6）*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

AI HDR Remastering

Aprimore cada quadro para a qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste, elevando a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando visuais mais ricos e realistas.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.9)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.10)

My Page desbloqueada por reconhecimento de voz com IA

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.11)

9）*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS premiado com Multi-AI

12）*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

 

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos13)

13）*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. Gel de silicone e revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros e protegidos com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz.14)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

14）*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

Mergulhe em cada partida

Previsão de Jogos

Receba previsões de jogos pelo AI Concierge

A IA analisa as estatísticas e o desempenho do seu time para fornecer previsões de jogos. Torça com mais intensidade e aproveite para apoiar seu time com essas informações geradas por IA.15)

TruMotion

TruMotion para movimentos suaves em todas as cenas

A Seleção de Gênero por IA identifica o gênero do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização, proporcionando uma experiência de visualização natural em filmes, esportes e muito mais.

Alerta de Esportes

Mantenha-se atualizado sobre seus times favoritos com o Alerta de Esportes

Acompanhe cada momento. Configure seus alertas e receba notificações sobre a programação dos jogos, placares e muito mais do seu time.

15）*O cartão ""In This Scene"" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

Entre em um mundo feito para vencer

Gameplay definitiva

Jogue para vencer com taxas de atualização aprimoradas de até 288 Hz

Experimente jogos ultrarrápidos com 144 Hz, AMD FreeSync Premium e VRR. Com o Motion Booster aumentando as taxas de atualização para reduzir o desfoque de movimento e o primeiro controle com certificação BT ULL, desfrute de alto desempenho, ideal para jogos competitivos.16)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Ultimate Gameplay exibe uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma imagem de comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, além de suportar 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

16）*Validação AMD FreeSync Premium baseada em baixa latência de entrada, redução de travamentos e desempenho sem oscilações.

*144Hz funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 144Hz.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*No modo Motion Booster, a resolução pode ser reduzida para garantir o desempenho ideal.

*O Motion Booster 288 oferece taxa de atualização de até 288Hz em resolução Full HD otimizada para uma jogabilidade extremamente fluida.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.
A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.
A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.
A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

A primeira no mundo a suportar controles BT ULL

Experimente jogos em nuvem de alta performance e latência ultrabaixa com suporte para controles Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo que parece uma conexão com fio, mesmo jogando na nuvem.17)

Portal de Games

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.18)

Painel de Controle e Otimizador de Jogos

Ajuste facilmente as configurações do jogo com o Painel de Controle e o Otimizador de Jogos

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

17）*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) aplica-se apenas a alguns modelos de TVs LG de 2026 polegadas. A funcionalidade de controle ULL só é compatível com dispositivos conectados. *No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado. *Para melhor desempenho, recomenda-se a conexão via Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz. *O controle é vendido separadamente.

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED é mostrada em um estúdio, onde um diretor trabalha em um painel de controle enquanto edita um filme exibido na tela. Os logotipos Dolby Vision e FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED é mostrada em um estúdio, onde um diretor trabalha em um painel de controle enquanto edita um filme exibido na tela. Os logotipos Dolby Vision e FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient Mode

Assista aos filmes da maneira como o diretor os concebeu.

Experimente o cinema como o diretor o idealizou com Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente, que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original.19)

19）*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

Posicionamento e expansão flexíveis

Com o Sound Suite, personalize seu sistema de som para o seu espaço

Projetado para ser totalmente flexível, com mais de 50 combinações possíveis, o LG Sound Suite permite que você escolha entre as diversas caixas de som disponíveis e as combine para criar um sistema personalizado que atenda às suas necessidades.21)

LG QNED evo QNED85 Mini LED featuring Sound Suite with DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) shows a wide room with different kinds of speakers placed around the room showing how flexible and customizable Sound Suite can be.

21）*O áudio espacial 9.1.6 é ativado somente quando o conteúdo Dolby Atmos está sendo reproduzido.

*As cenas são simuladas para fins ilustrativos. A experiência real pode variar dependendo do ambiente de uso.

Design pensado para elevar seu espaço

Design Slim

Design fino que se integra à sua decoração

Criado com linhas minimalistas e detalhes refinados, o perfil elegante da sua TV adiciona um toque sofisticado à sua casa sem ser chamativo.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, com design fino, está instalada na parede de uma sala de estar ampla e iluminada, apresentando um perfil elegante que se integra perfeitamente à decoração, exibindo uma obra de arte abstrata ousada e colorida.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.23)

23）*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

O LG Gallery+ com música de fundo e Music Lounge da LG QNED evo AI Mini LED QNED85 exibe a cena do lago na floresta "Noite na Floresta" na tela, com um painel de interface do Music Lounge visível para música ambiente, reprodução via Bluetooth e controles.

BGM com música lounge

Crie a atmosfera ideal

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.24)

24）*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.25)

Controle automático de brilho

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.26)

Sensor de Movimento

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.27)

25）*A economia de energia só se aplica quando o Modo Galeria e o recurso Sempre Pronto estão ativados. Se o recurso Sempre Pronto estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

26）*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

27）*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.28)

28）*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com Conectividade Inteligente exibe a interface do Home Hub na tela, mostrando as conexões com o Google Home e o LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicativos em um único layout de controle.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.29)

29）*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.30)

A LG QNED evo AI QNED85 Mini LED com WOW Orchestra e WOWCAST exibe uma cena de concerto com uma soundbar abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

30）*O modelo do Sound Suite compatível pode variar dependendo do país, região e modelo da TV.

*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85, certificada pela Intertek por sua eficiência no uso de recursos, é exibida com um selo de certificação que destaca o impacto ambiental reduzido em relação a materiais, consumo de energia e conteúdo reciclado.

A LG QNED evo AI Mini LED QNED85, certificada pela Intertek por sua eficiência no uso de recursos, é exibida com um selo de certificação que destaca o impacto ambiental reduzido em relação a materiais, consumo de energia e conteúdo reciclado.

Eco friendly

Projetada para uma sustentabilidade em que você pode confiar

As TVs LG são projetadas para reduzir o impacto ambiental e possuem certificação Intertek por sua eficiência no uso de recursos, desde a utilização de materiais e consumo de energia até a reciclagem de conteúdo.31)

31）*A Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos e é válida até 31 de dezembro de 2026: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85

*Para saber mais, visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

Aviso Legal

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

*O conteúdo exibido nesta página pode ser diferente do conteúdo disponível no serviço Gallery+.

*A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

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Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ÁUDIO

  • Dolby Atmos

    Sim

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (Up‑mix Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    40W

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Sistema de Som

    2.2 Canais

  • Direção do Som

    Inferior

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096686423

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K QNED MiniLED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Iluminação do painel

    Mini LED

  • Frequência Nativa

    120Hz Nativo (VRR 144Hz)

  • Ampla Gama de Cores

    Dynamic QNED Color Pro (Volume de Cor 100% certificado)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 8 com AI Gen3 4K

  • Upscaler AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Seleção de Gênero AI

    Sim (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Dimming Technology

    Precision Dimming Pro

  • Motion

    Motion Pro

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • AI Picture Pro

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • QFT (Transporte Rápido de Quadros)

    Sim

  • Auto Calibração

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (Suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

JOGOS

  • Compatível com FreeSync (AMD)

    Sim

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

  • Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

    Sim

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Multi View

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • Always Ready

    Sim

  • AI Chatbot

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controlador Magic Remote AI MR26

  • Cabo de Força

    Sim (Anexo)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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