Combo Smart TV 4K LG QNED AI QNED70 de 50 polegadas 2025 + Soundbar S40T 300W RMS, 2.1 Canais, Dolby Digital

Um controle remoto da LG está apontando para uma LG TV com uma LG Soundbar abaixo. A LG TV está exibindo o menu da WOW Interface na tela. A LG Soundbar, a LG TV e o subwoofer estão em uma sala de estar exibindo uma imagem na tela com uma performance musical sendo reproduzida. Duas ramificações de ondas sonoras brancas, feitas de gotículas, projetam-se da soundbar, enquanto um subwoofer cria um efeito sonoro a partir da parte inferior. LG Soundbar com três telas de TV diferentes acima. Uma mostra um filme, outra mostra um concerto e a outra mostra uma transmissão de notícias. Abaixo da soundbar, há três ícones para mostrar cada gênero.