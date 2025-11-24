Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 65" 2026 + LG Soundbar SH5A Dolby Digital, DTS Surround 4.1 canais, 600W RMS
Combo Smart TV LG AI 4K QNED73 de 65" 2026 + LG Soundbar SH5A Dolby Digital, DTS Surround 4.1 canais, 600W RMS
65QNED73.SH5A
Principais recursos
- Tecnologia Cores Dinâmicas QNED
- Processador Alpha7 AI 4K Ger 8
- Com o controle remoto AI Magic
- Som poderoso que domina o ambiente: 600W RMS de potência
- 4.1 canais: Experiência imersiva como você nunca viu
- AI Sound Pro: Som Inteligente - o soundbar reconhece o gênero do conteúdo e adapta a equalização sonora para a melhor experiência.
*QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui os pontos quânticos.
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI de 8ª geração
Com melhorias significativas de desempenho, o processador alpha 7 AI de 8ª geração oferece processamento mais rápido e agora entrega qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito superiores.
*Comparado à Smart TV de entrada do mesmo ano com processador alpha 5 AI de 6ª geração, com base em comparação interna de especificações.
As Novas Cores Dinâmicas QNED
A mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot, oferece uma taxa aprimorada de reprodução de cores.
600 watts RMS e 4.1 canais: Som que domina o ambiente
Um som superimersivo com 600 watts e 4.1 canais que preenche o ambiente. Volume potente e clareza realista dão vida ao conteúdo.
Uma TV com conteúdo científico é exibida e a barra de som SH5A está posicionada logo abaixo. No chão, também fica o subwoofer da barra de som. Ondas sonoras brancas semitransparentes saem amplamente da barra de som e do subwoofer. No canto inferior direito, estão os logotipos da DTS e da Dolby Digital Audio.
- Smart TV 4K 65" LG QNED73 Portal de Games Processador AI α7 Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Integrado Controle AI Magic WebOS 25 Modo Esportes Alerta de Esportes
- LG Soundbar para TV SH5A com Dolby Digital,DTS Surround 4.1 canais com 600W RMS
Especificação chave
IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel
4K QNED
IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa
60Hz Nativo
IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
ÁUDIO - Saída de Áudio
20W
ÁUDIO - Sistema de Som
2.0 Canais
DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)
1455 x 841 x 67,9
DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base
16,8
Todas as especificações
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K QNED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Iluminação do painel
Direto
Frequência Nativa
60Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
Cores Dinâmicas QNED
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α7 AI Processor 4K Gen8
Upscaler AI
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Sim
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
Modo de Imagem
9 modos
Auto Calibração
Sim
JOGOS
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (até 60 Hz)
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1455 x 841 x 67,9
Dimensões com base (LxAxP)
1455 x 900 x 255
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1580 x 950 x 162
Base da TV (LxAxP)
1264 x 255
Peso sem base
16,8
Peso com base
17,0
Peso da embalagem
22,7
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299966408
ÁUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Upmixagem Virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Saída de Áudio
20W
AI Acoustic Tuning
Sim
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)
Direção do Som
Inferior
Sistema de Som
2.0 Canais
WOW Orchestra
Sim
CONECTIVIDADE
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Sim (V5.0)
Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sim
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
Entrada HDMI
3 (suporta eARC, ALLM)
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Compatível com Câmera USB
Sim
AI Chatbot
Sim
Web Browser Completo
Sim
Google Cast
Sim
Google Home / Hub
Sim
Home Hub
Sim
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
LG Channels
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Reconhecimento de Voz
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Destacável)
TRANSMISSÃO
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Especificação chave
Em geral - Número de canais
4.1
Em geral - Potência de saída
600 W
Dimensão (LxAxD) - Principal
990 x 97 x 125 mm
Dimensão (LxAxD) - Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
7893299961144
EFEITO SONORO
AI Sound Pro
Sim
Padrão
Sim
Música
Sim
Cinema
Sim
Som nítido
Sim
Esportes
Sim
Jogo
Sim
Grave de som / Grave de som +
Sim
CONECTIVIDADE
Saída HDMI
1
Versão Bluetooth
5.3
óptico
1
Codec do Bluetooth
SBC / AAC
COMPATÍVEL COM HDMI
Canal de retorno de áudio (ARC)
Sim
CEC (Simplink)
Sim
Versão do HDMI
1.4
EM GERAL
Número de canais
4.1
Números de alto-falantes
5 EA
Potência de saída
600 W
FORMATO DE ÁUDIO
Dolby Digital
Sim
DTS Digital Surround
Sim
AAC
Sim
CONFORTO
Aplicativo remoto - sistema operacional iOS/Android
Sim
Controle do modo de Soundbar
Sim
Compartilhamento do modo de som da TV
Sim
WOW Interface
Sim
DIMENSÃO (LXAXD)
Principal
990 x 97 x 125 mm
Subwoofer
191 x 386 x 318 mm
Tamanho da Caixa
1089 x 290 x 497 mm
PESO
Principal
6,6 kg
Subwoofer
5,3 kg
Peso bruto
14,24 kg
ACESSÓRIO
Cartão de garantia
Sim
Cabo HDMI
Sim
Controle remoto
Sim
POTÊNCIA
Consumo de energia desligada (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energia (Principal)
90 W
