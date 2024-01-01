About Cookies on This Site

Čelní pohled na tepelné čerpadlo s ohřívačem vody LG WH20ESF0.CA v barvě bílé s designem pro montáž na podlahu.
Pohled shora na tepelné čerpadlo s ohřívačem vody LG WH20ESF0.CA v barvě bílé s designem pro montáž na podlahu.
Exteriér ohřívače vody s tepelným čerpadlem LG (WH20ESF0.CA) s označenými rozměry. Jeho rozměry jsou 600 mm × 1 708 mm × 608 mm.
Čelní pohled na tepelné čerpadlo s ohřívačem vody LG WH20ESF0.CA v barvě bílé s designem pro montáž na podlahu.
Pohled shora na tepelné čerpadlo s ohřívačem vody LG WH20ESF0.CA v barvě bílé s designem pro montáž na podlahu.
Exteriér ohřívače vody s tepelným čerpadlem LG (WH20ESF0.CA) s označenými rozměry. Jeho rozměry jsou 600 mm × 1 708 mm × 608 mm.

Hlavní funkce

    Pokročilý výkon ohřevu vody

    Tepelné čerpadlo na ohřev vody dodává horkou vodu o maximální teplotě až 60–75 °C1) pomocí integrovaného topného tělesa a zajišťuje tak stálý přívod.

    Vynikající energetická účinnost

    Označení energetické třídy A+2) podle směrnice ErP EU, vysoká účinnost při nízké spotřebě energie a technologie SG Ready, která optimalizuje provozní náklady na základě cen elektřiny.3)

    Inteligentní dálkové ovládání

    Tepelné čerpadlo pro ohřev vody umožňuje dálkové ovládání a monitorování prostřednictvím aplikace LG ThinQ, což usnadňuje diagnostiku problémů a kontaktování servisního střediska nebo instalačního technika.

    Optimalizované provozní režimy

    Tepelné čerpadlo s ohřívačem vody má čtyři provozní režimy – Tepelné čerpadlo, Auto, Turbo a Dovolená – které nabízejí flexibilní výkon pro různé potřeby použití.

    1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Max. teplota vody až 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Maximální teplota až 60 °C
    2) Systém energetických štítků ErP pro tepelná čerpadla v EU má třídy účinnosti od G (nejnižší účinnost) po A+++ (nejvyšší účinnost).
    3) Energetická třída A+, SG Ready platí pro všechny modely (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

