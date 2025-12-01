About Cookies on This Site

Zásobníky na vodu

Zásobníky na vodu LG zahrnují zásobníky na teplou užitkovou vodu (TUV) a vyrovnávací nádrže, které jsou koncipovány pro plynulé využití s tepelnými čerpadly vzduch-voda. Poskytují integrované řešení ohřevu vody, které podporuje efektivní vytápění a spolehlivou dodávku teplé vody.

Zásobník na vodu LG je elegantně instalován ve slunném interiéru a vytváří čistou, minimalistickou atmosféru.

Klíčové vlastnosti Produktová řada Často kladené otázky

Integrované řešení ohřevu vody od společnosti LG s technologií THERMA V

LG nabízí komplexní balíček vytápění a ohřevu vody, který zahrnuje tepelná čerpadla THERMA V, nerezové ohřívače vody a zásobníky na vodu. Nabídka zahrnuje zásobníky na teplou užitkovou vodu (TUV) a vyrovnávací nádrže, které skladují a dodávají teplou vodu vyrobenou systémem vzduch-voda tepelného čerpadla. Zásobníky na TUV jsou k dispozici ve třech typech – standardní, s dvojitou spirálou a kombinovaný model s integrovanou vyrovnávací nádrží – zatímco vyrovnávací nádrže stabilizují průtok a teplotu vody pro stálý výkon. Společně tyto produkty vytvářejí integrované řešení, které zvyšuje komfort, odolnost a účinnost.

Průřez domem ukazuje systém THERMA V a připojený zásobník na vodu, což ilustruje vytápění a tok teplé vody v celém domě.

Stabilní a konzistentní výkon ohřevu vody

Zásobníky na TUV a vyrovnávací nádrže LG zajišťují stálý přívod teplé vody díky velkým cívkám, které podporují efektivní topný výkon. Vodu lze skladovat při teplotě 75 °C, s možností kapacity až 300 litrů. Jejich výkon je umožněn výměníky tepla s velkou plochou cívky – s plochou až 3,1 m² u 300litrového modelu – které zajišťují rychlejší ohřev a lepší celkovou účinnost systému.

Venkovní jednotka THERMA V a zásobník vody jsou instalovány v garáži a zajišťují účinné vytápění a ohřev teplé vody.

Spolehlivá hygiena vody díky odolné nerezové oceli

Hygiena při přípravě teplé vody

Nerezová ocel AISI 444 je prvotřídní materiál s vylepšenou odolností proti korozi, který pomáhá udržovat hygienu vody tím, že udržuje vnitřek zásobníku čistý a bezpečný. Použití topných trubek ze speciální slitiny, jako je SS Incoloy 825 nebo titan, dále minimalizuje usazování vodního kamene a minerálů a zajišťuje dlouhodobou hygienickou účinnost. Systém navíc pravidelně ohřívá vodu na vysoké teploty, aby podporoval hygienické podmínky v zásobníku a minimalizoval riziko výskytu škodlivých bakterií, jako je Legionella.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Zásobník je vyroben z nerezové oceli v Norsku podle přísných severských norem kvality. Ve srovnání s tradiční smaltovanou ocelí nabízí vynikající odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Zásobníky LG jsou také vybaveny vestavěným termostatem, který přesně reguluje teplotu vody, pomáhá předcházet přehřátí a zajišťuje spolehlivý a konzistentní provoz.

Flexibilita a praktičnost

Domácí zásobníky na teplou vodu a vyrovnávací nádrže LG jsou vyrobeny z nerezové oceli, což přináší výhody při instalaci a údržbě. Jsou o více než 40 % lehčí než tradiční modely ze smaltované oceli, díky čemuž se s nimi snadno manipuluje a jednoduše se instalují. Konstrukce z nerezové oceli také přispívá k prodloužení životnosti produktu a snižuje potřebu pravidelné výměny obětovaných anod, čímž se snižuje náročnost údržby a zajišťuje dlouhodobá spolehlivost.

Zobrazí se kompletní řada zásobníků na vodu LG, což uživatelům pomůže vybrat správný model pro jejich prostor a potřeby.

Objevte produktovou řadu

Najděte model zásobníku na TUV a vyrovnávací nádrže LG, který nejlépe vyhovuje vašemu prostoru a potřebám.

Objevte produktovou řadu Kontaktujte nás

Často kladené otázky

Q.

Co je to zásobník teplé užitkové vody a vyrovnávací nádrž?

A.

Zásobníky na TUV a vyrovnávací nádrže lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-voda, aby spolehlivě skladovaly a dodávaly teplou vodu. Přijímají ohřátou vodu z tepelného čerpadla, udržují ji na stabilní vysoké teplotě a distribuují ji uživateli. Před výběrem a instalací produktu byste měli zvážit odolnost proti korozi, hygienu, kvalitu vody, účinnost akumulace teplé vody a další důležité faktory.

 

LG nabízí vysoce výkonné a odolné zásobníky na TUV a vyrovnávací nádrže spolu s řadou vzduch-voda tepelných čerpadel, jako jsou R290 Monobloc, Split, Hydrosplit a Monobloc, které poskytují komplexní řešení vytápění.

Q.

Proč byste měli nainstalovat zásobník teplé užitkové vody a vyrovnávací nádrž?

A.

Hlavní výhodou instalace zásobníku na teplou užitkovou vodu (TUV) a vyrovnávací nádrže je jejich schopnost skladovat a udržovat teplou vodu na stabilní teplotě před jejím dodáním v případě potřeby. Zásobník na TUV je obzvláště užitečný během špiček, protože může dodávat předehřátou vodu, aby se zabránilo jejímu nedostatku. Vyrovnávací nádrž také udržuje stálou teplotu vody, což pomáhá zajistit konzistentní topný výkon v celém systému.

 

Kromě toho oba zásobníky zvyšují účinnost tepelných čerpadel vzduch–voda. Bez nádrže se horká voda rychle ochladí a musí se podle potřeby znovu ohřívat, což způsobuje časté zapínání a vypínání tepelného čerpadla a kompresoru (krátké cykly). To snižuje účinnost a může zkrátit životnost komponent. Díky zabudování nádrže se minimalizují krátké cykly, zvyšuje se účinnost systému a zlepšuje se dlouhodobá spolehlivost.

Q.

Je voda v zásobníku na teplou užitkovou vodu a vyrovnávací nádrži čistá?

A.

Ano. Zásobníky LG jsou navrženy tak, aby udržovaly vodu čistou a hygienickou. Používají nerezovou ocel AISI 444, která poskytuje vysokou odolnost proti korozi a zabraňuje vzniku rzi. Kromě toho speciální legované topné trubky, jako je SS Incoloy 825, pomáhají minimalizovat usazování minerálů způsobené tvrdou vodou.

 

Zásobníky také pravidelně ohřívají vodu na vysoké teploty, aby pomohly redukovat škodlivé bakterie, jako je Legionella, a zajistily tak bezpečnou a spolehlivou dodávku čisté teplé vody.

Q.

Jakou kapacitu mohou mít zásobníky na teplou užitkovou vodu a vyrovnávací nádrže?

A.

Kapacita se liší podle produktu. Zásobníky na teplou užitkovou vodu od LG jsou k dispozici ve třech velikostech – 200 litrů, 250 litrů a 300 litrů – v pěti modelových variantách. Vyrovnávací nádrže jsou k dispozici ve dvou objemech: 60 litrů a 100 litrů, ve dvou modelových variantách. V závislosti na dostupném prostoru a předpokládané spotřebě teplé vody můžete vybrat kapacitu, která nejlépe vyhovuje potřebám své instalace.

Banner „Connect with LG business“ (Spojte se s LG Business) s tlačítkem „Contact us“ (Kontaktujte nás) určeným pro dotazy a žádosti o cenové nabídky.

Spojte se s LG Business

Máte-li zájem o cenovou nabídku na produkt, který vás zajímá, nebo máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

