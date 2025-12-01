We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Zásobníky na vodu LG zahrnují zásobníky na teplou užitkovou vodu (TUV) a vyrovnávací nádrže, které jsou koncipovány pro plynulé využití s tepelnými čerpadly vzduch-voda. Poskytují integrované řešení ohřevu vody, které podporuje efektivní vytápění a spolehlivou dodávku teplé vody.