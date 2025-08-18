We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Electronics ve svých nových produktových řadách klimatizačních jednotek určených pro obytné prostory nabízí nové technologie a nové funkce, které zvyšují výkon, snižují spotřebu energie a přinášejí vyšší uživatelský komfort s využitím umělé inteligence.
ARTCOOL AI Air & DUACOOL Ai Air
Do široké nabídky klimatizačních jednotek značky LG patří novinky LG Artcool AI Air Mirror a LG Dualcool AI Air ve verzích Premium a Deluxe, které lze umístit nízko pod stropem (8 cm) a mají větší venkovní jednotky pro vyšší účinnost.
Nabídnou mimo jiné následující funkce:
· AI Air: Tato funkce neustále analyzuje vaše používání klimatizace a automaticky přizpůsobuje nastavení pro optimální provoz a pohodlí.
· All Cleaning: Jediným dotykem lze spusti funkci Freeze Cleaning současně s Auto Clean, což zajišťuje komplexní čištění a hygienu.
· Sleep Timer+: Chytrý časovač spánku, který automaticky upravuje nastavenou teplotu na základě analýzy spánkového vzoru, a zajistí tak ideální podmínky pro odpočinek.
· AI kW Manager: S tímto manažerem lze získat plnou kontrolu nad spotřebou energie. Umožňuje vám sledovat aktuální spotřebu a nastavit si cílovou spotřebu pro úspornější provoz.
Klimatizace LG s rozšířenými funkcemi a atraktivním designem
Výhody a vylepšení u nejnovějších modelů klimatizací
Mezi další výhody, které zlepšují komfort a efektivitu klimatizací LG patří:
· Dvojitá lamela: Tato funkce umožňuje směřovat proudění vzduchu nahoru nebo dolů, dále a rychleji, což zajišťuje ideální komfort v každém ročním období.
· Aktivní řízení spotřeby: Díky aktivnímu řízení spotřeby energie si můžete nastavit maximální frekvenci motoru kompresoru, a tím regulovat spotřebu energie i chladicí výkon.
· Nízká hlučnost: Klimatizace LG pracují s hlučností pouhých 19 dB. Toho je dosaženo díky unikátnímu šikmému ventilátoru LG, technologii ALVC (aktivní řízení nízkých vibrací) a motoru ventilátoru BLDC.
· Technologie GoldFin™: Speciální potah Gold Fin™ chrání povrch tepelného výměníku před nadměrným opotřebením a korozí, což prodlužuje životnost zařízení.
· Detekce nízké hladiny chladiva: Včasné oznámení o nízké hladině chladiva chrání vaši klimatizaci před možným poškozením.
· UV Nano™: Tato technologie využívá ultrafialové světlo k odstranění až 99,99 % bakterií, což zajišťuje čistotu proudícího vzduchu.
· Čidlo detekující osoby: Detektor polohy člověka poskytuje pohodlné ovládání proudění vzduchu a automaticky šetří energii tím, že přizpůsobuje výkon klimatizace přítomnosti osob v místnosti.
· Čidlo detekující otevřená okna: Systém snižuje energetické ztráty tím, že automaticky aktivuje úsporný režim při náhlých změnách teploty, například při otevřeném okně. Také pomáhá předcházet kondenzaci.
· Řízení vlhkosti: Komfortní řízení vlhkosti optimalizuje úroveň vlhkosti v místnosti podle nastavené teploty, aniž by docházelo k nadměrnému chlazení.
· Komplexní péče o vzduch: Vícestupňový filtrační proces s funkcí "Čištění mrazem" čistí vzduch od prachu a bakterií, zajišťuje tak, že vzduch, který dýcháte, je vždy čerstvý.
· Plasmaster™ Ionizer+: Tento výkonný ionizátor vás chrání před nepříjemnými zápachy a bakteriemi jako Escherichia coli a Staphylococcus. Sterilizací více než 3 milionů iontů vytváří čistší a bezpečnější prostředí.
· AI DUAL™ Inverter HeatPump Compressor™: Kompresor pro vysokou energetickou účinnost.
LG ARTCOOL AI Air Mirror
Nová klimatizace LG ARTCOOL AI Air využívá umělou inteligenci k optimalizaci teploty a směru proudění vzduchu v závislosti na uspořádání místnosti a poloze uživatelů v reálném čase. Díky aplikaci ThinQ™ je možné klimatizaci pohodlně ovládat, sledovat její činnost a přizpůsobovat nastavení. Funkce Sleep Timer+ reguluje teplotu a proudění vzduchu pro ideální spánek na základě individuálních zvyklostí.
Vyniká moderním minimalistickým designem s černou zrcadlovou skleněnou úpravou a horizontální mřížkou, která nejenže podtrhuje luxusní vzhled, ale také zlepšuje distribuci vzduchu do širšího úhlu.
Klimatizace aktivně pomáhá šetřit energii pomocí funkcí AI kW Manager (umožňuje sledovat spotřebu a nastavit limity) a Window Open Detection (při detekci otevřeného okna přejde do úsporného režimu). Senzor přítomnosti osob navíc aktivuje úsporný režim, pokud v místnosti nikdo není.
LG DUALCOOL™ AI Air
Klimatizace řady LG DUALCOOL™ AI Air (Premium a Deluxe) optimalizuje klima podle preferencí uživatelů. S AI DUAL Inverter™ inteligentně upravuje teplotu a proudění vzduchu díky senzoru detekce člověka a analýze používání přes aplikaci ThinQ. Režim AI Air automaticky nastavuje proudění vzduchu pro rychlé ochlazení/ohřev a přepíná na nepřímé proudění (Soft Air) po dosažení ideální teploty.
Funkce Sleep Timer+ analyzuje spánkové vzorce pro zajištění ideálního prostředí a tichého provozu během noci. Systém DUAL Vane™ a Soft Air dále zlepšují komfort proudění vzduchu.
DUALCOOL AI Air šetří energii díky AI kW Manageru (řízení spotřeby) a detekci otevřených oken a přítomnosti osob (automatická aktivace úsporného režimu).
Snadnou údržbu čistého vzduchu zajišťuje režim All Cleaning (kompletní čisticí cyklus včetně Freeze Cleaning™ a Auto Clean+) a vícestupňová filtrace. Ionizátor Plasmaster™ Ionizer++ eliminuje až 99,9 % bakterií a zachycuje prach a nečistoty.
