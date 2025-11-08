We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proč se R-410A nahrazuje?
R-410A je nejčastěji používaným chladivem pro klimatizace a tepelná čerpadla v domácnostech a malých podnicích. Nahradilo starší chladivo R-22 a je ceněno pro svou silnou chladicí schopnost a vlastnosti šetrné k ozónové vrstvě. V roce 2023 mu patřilo zhruba 40 % světového trhu s chladivy, zejména ve Spojeném království a v některých částech Asie, kde se klimatizace používá ve velkém měřítku. 1) Vzhledem k vysokému potenciálu globálního oteplování (2088) je však škodlivý pro klima, což zvyšuje potřebu ekologicky šetrných alternativ.
Britský zákon UK Standard Act nařizuje do roku 2036 snížit používání fluorovaných uhlovodíků (HFC) o 85 % a zaměřuje se na tato chladiva s vysokým GWP, která zadržují teplo v atmosféře mnohem účinněji než CO2. 2) Tento regulatorní tlak vyžaduje kompletní výměnu chladiva, přičemž R-410A bude od 1. ledna 2025 zakázáno v nových systémech, i když stávající zásoby mohou být používány až do konce roku 2025.
Chladiva R-454B a R-32: Srovnávací přehled
V souvislosti s přechodem britského odvětví HVAC od používání chladiva R-410A se jako hlavní alternativy objevila dvě chladiva: R-454B a R-32. Obě nabízejí významná zlepšení z hlediska životního prostředí oproti postupně vyřazovanému R-410A, ale každá z nich má odlišné vlastnosti a tržní dynamiku.
a. Srovnání dopadu na životní prostředí
R-454B má potenciál globálního oteplování (GWP) cca. 466, zatímco R-32 má GWP 675. Oba typy mají podstatně nižší GWP než R-410A (2 088), díky čemuž představují udržitelnější alternativy. R-454B je směsí složek HFC a HFO, zatímco R-32 je čisté chladivo HFC.
b. Bezpečnostní klasifikace
R-454B i R-32 jsou považovány za mírně hořlavé, proto vyžadují podobná bezpečnostní opatření, jako jsou detektory úniku a dobré větrání. Vzhledem k tomu, že se však jejich chemické složení liší, způsob jejich manipulace a údržby není zcela stejný.
c. Výkon a účinnost
R-32 nabízí vyšší energetickou účinnost a nižší GWP oproti R-410A a je levnější na výrobu i nákup.1) R-454B poskytuje srovnatelný chladicí výkon jako R-410A s efektivní systémovou kompatibilitou.2)
1) https://www.callmattioni.com/blog/t-navigating-refrigerant-landscape/
2) https://www.climatesystems.net/blog/carrier-r-454b/
d. Dostupnost na trhu ve Spojeném království
Zatímco R-454B si získal značnou pozornost jako náhrada za R-410A, R-32 si udržel stabilnější dostupnost a cenu, což z něj činí praktickou alternativu pro dodavatele HVAC a spotřebitele, kteří usilují o spolehlivý přístup k chladivům s nižším dopadem na životní prostředí než R-410A.
Globální harmonizace předpisů
Přechod Spojeného království z chladiva R-410A na R-454B odráží širší globální trend směrem k relativně udržitelnějším chladivům. Stejně jako zákon AIM o postupném omezování HFC, i nařízení EU o F-plynech již zakázalo chladiva s vysokým GWP, jako je R-410A (GWP 2088), v nových systémech a vyžaduje alternativy s GWP nižším než 750, jako jsou R-454B (GWP ~466), R-32 (GWP 675) nebo R-290 (propan, GWP 3).1)
1) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/climate-friendly-alternatives-f-gases/air-conditioning_en
Toto mezinárodní sjednocení předpisů urychluje inovace v celém odvětví a vytváří úspory z rozsahu pro výrobu chladiv s nízkým GWP. Vzhledem k tomu, že vlády po celém světě aktualizují bezpečnostní předpisy tak, aby podporovaly chladiva A2L, jako jsou R-454B a R-32, mohou výrobci vyvíjet standardizovaná řešení, která splňují různé regionální požadavky.
Strategie HVAC značky LG pro chladiva s nízkým GWP
V době, kdy odvětví HVAC prochází přechodem na udržitelná chladiva, se divize LG HVAC etablovala jako lídr v oblasti technologií chladiv s nízkým GWP. Proaktivní přístup LG HVAC dokazuje odpovědnost vůči životnímu prostředí a dodržování předpisů na globálních trzích.
Vedoucí postavení značky LG v oblasti chladiv dokazuje její proaktivní příprava na severoamerický trh. LG HVAC v zájmu dodržení připravovaných předpisů a klíčových norem ASHRAE (Americká společnost pro vytápění, chlazení a klimatizaci) a UL (Underwriters Laboratories) rozšiřuje svou nabídku produktů R-32. To zahrnuje vývoj řešení v rámci produktových řad R-32 VRF, Inverter Scroll Chiller (ISC) a tepelných čerpadel pro uspokojení potřeb trhu.
Díky této historii anticipace regulačních změn a poskytování inovativních řešení dokáže LG efektivně reagovat na měnící se požadavky trhu a zajistit zákazníkům udržitelné a vysoce výkonné řešení HVAC bez ohledu na regionální požadavky na chladiva.