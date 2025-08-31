*Verfügbare Inhalte, Apps und Angebote können je nach Dienst, Land, Produkt und Region variieren.

**Angebote können aufgrund der begrenzten Anzahl von Gutschein-Coupons vorzeitig enden.

*Apple TV: Das Angebot endet am 7. Juli 2025. Verfügbar für LG 4K-Modelle 2019–2025, 8K Smart TV-Modelle, StanbyME, StanbyME GO, StanbyME 2-Modelle in der Apple TV App. Nur für neue und qualifizierte wiederkehrende Abonnent:innen von Apple TV+ in deiner Region. Das Abo verlängert sich automatisch zum monatlichen Preis deiner Region, bis es gekündigt wird. Es gelten die AGB.

*ARD Plus: Aktion einmalig für Neukunden. Einlösung bis 30.6.2025 unter ardplus.de/gutschein nach Registrierung. Nach verlängertem Probezeitraum automatische Abo-Verlängerung um je 1 weiteren Monat, Abo-Entgelt 4,99 €/Monat. Im Übrigen gelten die ARD Plus Nutzungsbedingungen ardplus.de/info/nutzungsbedingungen

*Baby Shark World: Das Angebot endet am 30.6.2025. Das Angebot ist auf webOS 4.5-25 in der LG Streaming Week App verfügbar. Der 1-monatige kostenlose Testzugang ist nur für die einmalige Nutzung durch Benutzer gültig, die während des Aktionszeitraums einen Code erhalten. Der Tarif verlängert sich bis zur Kündigung zum regulären Preis in deiner Region pro Monat. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*BILD+: Nur so lange der Vorrat reicht. Gutschein-Code bis spätestens 15.12.2025 einlösen. Nach Einlösung und Registrierung erfolgt die Freischaltung für 1 Monat, keine automatische Verlängerung. Der Gutschein kann nicht mit einem bereits vorhandenen BILD+-Abonnement kombiniert werden. Solltest du über ein aktives BILD+-Abonnement verfügen, muss dieses erst gekündigt werden, bevor dieses Angebot in Anspruch genommen werden kann. Dies muss separat durch dich neendet werden. BILD+ ist ein Angebot der Axel Springer Deutschland GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin.

*Blacknut Cloud Gaming: Genieße eine 30-minütige kostenlose Testphase und fahre dann für 1 € im ersten Monat fort. Das Angebot gilt nur für neue Blacknut-Abonnenten mit webOS6.0~25. Das Angebot gilt vom 19. Mai bis zum 30. Juni. Jederzeit kündbar, Bedingungen gelten.

*Couchplay Games: Angebot endet am 31.08.2025. Verfügbar auf LG Smart TV Modellen von 2019–2025. Gültig für neue und bestehende Couchplay-Nutzer. Ein Code pro Kunde. Danach sind alle Couchplay-Spiele weiterhin kostenlos spielbar - mit Werbung. Es gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien.

*Dyn: Dyn Live & auf Abruf: Dein Zuhause für packenden Livesport. Livesport, Highlights und Hintergrundberichte im Basketball, Handball, Volleyball, Tischtennis und Hockey – Dyn ist dein Zuhause für alle Partien nationaler Ligen und Wettbewerbe wie der DAIKIN Handball-Bundesliga, easyCredit Basketball Bundesliga, Volleyball Bundesliga, Tischtennis Bundesliga, Hockey Bundesliga, und vielen mehr. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden, alles live und jederzeit auch auf Abruf.

*PLAY.WORKS: Spiele einen Monat lang KOSTENLOSE, familienfreundliche Spiele wie PAC-MAN, Tetris, SpongeBob Bounce, Glücksrad, Doodle Jump und mehr - einschließlich eines exklusiven neuen Titels - direkt auf deinem Fernseher!

*HD+: Angebot auf allen LG Modellen ab 2023 mit HD+ TV-App über Satellit gültig. Fernsehen über die HD+ TV-App mit vielen Funktionen bleibt dauerhaft kostenlos. Das HD+ Angebot mit 25 privaten HD-Sendern, drei UHD-Sendern und 70 freien HD-Sendern erhält man für sechs Monate gratis.

*Joyn: Anbieter von Joyn PLUS+ ist die Joyn GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München. Neukund:innen können Joyn PLUS+ 1 Monat kostenlos testen. Danach kostet es 6,99 € pro Monat. Der Vertrag ist jederzeit online zum Monatsende kündbar. Alle Preise inkl. MwSt.

*LG Movies & TV: Gutscheine können vom 19. Mai 2025 bis zum 22. Juni 2025 eingelöst werden und sind bis zum 30. Juni 2025 gültig. Gutscheine, die nach dem 30. Juni 2025 nicht verwendet werden, verfallen. Das Angebot gilt für alle LG Fernseher Modelle von 2023-2025. Gutscheine werden nur aktuellen und neuen Mitgliedern von LG Movies & TV zur Verfügung gestellt. Die Registrierung deiner Kartendaten in webOS Pay ist erforderlich, um zu bezahlen und den Gutschein einzulösen. Es gelten die Bedingungen.

*LG Radio+: LG Radio+ bietet Benutzern von LG Home Entertainment Geräten mit Modelljahr 2021-2025 kostenlos Radio- und Podcast-Dienste an. Es gelten die Bedingungen.

*MagentaTV: Nach der Gratisphase kostet der Tarif MagentaTV Flex 10 €/Monat. Keine Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist 1 Monat. Voraussetzung für die Nutzung ist eine bestehende Internetverbindung. Für die Internetverbindung gelten die Bedingungen des jeweiligen Internetanbieters.

*MUBI: Das Angebot endet am 30.06.2025 und gilt für alle LG-Modelle von 2019 bis 2025. Nur für Neukunden und wiederkehrende Abonnent:innen gültig. Das Abo verlängert sich nach dem Aktionszeitraum zum monatlichen Preis in deiner Region. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

*Prime Video: Angebote können sich ändern. Bitte sehe dir die Bedingungen unter primevideo.com/help an für weitere Details. Amazon.com Inc und seine Tochtergesellschaften sind keine Sponsoren dieser Aktion. Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen Tochtergesellschaften.

*RTL+: Der rabattierte Gesamtpreis von 0,00€ gilt für die ersten sechs Monate im Tarif RTL+ Premium. Sofern das Paket nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende gekündigt wird, läuft das Paket nach Ablauf dieser sechs Monate zum Preis von monatlich 8,99€ (inkl. MwSt.) weiter.

*Sportdeutschland.TV: Angebot gilt bis zum 30.06.2025. Spare mit deinem Code einmalig 50% auf den Kauf des "All Access World Athletics 25"-Pass und sichere dir alle verbleibenden Meetings für nur 30,00€. Es entstehen keine Folgezahlungen. Angebot gilt für alle Nutzer:innen in Deutschland.

*STAGE+: Angebot gilt für ein Monatsabonnement. Die ersten drei Monate sind kostenlos. Danach zahlst du den vollen Monatspreis. Das Abonnement kann jederzeit über die Einstellungen gekündigt werden.

*STINGRAY KARAOKE: Wenn du ein Abonnement abschließt, erhältst du einen kostenlosen, einmonatigen Testzugang. Nach Ablauf des Testzeitraums verlängert sich dein Abonnement automatisch zum Standardtarif, sofern es nicht vor dem Verlängerungsdatum gekündigt wird. Du kannst dein Abonnement jederzeit kündigen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

*The Jackbox-Party-Starter: Genieße eine 30-minütige kostenlose Testphase und fahre dann im ersten Monat für 1 € fort. Das Angebot gilt nur für neue Blacknut-Abonnenten mit webOS6.0~25. Das Angebot gilt vom 19. Mai bis zum 30. Juni. Jederzeit kündbar, es gelten die gleichen Bedingungen.

*Zattoo: Angebot über 3 Monate Zattoo Ultimate gratis. Nur für Neu- oder Zattoo Free-Kunden. Kündigung jederzeit, nach Gratisphase automatische Verlängerung für 13,99€/Monat. Einlösbar bis 31.08.2025.