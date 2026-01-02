We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hast du schon einmal vor deiner Waschmaschine gestanden und dich gefragt, welche Taste du drücken sollst? Du bist nicht allein!
Die Wahl des richtigen Waschprogramms kann entscheidend sein, um die Lebensdauer deiner Wäsche zu verlängern und sie wirklich sauber zu bekommen.
Lass uns das gemeinsam aufschlüsseln, damit deine Wäschetage reibungslos verlaufen.
Was sind die Waschprogramme und welches ist das richtige für meine Wäsche?
Die perfekte Programmauswahl beginnt mit den Pflegeetiketten deiner Kleidung. Diese kleinen Symbole geben dir wertvolle Hinweise, wie du deine Textilien am besten behandelst. Ordne sie dem passenden Programm an deiner Waschmaschine zu – und du bist auf dem besten Weg zu perfekten Waschergebnissen.
Häufige Waschprogramme
• Baumwolle: Ideal für deine alltägliche Baumwollwäsche. Dieses Programm kombiniert verschiedene Trommelbewegungen für eine gründliche Reinigung – perfekt für T-Shirts, Handtücher und Bettwäsche.
• Material-Mix: Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Stoffarten, außer empfindlichen Textilien wie Seide oder spezieller Sportkleidung. Perfekt für gemischte Wäschemengen.
• Pflegeleicht: Für Textilien, die nicht gebügelt werden müssen, wie Polyester oder Polyamid. Dieses Programm schont die Fasern und erhält die Form.
• Bettdecke: Speziell entwickelt für größere Wäschestücke wie Bettdecken und Kissen – ideal für die saisonale Reinigung.
Bei Unsicherheit sind „Material-Mix“ oder „Pflegeleicht“ die sichere Wahl für gemischte Wäsche.
Mit einer LG-Waschmaschine und AI DD® passt sich das Programm automatisch dem Stoff an – für beste Ergebnisse.
F. Welche Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl sollte ich verwenden?
Die optimale Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl hängen vom jeweiligen Textiltyp ab:
• Baumwolle: 40–60 °C, hohe Schleuderdrehzahl (bis zu 1400 U/min)
• Synthetik: 30–40 °C, mittlere Schleuderdrehzahl (800–1000 U/min)
• Feinwäsche/Wolle: Kalt bis 30 °C, niedrige Schleuderdrehzahl (max. 600 U/min)
• Mischwäsche: 30–40 °C, mittlere Schleuderdrehzahl (800–1000 U/min)
Wie kann ich die Umweltauswirkungen meiner Wäsche reduzieren?
Du kannst deine Wäsche effektiv reinigen und gleichzeitig die Umwelt schonen. So geht’s:
•Vorwäsche bei leicht verschmutzter Wäsche weglassen – das spart Energie, Wasser und Waschmittel.
•Flecken vorab behandeln, damit du bei niedrigeren Temperaturen waschen kannst.
•Die Maschine möglichst voll beladen – LG-Maschinen passen Wasser und Zeit automatisch an, und TurboWash™® 360˚ reinigt auch halbe Ladungen effizient.
Welches Waschmittel sollte ich verwenden und brauche ich Weichspüler?
• Flüssigwaschmittel eignen sich besser für kalte Temperaturen, Pulver für heiße Wäschen. Spezielle Mittel sind ideal für empfindliche Stoffe wie Wolle.
• Weichspüler ist gut fürs Lufttrocknen, kann aber Rückstände beim Trocknen hinterlassen.
• Mit LG-Dampf-Funktion (Steam Wrinkle Care) kannst du Falten reduzieren – ganz ohne Weichspüler.
Wie funktioniert Quick Wash bei LG-Waschmaschinen?
Das Quick Wash-Programm steht für schnelle und effiziente Reinigung – ideal, wenn es mal schnell gehen muss. Die Waschzeit liegt oft zwischen 15 Minuten und unter einer Stunde. Perfekt, um frische Kleidung in kurzer Zeit zu bekommen. Wichtig: Achte darauf, dass deine Kleidungsstücke das schnelle Schleudern gut vertragen, indem du die Pflegeetiketten prüfst.
Wie reinige ich meine Waschmaschine?
Eine saubere Maschine sorgt für saubere Wäsche. Hier ein paar Tipps, wie du deine Waschmaschine in Topform hältst:
• Unverzüglich leeren: Entferne die Kleidung direkt nach dem Programm, um unangenehme Gerüche und Faltenbildung zu vermeiden.
• Abwischen: Trockne die Tür und die Gummidichtung nach dem Waschen und lasse Tür und Waschmittelfach offen, damit sie gut trocknen können.
• Trommelreinigungsprogramm: Führe dieses regelmäßig aus, falls deine Maschine es hat, oder simuliere es mit einem heißen Waschgang und Reinigungstabletten.
• Waschmittelfach und Ablaufpumpenfilter: Reinige diese monatlich, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden.
Die Pflege deiner Wäsche und Waschmaschine ist einfacher, als du denkst.
Mit diesen Tipps läuft deine Maschine effizient und deine Kleidung sieht immer gut aus.
Beim nächsten Waschprogramm weißt du genau, was zu tun ist.
Genieß frische, saubere Wäsche – jedes Mal!
