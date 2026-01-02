We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 27 Zoll 240 Hz Full-HD Gaming Monitor│27G440A mit sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.1
LG UltraGear™ G4 27 Zoll 240 Hz Full-HD Gaming Monitor│27G440A mit sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.1
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Erlebe den echten Kampf mit lebendigen Farben
Unser Monitor bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das mit seinem IPS-Display eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Es ermöglicht Gamern, packende Schlachtfelder so zu erleben, wie es von den Spieleentwicklern beabsichtigt war.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).
Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität, sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Vergleichsbild, das einen Piloten in einem schnellen Jet-Cockpit zeigt. Die linke Seite mit der Bezeichnung „Deaktiviert“ erscheint verschwommen mit Bewegungsartefakten, während die rechte Seite mit der Bezeichnung „Aktiviert“ scharf und klar ist, was die Vorteile der Bewegungsoptimierungsfunktionen auf dem LG UltraGear™ 27G440A-Monitor veranschaulicht.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Intelligentere Steuerung, nahtloses Schalten durch LG Switch
Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor leicht für Gaming und Alltag anpassen. Verwalte Monitoreinstellungen – passe Bildqualität und Helligkeit an und wende die Einstellungen sofort mit einem Hotkey an. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform für noch mehr Komfort mit einem Klick starten.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen für 27G440A wider.
*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
Kompakt und schlank
Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- sowie Pivoteinstellfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
Empfehlungen für dich
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen