About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG UltraGear™ G4 27 Zoll 240 Hz Full-HD Gaming Monitor│27G440A mit sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.1

27G440A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
27G440A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraGear™ G4 27 Zoll 240 Hz Full-HD Gaming Monitor│27G440A mit sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.1

27G440A-B
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
Perspektivische Rückansicht
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
+15-Grad-Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
Ansicht von oben auf +30 Grad drehbaren Monitor
Draufsicht auf -30 Grad drehbaren Monitor
Nahaufnahme des hinteren Emblems
Nahaufnahme der Anschlüsse
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
Perspektivische Rückansicht
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
+15-Grad-Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
Ansicht von oben auf +30 Grad drehbaren Monitor
Draufsicht auf -30 Grad drehbaren Monitor
Nahaufnahme des hinteren Emblems
Nahaufnahme der Anschlüsse

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll IPS Display mit Full-HD (1.920 x 1.080)
  • 240 Hz Bildwiederholrate
  • sRGB 99 % (Typ.)
  • 1ms (GtG) Reaktionszeit
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.1 x 2 / DisplayPort 1.4 x 1 (mit DSC)
Mehr
Vorderansicht des UltraGear™ 27g440a Gaming-Monitors.

Vorderansicht des UltraGear™ 27g440a Gaming-Monitors.

27 Zoll Full-HD 240 Hz IPS Gaming-Monitor

Vorderansicht des LG UltraGear™ 27g440A Gaming-Monitors auf seiner sechseckigen Basis, der in einem futuristischen, neonbeleuchteten Korridor angeordnet ist; auf dem Bildschirm sind lebendige violette und rote Wirbel mit dem UltraGear™-Logo in der Mitte zu sehen.

Vorderansicht des LG UltraGear™ 27g440A Gaming-Monitors auf seiner sechseckigen Basis, der in einem futuristischen, neonbeleuchteten Korridor angeordnet ist; auf dem Bildschirm sind lebendige violette und rote Wirbel mit dem UltraGear™-Logo in der Mitte zu sehen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Eine Werbegrafik, die die wichtigsten Eigenschaften des LG UltraGear™ 27G440A-Monitors hervorhebt: ein 27-Zoll-FHD-Display (1920x1080), sRGB 99% (Typ.) Farbabdeckung, 240Hz Bildwiederholrate, 1ms (GtG) Ansprechzeit und HDMI 2.0-Konnektivität.

Eine Werbegrafik, die die wichtigsten Eigenschaften des LG UltraGear™ 27G440A-Monitors hervorhebt: ein 27-Zoll-FHD-Display (1920x1080), sRGB 99% (Typ.) Farbabdeckung, 240Hz Bildwiederholrate, 1ms (GtG) Ansprechzeit und HDMI 2.0-Konnektivität.

Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Erlebe den echten Kampf mit lebendigen Farben

Unser Monitor bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das mit seinem IPS-Display eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Es ermöglicht Gamern, packende Schlachtfelder so zu erleben, wie es von den Spieleentwicklern beabsichtigt war.

Werbebild für den LG UltraGear™ 27G440A Monitor, das eine lebendige Weltraumkampfszene mit Raumschiffen in der Nähe einer hellen Sonne und Asteroiden zeigt. Unten links werden „sRGB 99%“ und „IPS“ hervorgehoben, wobei die genaue Farbwiedergabe und die großen Betrachtungswinkel betont werden.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

IPS™-Display

Das IPS™-Display von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem großen Betrachtungswinkel.

sRGB 99 % (Typ.)

Die 99 % Abdeckung des sRGB-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.
Werbebild für den LG UltraGear™ 27G440A Monitor mit einer futuristischen Motorradrennszene. Die Überschrift lautet: „Fluid Gaming Motion with 240Hz Refresh Rate“, die glatte, kristallklare Bilder mit reduzierter Bewegungsunschärfe hervorhebt. Großer „240Hz“-Text unterstreicht die schnelle Bildwiederholrate des Monitors für immersives Gameplay.

Flüssige Gaming-Bewegung

Die 240 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer in das Spiel ein.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

Das Wort „TECHNOLOGIE“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität, sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Vergleichsbild, das einen Piloten in einem schnellen Jet-Cockpit zeigt. Die linke Seite mit der Bezeichnung „Deaktiviert“ erscheint verschwommen mit Bewegungsartefakten, während die rechte Seite mit der Bezeichnung „Aktiviert“ scharf und klar ist, was die Vorteile der Bewegungsoptimierungsfunktionen auf dem LG UltraGear™ 27G440A-Monitor veranschaulicht.

Logos von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium, die die Kompatibilität des LG UltraGear 27G440A-Monitors mit beiden adaptiven Synchronisierungstechnologien für ein reibungsloseres, tränenfreies Gaming unterstreichen.

Logos von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium, die die Kompatibilität des LG UltraGear 27G440A-Monitors mit beiden adaptiven Synchronisierungstechnologien für ein reibungsloseres, tränenfreies Gaming unterstreichen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Intelligentere Steuerung, nahtloses Schalten durch LG Switch

Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor leicht für Gaming und Alltag anpassen. Verwalte Monitoreinstellungen – passe Bildqualität und Helligkeit an und wende die Einstellungen sofort mit einem Hotkey an. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform für noch mehr Komfort mit einem Klick starten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen für 27G440A wider.

*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Kompakt und schlank

Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- sowie Pivoteinstellfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird.

Symbol „Schwenkbar“.

Drehen

 -30° ~ 30°

Symbol: neigungsverstellbar

Neigung

-5° ~ 21°

Symbol: höhenverstellbar

Höhe

130 mm

Symbol: „Drehbar“.

Pivot

Bidirektional

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 27g440a Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.
Symbol „HDMI“.

2 x HDMI™ 2.1

Symbol „DisplayPort“.

1 x DisplayPort 1.4

mit DSC

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.