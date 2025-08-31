We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27 Zoll 300 Hz QHD IPS Gaming-Monitor | 27G640A mit DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Klarheit, die dir die Kontrolle gibt
Mit seinem 27 Zoll QHD-Bildschirm (2.560 x 1.440) liefert der Monitor lebensechte Bilder und konsistente Bildqualität, was Klarheit und Tiefe bringt. Die Auflösung von 1.440p und das Seitenverhältnis von 16:9 bieten eine ausgewogene Vollbildansicht, die die räumliche Wahrnehmung im Gameplay verbessert, so bleibst du im Spiel vertieft während wichtige visuelle Elemente leicht zu folgen sind.
Nahaufnahme des UltraGear™ 27G640A Monitors mit einer Science-Fiction-Gameszene, die eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 im Verhältnis 16:9 hervorhebt.
Tauche ein in echten Farben, erobere das Spiel
Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 95 % (Typ.) der DCI-P3-Farbskala und farbtreue Wiedergabe mit dem VESA DisplayHDR 400, wodurch ein realistisches Spielerlebnis entsteht.
Überwältigende Geschwindigkeit,
tauche ins Spiel ein mit
1 ms (GtG)
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.
*Wähle „Schnellerer Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ auszuführen. (Game Adjust → Reaktionszeit → Schnellerer Modus).
Flüssige Bewegung,
unendliches Spiel
Minimiere Risse und Verzögerungen mit der AMD FreeSync™ Premium-Technologie und der offiziell validierten G-SYNC®-Kompatibilität auf einem QHD-Gaming-Monitor. Erlebe deutlich weniger Bildschirmrisse und -ruckeln für flüssiges, kristallklares Gameplay.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Schnörkelloses, elegantes Design
Erlebe Hexagon-Beleuchtung und ein nahezu randloses Design. Hinzu kommt ein Standfuß mit umfangreichen Verstellmöglichkeiten für Drehung, Neigung, Höhe und Pivotfunktion. Der schnörkellose L-Standfuß und das elegante Design sparen Platz auf dem Tisch und vermeiden ungenutzte Stellfläche. Das ergibt einen aufgeräumten und effizient nutzbaren Schreibtisch.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
613,68 x 539,1 x 239 mm (oben), 613,68 x 389,1 x 239 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
613,68 x 365,77 x 57,44 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
810 x 165 x 465 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
5,47 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
3,4 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
7,4 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
26 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
27G640A-B
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
27 Zoll
Größe [cm]
68,38 cm
Auflösung
2.560 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
232,8 x 232,8 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
95% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.300:1
Reaktionszeit
1 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
300 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Nein
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
1 x USB-C (15 Watt Power Delivery)
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-B (3.0)
USB Downstream-Anschluss
1 x USB-C (15W), 2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
Lautsprecher
Ja, 2 x 5 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe, Neigung, Drehung, Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
