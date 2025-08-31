Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ G6 27 Zoll 300 Hz QHD IPS Gaming-Monitor | 27G640A mit DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)
Hauptmerkmale

  • 27 Zoll QHD (2.560 x 1.440) IPS-Display
  • 1 ms (GtG) Reaktionszeit
  • DisplayHDR 400 & DCI-P3 95 %
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Auf 3 Seiten nahezu randloses Design
  • Ordentlicher L-Ständer
Mehr
UltraGear™ G6-Logo in einem futuristischen Raum mit Neonlicht.







27 Zoll QHD 300 Hz
Gaming-Monitor

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Funktionsübersicht eines Gaming-Monitors mit folgenden Highlights: 16:9 QHD IPS 2560x1440 Auflösung, DCI-P3 95% Farbraum, VESA DisplayHDR 400, 300Hz refresh rate, 1ms (GtG) Ansprechzeit, USB-C mit 15W Stromversorgung und HDMI 2.1, Adaptive Sync mit NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium-Unterstützung.

Display

Display

Klarheit, die dir die Kontrolle gibt

Mit seinem 27 Zoll QHD-Bildschirm (2.560 x 1.440) liefert der Monitor lebensechte Bilder und konsistente Bildqualität, was Klarheit und Tiefe bringt. Die Auflösung von 1.440p und das Seitenverhältnis von 16:9 bieten eine ausgewogene Vollbildansicht, die die räumliche Wahrnehmung im Gameplay verbessert, so bleibst du im Spiel vertieft während wichtige visuelle Elemente leicht zu folgen sind.

Nahaufnahme des UltraGear™ 27G640A Monitors mit einer Science-Fiction-Gameszene, die eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 im Verhältnis 16:9 hervorhebt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.

Tauche ein in echten Farben, erobere das Spiel

Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 95 % (Typ.) der DCI-P3-Farbskala und farbtreue Wiedergabe mit dem VESA DisplayHDR 400, wodurch ein realistisches Spielerlebnis entsteht.

Futuristische Kampfszene auf dem UltraGear™ 27G640A-Monitor, die lebendige Farben mit 95 % DCI-P3-Farbraum und VESA DisplayHDR™ 400-Zertifizierung zeigt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

GESCHWINDIGKEIT

GESCHWINDIGKEIT

Rennspielszene mit einer extrem schnellen Reaktionszeit und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 160 Hz.

Flüssige Gaming-Bewegung
mit 300 Hz Bildwiederholrate

Die 300 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer in das Spiel ein.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Überwältigende Geschwindigkeit,
tauche ins Spiel ein mit
1 ms (GtG)

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.

*Wähle „Schnellerer Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ auszuführen. (Game Adjust → Reaktionszeit → Schnellerer Modus).

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Flüssige Bewegung,
unendliches Spiel

Minimiere Risse und Verzögerungen mit der AMD FreeSync™ Premium-Technologie und der offiziell validierten G-SYNC®-Kompatibilität auf einem QHD-Gaming-Monitor. Erlebe deutlich weniger Bildschirmrisse und -ruckeln für flüssiges, kristallklares Gameplay.

Rennszene von Assetto Corsa Competizione, die auf dem UltraGear™ 27G640A-Monitor angezeigt wird und NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium unterstützt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

FPS-Zähler

Der FPS-Zähler wird dich sehen lassen, wie gut alles lädt. Ganz gleich, ob du bearbeitest, Games spielst oder Filme ansiehst: Jedes Bild zählt, und mit dem FPS-Zähler verfügst du über Echtzeitdaten.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Schnörkelloses, elegantes Design

Erlebe Hexagon-Beleuchtung und ein nahezu randloses Design. Hinzu kommt ein Standfuß mit umfangreichen Verstellmöglichkeiten für Drehung, Neigung, Höhe und Pivotfunktion. Der schnörkellose L-Standfuß und das elegante Design sparen Platz auf dem Tisch und vermeiden ungenutzte Stellfläche. Das ergibt einen aufgeräumten und effizient nutzbaren Schreibtisch.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Symbol USB Type-C.

USB-Type-C™ 

PD 15W

Symbol „HDMI“.

2 x HDMI™ 2.1

Symbol „DisplayPort“.

1 x DisplayPort 1.4

mit DSC

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,68 x 539,1 x 239 mm (oben), 613,68 x 389,1 x 239 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613,68 x 365,77 x 57,44 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    810 x 165 x 465 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    5,47 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    3,4 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    7,4 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    26 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    27G640A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,38 cm

  • Auflösung

    2.560 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    232,8 x 232,8 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    95% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.300:1

  • Reaktionszeit

    1 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    300 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    1 x USB-C (15 Watt Power Delivery)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-B (3.0)

  • USB Downstream-Anschluss

    1 x USB-C (15W), 2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 5 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe, Neigung, Drehung, Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

