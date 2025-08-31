LG UltraGear™ G6 27 Zoll 300 Hz QHD IPS Gaming-Monitor | 27G640A mit DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15W)

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.