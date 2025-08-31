We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ Curved 32 Zoll QHD Gaming-Monitor mit 180 Hz und 1 ms GtG
Hauptmerkmale
- 32-Zoll QHD (2.560 x 1.440) OLED-Display
- 180 Hz Bildwiederholrate / 1 ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Klarheit, die dir die Kontrolle gibt
Mit seinem 32 Zoll QHD-Bildschirm (2.560 x 1.440) liefert der Monitor lebensechte Bilder und konsistente Bildqualität, was Klarheit und Tiefe bietet. Das Seitenverhältnis von 16:9 bietet eine ausgewogene Vollbildansicht, die das räumliche Bewusstsein im Gameplay erhöht und dich eintauchen lässt, während wichtige visuelle Elemente leicht zu verfolgen sind.
Dies ist ein Bild des Ultra Gear-Bildschirms, der den Game-Bildschirm zeigt.
Die lebendigen Farben erwecken den Kampf zum Leben
Unser Monitor unterstützt HDR10 und bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Er erlaubt Gamern, dramatische Schlachtfelder so zu erleben, wie von den Game-Entwicklern beabsichtigt.
1ms (GtG) Reaktionszeit
Überwältigende Geschwindigkeit,
die zum Spielen einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.
Klarer, glatter und schneller
Mit der FreeSync™ Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Games. Tearing und ruckelnde Bilder sind nahezu eliminiert.
Eine Ritterfigur mit einem roten Umhang und einem großen Schild und Schwert, der linke Bildschirm ist in zwei Hälften geteilt und verwischt und der rechte Bildschirm ist deutlich zu sehen. Unten rechts befindet sich ein AMD FreeSync Premium-Logo.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
Fadenkreuz
Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.
Schnörkelloses, elegantes Design
Erlebe die neue Unity Hexagon-Beleuchtung und ein dreiseitiges nahezu randloses Design. Hinzu kommt ein Standfuß mit umfangreichen Verstellmöglichkeiten für Schwenkwinkel, Neigung und Höhe. Der schnörkellose L-Standfuß und das elegante Design sparen Platz auf dem Tisch und vermeiden ungenutzte Stellfläche. Das ergibt einen aufgeräumten und effizient nutzbaren Aufbau.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
702,5 x 559,9 x 259,6 mm (oben) | 702,5 x 459,9 x 259,6 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
702,5 x 421,2 x 110,3 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
780 x 500 x 180 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
6,7 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
4,4 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
8,9 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
Nein
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
21 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,3 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
32G600A-B
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
32 Zoll
Größe [cm]
80 cm
Auflösung
2.560 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
VA
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,272 x 0,272 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
99% sRGB
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
Kontrastverhältnis (Typ.)
3.000:1
Reaktionszeit
1 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
180 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Ja (1.000R)
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Ja
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nein
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.0
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
Nein
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Ja
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
