LG UltraGear™ Curved 32 Zoll QHD Gaming-Monitor mit 180 Hz und 1 ms GtG

Mit seinem 32 Zoll QHD-Bildschirm (2.560 x 1.440) liefert der Monitor lebensechte Bilder und konsistente Bildqualität, was Klarheit und Tiefe bietet. Das Seitenverhältnis von 16:9 bietet eine ausgewogene Vollbildansicht, die das räumliche Bewusstsein im Gameplay erhöht und dich eintauchen lässt, während wichtige visuelle Elemente leicht zu verfolgen sind.