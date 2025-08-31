Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraGear™ Curved 32 Zoll QHD Gaming-Monitor mit 180 Hz und 1 ms GtG
Energieklasse : EU
Produktblatt

32G600A-B

Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraGear™ Curved 32 Zoll QHD Gaming-Monitor mit 180 Hz und 1 ms GtG

32G600A-B
Hauptmerkmale

  • 32-Zoll QHD (2.560 x 1.440) OLED-Display
  • 180 Hz Bildwiederholrate / 1 ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ OLED GX6 Logo mit UltraGear Produktbild.

UltraGear™ OLED GX6 Logo mit UltraGear Produktbild.

32 Zoll QHD 180 Hz 1 ms GtG
Curved Gaming-Monitor

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99 %, 180Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99 %, 180Hz, 1000R

Das Display ist in Großbuchstaben geschrieben und hat das LG UltraGear-Logo in der oberen rechten Ecke.

Das Display ist in Großbuchstaben geschrieben und hat das LG UltraGear-Logo in der oberen rechten Ecke.

Klarheit, die dir die Kontrolle gibt

Mit seinem 32 Zoll QHD-Bildschirm (2.560 x 1.440) liefert der Monitor lebensechte Bilder und konsistente Bildqualität, was Klarheit und Tiefe bietet. Das Seitenverhältnis von 16:9 bietet eine ausgewogene Vollbildansicht, die das räumliche Bewusstsein im Gameplay erhöht und dich eintauchen lässt, während wichtige visuelle Elemente leicht zu verfolgen sind.

Dies ist ein Bild des Ultra Gear-Bildschirms, der den Game-Bildschirm zeigt.

Seitenansicht eines Monitors mit einem Spielbogenschützen auf dem Bildschirm.

Ungehinderte Krümmung, ununterbrochener Spielverlauf

Erlebe 1.000R-Krümmung, passend fürs menschliche Blickfeld, und eine bemerkenswerte 180 Hz Bildwiederholrate für lebendige Szenen und ein Erlebnis, das sich noch realistischer und immersiver anfühlt.

Die lebendigen Farben erwecken den Kampf zum Leben

Unser Monitor unterstützt HDR10 und bietet 99 % sRGB-Abdeckung, womit er ein breites Farbspektrum bietet, das eine hochauflösende Farbdarstellung für ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis ermöglicht. Er erlaubt Gamern, dramatische Schlachtfelder so zu erleben, wie von den Game-Entwicklern beabsichtigt.

Geschwindigkeit wird in Großbuchstaben geschrieben und das LG UltraGear-Logo erscheint in der oberen rechten Ecke.

Rennspielszene mit einer extrem schnellen Reaktionszeit und einer schnellen 180Hz refresh rate.

Flüssige Gaming-Bewegung

Eine schnelle Bildwiederholrate von 180 Hz für flüssige, kristallklare Bilder bei gleichzeitiger Minimierung von Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Frame in ein immersiveres Gameplay ein.

1ms (GtG) Reaktionszeit

Überwältigende Geschwindigkeit,
die zum Spielen einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Spieleleistung genießen.

*Wähle „Schnellerer Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ auszuführen. (Game Adjust → Reaktionszeit → Schnellerer Modus).

Technologie wird in Großbuchstaben geschrieben und das LG UltraGear-Logo erscheint in der oberen rechten Ecke.

Klarer, glatter und schneller

Mit der FreeSync™ Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Games. Tearing und ruckelnde Bilder sind nahezu eliminiert.

Eine Ritterfigur mit einem roten Umhang und einem großen Schild und Schwert, der linke Bildschirm ist in zwei Hälften geteilt und verwischt und der rechte Bildschirm ist deutlich zu sehen. Unten rechts befindet sich ein AMD FreeSync Premium-Logo.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

Schnörkelloses, elegantes Design

Erlebe die neue Unity Hexagon-Beleuchtung und ein dreiseitiges nahezu randloses Design. Hinzu kommt ein Standfuß mit umfangreichen Verstellmöglichkeiten für Schwenkwinkel, Neigung und Höhe. Der schnörkellose L-Standfuß und das elegante Design sparen Platz auf dem Tisch und vermeiden ungenutzte Stellfläche. Das ergibt einen aufgeräumten und effizient nutzbaren Aufbau.

Symbol „Schwenkbar“.

Schwenkbar

±30º

Symbol „Neigungsverstellbar“.

Neigungsverstellbar

-5 bis 18 °

Symbol „Höhenverstellbar“.

Höhenverstellbar

110mm

Symbol „Einfassungsloses Design“.

nahezu randloses Design

Bild von UltraGear-Produkten auf dunkelblauem Hintergrund, wobei das linke Produkt die Rückseite und das rechte Produkt die Vorderseite zeigt

Bild von UltraGear-Produkten auf dunkelblauem Hintergrund, wobei das linke Produkt die Rückseite und das rechte Produkt die Vorderseite zeigt

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    702,5 x 559,9 x 259,6 mm (oben) | 702,5 x 459,9 x 259,6 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    702,5 x 421,2 x 110,3 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    780 x 500 x 180 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    6,7 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,4 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    8,9 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    21 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,3 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    32G600A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    32 Zoll

  • Größe [cm]

    80 cm

  • Auflösung

    2.560 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    VA

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,272 x 0,272 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    99% sRGB

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    3.000:1

  • Reaktionszeit

    1 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    180 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Ja (1.000R)

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Ja

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Ja

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

