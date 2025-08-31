Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG-Monitore vergleichen

Welcher Monitor passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?

Vergleiche die Eigenschaften ganz einfach nebeneinander, um den besten Fernseher für dich auszuwählen.

LifeStyleZusammenfassung

Während sich Lebensstile und Arbeitsweisen weiterentwickeln,
bieten LG-Monitore optimierte Erfahrungen, die auf deinen Zweck und deinen Raum zugeschnitten sind.
Erkunde die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen jedes Modells auf einem Blick,
und entdecke das Display, das nahtlos in deinen Alltag passt.

Für Gaming

Beim Gaming zählt jede Sekunde. Für die intensiven Momente, in denen du dich im Geschehen befindest, sorgen schnelle Reaktionszeiten und glatte Bilder dafür, dass du nie einen Schritt verpasst. Erlebe den Nervenkitzel, deinem Gegner einen Schritt voraus zu sein, mit knackigen, lebendigen Bildern, die jede Szene des Spiels zum Leben erwecken, und einem reibungslosen Spiel ohne Bildschirmrisse oder Stottern.

Ein LG UltraGear-Monitor in einem Spielraum, der das Gameplay auf dem Bildschirm mit LED-Beleuchtung um die Einrichtung herum zeigt.

Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.

UltraGear
UltraGear
UltraGear

Display

Panel Typ

Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

Reaktionszeit

Bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Farbwechsels auf dem Bildschirm, je schneller die Geschwindigkeit, desto reibungsloser und schärfer das Spiel.

0.03 ms

0.03 ms

0.03 ms

0.03 ms

0.03 ms

0.03 ms

Bildwiederholfrequenz

Ultraschnelle Bildwiederholraten sorgen während des Gamings für ein reibungsloses Bild, sodass du schnell reagieren und genau auf deinen Gegner zielen kannst.

165 Hz

165 Hz

240 Hz

240 Hz

480 Hz

480 Hz

Color Gamut

Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden.

DCI-P3 98.5%

DCI-P3 98.5%

DCI-P3 98.5%

DCI-P3 98.5%

DCI-P3 98.5%

DCI-P3 98.5%

HDR

Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast.

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

Gaming-Funktion

NVIDIA G-Sync™

NVIDIA G-Sync sorgt für ein reibungsloseres Gameplay, indem es die Bildwiederholrate deines Fernsehers mit deiner GPU synchronisiert, um Bildschirmrisse und Stottern zu verhindern.

NVIDIA G-Sync™ Compatible

NVIDIA G-Sync™ Compatible

NVIDIA G-Sync™ Compatible

NVIDIA G-Sync™ Compatible

NVIDIA G-Sync™ Compatible

NVIDIA G-Sync™ Compatible

AMD FreeSync™

AMD FreeSync Premium bietet störungsfreie Bilder und geringe Latenz, indem die Bildwiederholrate deines Fernsehers dynamisch an die Bildrate deines Games angepasst wird.

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD FreeSync™ Premium Pro

AMD FreeSync™ Premium Pro

Dual Mode

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Modus kannst nahtlos zwischen reichen Grafiken und schnellem Gaming wechseln. Wechsle ganz einfach über OSD oder LG Switch, um für jedes Gaming-Genre zu optimieren.

Dual Mode
Not available
Dual Mode

Design

Krümmung

Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren.
Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten.

800R

800R

800R

800R

flat

flat

Für Kreative

Ein Bildschirm, endlose Möglichkeiten zum Arbeiten und Spielen. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die reibungslose Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem eleganten Gerät. Mit lebendiger Bildqualität, intuitiven Bedienelementen und intelligenten Funktionen schafft er eine nahtlose Umgebung für Multitasking, Unterhaltung und Kreativität. Egal, ob du arbeitest, schaust oder kreierst, er passt sich wunderbar deinen Lebensstil an.

Ein LG UltraFine Monitor auf einem Schreibtisch in einem Musikstudio, der farbenfrohe 3D-Videobearbeitungssoftware anzeigt, mit einer Mischkonsole und Kopfhörern in der Nähe.

Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.

UltraFine
UltraFine
UltraFine

Display

Größe

LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten.

27

27

31.5

31.5

27

27

Auflösung

Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht.
Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild.

3,840 x 2,160

3,840 x 2,160

3,840 x 2,160

3,840 x 2,160

3,840 x 2,160

3,840 x 2,160

Kontrastverhältnis

Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten.

1,200 : 1

1,200 : 1

1,000 : 1

1,000 : 1

1,200 : 1

1,200 : 1

Panel Typ

Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

Bildformat

Bildseitenverhältnis bezieht sich auf das horizontale zu vertikale Verhältnis des Bilds.

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

16:9

Color Gamut

Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden.

DCI-P3 95%

DCI-P3 95%

DCI-P3 95%

DCI-P3 95%

DCI-P3 95%

DCI-P3 95%

HDR

Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast.

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

HDR 10

Usability

HDMI
2 x HDMI 2.0

2 x HDMI 2.0

2 x HDMI 2.0

2 x HDMI 2.0

2 x HDMI 2.0

2 x HDMI 2.0

DisplayPort

Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen.

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

Für Hybrid-Benutzer

Ein intelligenterer Bildschirm, der Arbeit, Spiel und Inhalte in perfekter Harmonie zusammenbringt. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem. Mit intuitiven Dashboards, intelligenten Funktionen und einem schlanken, modernen Design bietet er eine optimierte Erfahrung für diejenigen, die einen dynamischen, vernetzten Lebensstil führen. Atemberaubende Bildqualität und ein flexibles Setup werten deine tägliche Routine auf und machen nahtloses Multitasking zu einem raffinierten Teil deines Tages.

Ein LG-Monitor auf einem Schreibtisch mit Infografiken, umgeben von einer Tastatur, einem Bürostuhl, einer Schreibtischlampe, einem Aktenhalter und kleinen Pflanzen in einem gemütlichen Home-Office-Setup.

Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.

Smart Monitor
Smart Monitor
Smart Monitor

Display

Kontrastverhältnis

Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten.

1,000 : 1

1,000 : 1

1,000 : 1

1,000 : 1

3,000 : 1

3,000 : 1

Usability

webOS

Nutze mit umfassenden Upgrades die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS Privatsphäre und Daten.

webOS
webOS
webOS
Speaker
2 x 5W

2 x 5W

2 x 5W

2 x 5W

2 x 5W

2 x 5W

USB-C Port
3 x USB-C (max. 65W charging power)

3 x USB-C
(max. 65W charging power)

3 x USB-C (max. 90W charging power)

3 x USB-C
(max. 90W charging power)

1 x USB-C (max. 65W charging power)

1 x USB-C
(max. 65W charging power)

Design

Höhe

Die Möglichkeit, die Höhe des Monitors nach oben und unten anzupassen und die Bildschirmposition für deine Augenhöhe zu optimieren, um die Belastung von Hals und Schulter zu reduzieren.

329 mm

329 mm

110 mm

110 mm

Not available
Drehbar

Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad in eine oder beide Richtungen zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden.

-90°

-90°

90°

90°

Not available
Neigbar

Mit der Möglichkeit, den Monitor vor und zurück zu neigen, kannst den Bildschirmwinkel nach oben und unten einstellen, um den optimalen Winkel für deine Augen einzustellen.

-20° ~ +50°

-20° ~ +50°

-5° ~ +15°

-5° ~ +15°

-5° ~ +15°

-5° ~ +15°

Schwenken

Schwenke den Monitor von einer Seite zur anderen, sodass du den Bildschirm zu einer Seite drehen kannst, um den Bildschirm mit anderen zu teilen, oder passe die Ausrichtung an deine Arbeitsumgebung an.

-60° ~ +90°

-60° ~ +90°

Not available
Not available

Für die Arbeit

In deinem geschäftigen Leben des effizienten Multitaskings kannst du mit dem großen Bildschirmraum gleichzeitig mit mehreren Fenstern arbeiten, ohne dich verengt zu fühlen. Das ergonomische, geschwungene Design für lange Konzentrationszeiträume ermöglicht es dir, effizient und mit visuellem Komfort zu arbeiten, was deine dynamische Arbeit und dein kreatives Leben immersiver macht.

Ein LG UltraWide Monitor, der auf einem Schreibtisch in einem modernen Studienraum platziert ist und neben einem Codierungsprogramm farbenfrohe 3D-Grafiken zeigt.

Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.

UltraWide
UltraWide
UltraWide

Display

Größe

LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten.

49

49

39.7

39.7

38

38

Auflösung

Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht.
Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild.

5,120 x 1,440

5,120 x 1,440

5,120 x 2,160

5,120 x 2,160

3,840 x 1,600

3,840 x 1,600

Panel Typ

Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

IPS

Usability

Speaker
2 x 10W

2 x 10W

2 x 10W

2 x 10W

2 x 7W

2 x 7W

USB-C Port
1 x USB-C (max. 90W charging power)

1 x USB-C
(max. 90W charging power)

2 x USB-C (max. 96W charging power)

2 x USB-C
(max. 96W charging power)

3 x USB-C (max. 90W charging power)

3 x USB-C
(max. 90W charging power)

DisplayPort

Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen.

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

1 x DisplayPort 1.4

USB Hub Ports
2 x USB 3.0(Down) 1 x USB 2.0(Up)

2 x USB 3.0(Down)
1 x USB 2.0(Up)

2 x USB 3.0(Down) 2 x USB 3.0(Up)

2 x USB 3.0(Down)
2 x USB 3.0(Up)

4 x USB 3.0(Down) 1 x USB 3.0(Up)

4 x USB 3.0(Down)
1 x USB 3.0(Up)

Design

Krümmung

Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren.
Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten.

Curve

Curve

Curve

Curve

Curve

Curve

  • *Eigenschaften sind modellabhängig. Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.
  • *Die technischen Daten können je nach Modell oder Bildschirmgröße variieren.
  • *Die Unterstützung für einige Eigenschaften kann je nach Region und Land variieren.
  • *Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
