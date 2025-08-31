We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Welcher Monitor passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?
Vergleiche die Eigenschaften ganz einfach nebeneinander, um den besten Fernseher für dich auszuwählen.
LifeStyleZusammenfassung
Während sich Lebensstile und Arbeitsweisen weiterentwickeln,
bieten LG-Monitore optimierte Erfahrungen, die auf deinen Zweck und deinen Raum zugeschnitten sind.
Erkunde die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen jedes Modells auf einem Blick,
und entdecke das Display, das nahtlos in deinen Alltag passt.
Für Gaming
Beim Gaming zählt jede Sekunde. Für die intensiven Momente, in denen du dich im Geschehen befindest, sorgen schnelle Reaktionszeiten und glatte Bilder dafür, dass du nie einen Schritt verpasst. Erlebe den Nervenkitzel, deinem Gegner einen Schritt voraus zu sein, mit knackigen, lebendigen Bildern, die jede Szene des Spiels zum Leben erwecken, und einem reibungslosen Spiel ohne Bildschirmrisse oder Stottern.
Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.
UltraGear
UltraGear
UltraGear
Display
Panel Typ
Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.
OLED
OLED
OLED
Reaktionszeit
Bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Farbwechsels auf dem Bildschirm, je schneller die Geschwindigkeit, desto reibungsloser und schärfer das Spiel.
0.03 ms
0.03 ms
0.03 ms
Bildwiederholfrequenz
Ultraschnelle Bildwiederholraten sorgen während des Gamings für ein reibungsloses Bild, sodass du schnell reagieren und genau auf deinen Gegner zielen kannst.
165 Hz
240 Hz
480 Hz
Color Gamut
Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden.
DCI-P3 98.5%
DCI-P3 98.5%
DCI-P3 98.5%
HDR
Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast.
HDR 10
HDR 10
HDR 10
Gaming-Funktion
NVIDIA G-Sync™
NVIDIA G-Sync sorgt für ein reibungsloseres Gameplay, indem es die Bildwiederholrate deines Fernsehers mit deiner GPU synchronisiert, um Bildschirmrisse und Stottern zu verhindern.
NVIDIA G-Sync™ Compatible
NVIDIA G-Sync™ Compatible
NVIDIA G-Sync™ Compatible
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium bietet störungsfreie Bilder und geringe Latenz, indem die Bildwiederholrate deines Fernsehers dynamisch an die Bildrate deines Games angepasst wird.
AMD FreeSync™ Premium Pro
AMD FreeSync™ Premium Pro
AMD FreeSync™ Premium Pro
Dual Mode
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Modus kannst nahtlos zwischen reichen Grafiken und schnellem Gaming wechseln. Wechsle ganz einfach über OSD oder LG Switch, um für jedes Gaming-Genre zu optimieren.
Design
Krümmung
Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren. Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten.
800R
800R
flat
Für Kreative
Ein Bildschirm, endlose Möglichkeiten zum Arbeiten und Spielen. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die reibungslose Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem eleganten Gerät. Mit lebendiger Bildqualität, intuitiven Bedienelementen und intelligenten Funktionen schafft er eine nahtlose Umgebung für Multitasking, Unterhaltung und Kreativität. Egal, ob du arbeitest, schaust oder kreierst, er passt sich wunderbar deinen Lebensstil an.
Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.
UltraFine
UltraFine
UltraFine
Display
Größe
LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten.
27
31.5
27
Auflösung
Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht. Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild.
3,840 x 2,160
3,840 x 2,160
3,840 x 2,160
Kontrastverhältnis
Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten.
1,200 : 1
1,000 : 1
1,200 : 1
Panel Typ
Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.
IPS
IPS
IPS
Bildformat
Bildseitenverhältnis bezieht sich auf das horizontale zu vertikale Verhältnis des Bilds.
16:9
16:9
16:9
Color Gamut
Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden.
DCI-P3 95%
DCI-P3 95%
DCI-P3 95%
HDR
Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast.
HDR 10
HDR 10
HDR 10
Usability
HDMI
2 x HDMI 2.0
2 x HDMI 2.0
2 x HDMI 2.0
DisplayPort
Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen.
1 x DisplayPort 1.4
1 x DisplayPort 1.4
1 x DisplayPort 1.4
Für Hybrid-Benutzer
Ein intelligenterer Bildschirm, der Arbeit, Spiel und Inhalte in perfekter Harmonie zusammenbringt. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem. Mit intuitiven Dashboards, intelligenten Funktionen und einem schlanken, modernen Design bietet er eine optimierte Erfahrung für diejenigen, die einen dynamischen, vernetzten Lebensstil führen. Atemberaubende Bildqualität und ein flexibles Setup werten deine tägliche Routine auf und machen nahtloses Multitasking zu einem raffinierten Teil deines Tages.
Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.
Smart Monitor
Smart Monitor
Smart Monitor
Display
Kontrastverhältnis
Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten.
1,000 : 1
1,000 : 1
3,000 : 1
Usability
webOS
Nutze mit umfassenden Upgrades die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS Privatsphäre und Daten.
Speaker
2 x 5W
2 x 5W
2 x 5W
USB-C Port
3 x USB-C (max. 65W charging power)
3 x USB-C (max. 90W charging power)
1 x USB-C (max. 65W charging power)
Design
Höhe
Die Möglichkeit, die Höhe des Monitors nach oben und unten anzupassen und die Bildschirmposition für deine Augenhöhe zu optimieren, um die Belastung von Hals und Schulter zu reduzieren.
329 mm
110 mm
Drehbar
Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad in eine oder beide Richtungen zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden.
-90°
90°
Neigbar
Mit der Möglichkeit, den Monitor vor und zurück zu neigen, kannst den Bildschirmwinkel nach oben und unten einstellen, um den optimalen Winkel für deine Augen einzustellen.
-20° ~ +50°
-5° ~ +15°
-5° ~ +15°
Schwenken
Schwenke den Monitor von einer Seite zur anderen, sodass du den Bildschirm zu einer Seite drehen kannst, um den Bildschirm mit anderen zu teilen, oder passe die Ausrichtung an deine Arbeitsumgebung an.
-60° ~ +90°
Für die Arbeit
In deinem geschäftigen Leben des effizienten Multitaskings kannst du mit dem großen Bildschirmraum gleichzeitig mit mehreren Fenstern arbeiten, ohne dich verengt zu fühlen. Das ergonomische, geschwungene Design für lange Konzentrationszeiträume ermöglicht es dir, effizient und mit visuellem Komfort zu arbeiten, was deine dynamische Arbeit und dein kreatives Leben immersiver macht.
Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.
UltraWide
UltraWide
UltraWide
Display
Größe
LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten.
49
39.7
38
Auflösung
Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht. Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild.
5,120 x 1,440
5,120 x 2,160
3,840 x 1,600
Panel Typ
Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.
IPS
IPS
IPS
Usability
Speaker
2 x 10W
2 x 10W
2 x 7W
USB-C Port
1 x USB-C (max. 90W charging power)
2 x USB-C (max. 96W charging power)
3 x USB-C (max. 90W charging power)
DisplayPort
Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen.
1 x DisplayPort 1.4
1 x DisplayPort 1.4
1 x DisplayPort 1.4
USB Hub Ports
2 x USB 3.0(Down) 1 x USB 2.0(Up)
2 x USB 3.0(Down) 2 x USB 3.0(Up)
4 x USB 3.0(Down) 1 x USB 3.0(Up)
Design
Krümmung
Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren. Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten.
Curve
Curve
Curve
ALL MonitorsZusammenfassung
UltraGear
Perfekt fürs Gaming mit schneller Reaktionszeit, hoher Bildwiederholrate und G-SYNC®/FreeSync®.
# Immersives Gaming# OLED Panel
UltraFine
Von professioneller Kreativarbeit bis hin zum hochwertigen Content-Viewing mit 4K/5K-Auflösung und präziser Farbdarstellung.
# 4K & 5K Hohe Auflösung# Visuelle Brillanz
Smart Monitore
Arbeiten, Spielen und TV-Funktionen auf einem einzigen Gerät genießen - mit lebendigen Bildern und smarten Funktionen.
# Alles in Einem# webOS
UltraWide
21:9 UltraWide-Bildschirm für effizientes Multitasking und ein wirklich immersives Entertainment-Erlebnis.
# UltraWide Bildschirm# Immersives Multitasking
Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren.
ALL Monitors(ONLY OLED TV) Lineup
UltraGear
UltraFine
Smart Monitor
UltraWide
Highlights
Größe
LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten.
44.5
27
31.5
49
Auflösung
Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht. Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild.
5,120 x 2,160
3,840 x 2,160
3,840 x 2,160
5,120 x 1,440
Panel Typ
Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht.
OLED
IPS
IPS
IPS
Bildwiederholfrequenz
Ultraschnelle Bildwiederholraten sorgen während des Gamings für ein reibungsloses Bild, sodass du schnell reagieren und genau auf deinen Gegner zielen kannst.
165 Hz
60 Hz
60 Hz
144 Hz
USB-C Port
1 x USB-C (max. 90W charging power)
3 x USB-C (max. 65W charging power)
1 x USB-C (max. 90W charging power)
DisplayPort
Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen.
1 x DisplayPort 2.1
1 x DisplayPort 1.4
1 x DisplayPort 1.4
webOS
Nutze mit umfassenden Upgrades die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS Privatsphäre und Daten.
Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten.
1,500,000 : 1
1,200 : 1
1,000 : 1
1,000 : 1
Bildformat
Bildseitenverhältnis bezieht sich auf das horizontale zu vertikale Verhältnis des Bilds.
21:9
16:9
16:9
32:9
Reaktionszeit
Bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Farbwechsels auf dem Bildschirm, je schneller die Geschwindigkeit, desto reibungsloser und schärfer das Spiel.
0.03 ms
5 ms
5 ms
5 ms
Color Gamut
Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden.
DCI-P3 98.5%
DCI-P3 95%
DCI-P3 95%
DCI-P3 98%
HDR
Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast.
HDR 10
HDR 10
HDR 10
HDR 10
Gaming-Funktion
NVIDIA G-Sync™
NVIDIA G-Sync sorgt für ein reibungsloseres Gameplay, indem es die Bildwiederholrate deines Fernsehers mit deiner GPU synchronisiert, um Bildschirmrisse und Stottern zu verhindern.
NVIDIA G-Sync™ Compatible
NVIDIA G-Sync™ Compatible
AMD FreeSync™
AMD FreeSync Premium bietet störungsfreie Bilder und geringe Latenz, indem die Bildwiederholrate deines Fernsehers dynamisch an die Bildrate deines Games angepasst wird.
NVAMD FreeSync™ Premium Pro
NVAMD FreeSync™ Premium Pro
Dual Mode
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Modus kannst nahtlos zwischen reichen Grafiken und schnellem Gaming wechseln. Wechsle ganz einfach über OSD oder LG Switch, um für jedes Gaming-Genre zu optimieren.
Vesa Adaptive Synce
VESA Certified AdaptiveSync
Usability
Thunderbolt
HDMI
2 x HDMI 2.1
2 x HDMI 2.0
2 x HDMI 2.0
2 x HDMI 2.1
USB Hub Ports
2 x USB 3.0(Down) 1 x USB 2.0(Up)
2 x USB 3.0(Down) 1 x USB 2.0(Up)
Design
Krümmung
Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren. Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten.
Curve
Flat
Flat
Curve
Höhe
Die Möglichkeit, die Höhe des Monitors nach oben und unten anzupassen und die Bildschirmposition für deine Augenhöhe zu optimieren, um die Belastung von Hals und Schulter zu reduzieren.
0 ~ 120 mm
110 mm
329 mm
0 ~ 110 mm
Drehbar
Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad in eine oder beide Richtungen zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden.
90°
-90°
Neigbar
Mit der Möglichkeit, den Monitor vor und zurück zu neigen, kannst den Bildschirmwinkel nach oben und unten einstellen, um den optimalen Winkel für deine Augen einzustellen.
-10° ~ +15°
-5° ~ +20°
-20° ~ +50°
-5° ~ +20°
Schwenken
Schwenke den Monitor von einer Seite zur anderen, sodass du den Bildschirm zu einer Seite drehen kannst, um den Bildschirm mit anderen zu teilen, oder passe die Ausrichtung an deine Arbeitsumgebung an.
-10° ~ +10°
-60° ~ +90°
-15° ~ +15°
*Eigenschaften sind modellabhängig. Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.
*Die technischen Daten können je nach Modell oder Bildschirmgröße variieren.
*Die Unterstützung für einige Eigenschaften kann je nach Region und Land variieren.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Wie können Sie Monitor-Funktionen und Begriffe schnell verstehen?
