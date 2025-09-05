Berliner Bürgermeister besucht LG auf der IFA 2025

Der Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sowie Dr. Christoph Ploß, Koordinator bei der Bundesministerin für maritime Wirtschaft und Tourismus, verschafften sich heute im Rahmen der IFA 2025 einen persönlichen Einblick in die neuesten Innovationen von LG Electronics (LG). Empfangen wurden sie von Merlin Wulf (Director Marketing Western Europe), Markus Spodymek (Director & Head of LG Home Appliance Solution) und Daniel Schiffbauer (Director Home Entertainment).

„Es ist uns eine große Freude, auch in diesem Jahr hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft bei LG auf der IFA begrüßen zu dürfen. Berlin ist eine Stadt, die für Innovation und Technologie steht, und wir sind stolz darauf, hier unsere neuesten Fortschritte im Bereich der KI-basierten Haushaltslösungen zu präsentieren“, so Merlin Wulf.

LG vereint KI und Mobilität für eine vernetzte Zukunft

Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Präsentation von „LG AI Home“ und dem MX Spielraum – einem Konzeptfahrzeug, das zeigt, wie die „Affectionate Intelligence“ von LG die Zukunft der Mobilität gestaltet. Der MX Spielraum dient als innovatives Beispiel für die nahtlose Übertragung von KI-gesteuerten Lösungen vom eigenen Zuhause in mobile Umgebungen und umgekehrt. Dank der Plattform ThinQ® ON können Haushaltsgeräte und Fahrzeuge miteinander kommunizieren, sich automatisch an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen und sorgen so für mehr Komfort und Effizienz sowohl zu Hause als auch unterwegs.

Besucher der IFA können noch bis zum 9. September in Halle 18 der Messe Berlin die neuesten LG-Technologien und -Lösungen entdecken.