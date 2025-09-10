OLED-Beschilderung und Ultra-Premium-Micro-LED-Displays von LG prägen neuen Einkaufskomplex in Tokio

Mit transparenter OLED-Beschilderung und Ultra-Premium-Micro-LED-Displays LG MAGNIT festigt LG Electronics (LG) seine weltweite Führungsposition im Bereich hochwertiger Displays für den Einzelhandel und an Verkehrsknotenpunkten. Dazu tragen auch die jüngsten Installationen im neuen Einkaufskomplex NEWoMan TAKANAWA bei.

Transparente OLED-Beschilderung: Verschmelzung von realer und virtueller Welt

Das NEWoMan TAKANAWA ist das Herzstück der von LUMINE, einer Tochtergesellschaft der East Japan Railway Company, durchgeführten Stadterneuerungsinitiative im Bereich des Bahnhofs TAKANAWA Gateway in Tokio. Das weitläufige Einkaufszentrum bietet auf 60.000 Quadratmetern Platz für etwa 180 Geschäfte. In der Veranstaltungshalle im dritten Stock des Nordgebäudes hat LG ein 380-Zoll-Transparent-OLED-Display installiert, das ein innovatives Raumerlebnis schafft sowie reale und virtuelle Umgebung miteinander verschmelzen lässt.

Um bei der Größe des Displays ein Gefühl der Offenheit zu bewahren, wurden sechzehn 55-Zoll-Transparent-OLED-Beschilderungseinheiten in einer Acht-mal-Zwei-Konfiguration angeordnet. Die durchsichtigen Bildschirme fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein, bieten ein neues Maß an Gestaltungsfreiheit und lassen sich dank ihres modularen Designs an allen Seiten miteinander verbinden. So können transparente Videowände in praktisch jeder Größe erstellt werden.

LG MAGNIT: Ultra-Premium-Micro-LED-Displays

An den Eingängen des zweiten Stocks vom Nord- und Südgebäude wurden LG MAGNIT-Displays installiert. Mit Micro-LEDs, die schmaler als ein menschliches Haar sind, liefert LG MAGNIT selbstleuchtendes Licht und Farben mit klarer Bildqualität, hoher Farbwiedergabegenauigkeit und präziser Bildverarbeitung. Im Nordgebäude fasziniert ein 2,4 Meter breites und 7,45 Meter hohes, vertikales LG MAGNIT-Display die Besucher mit lebendigen Bildern. Im Südgebäude wertet ein neun Meter breites und 2,02 Meter hohes, horizontales Display das Kundenerlebnis auf.

Die LG-Installationen im NEWoMan TAKANAWA zeigen einmal mehr eindrucksvoll, wie der Technologiekonzern Maßstäbe im Premium-Segment setzt und Einzelhändlern neue Möglichkeiten eröffnet, Verkaufsflächen mit informativen, inspirierenden und fesselnden Inhalten mitzugestalten.