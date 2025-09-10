Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

OLED-Beschilderung und Ultra-Premium-Micro-LED-Displays von LG prägen neuen Einkaufskomplex in Tokio

Information Display09/10/2025
Download
LG MAGNIT NEWoMan TAKANAWA

Mit transparenter OLED-Beschilderung und Ultra-Premium-Micro-LED-Displays LG MAGNIT festigt LG Electronics (LG) seine weltweite Führungsposition im Bereich hochwertiger Displays für den Einzelhandel und an Verkehrsknotenpunkten. Dazu tragen auch die jüngsten Installationen im neuen Einkaufskomplex NEWoMan TAKANAWA bei.

Transparente OLED-Beschilderung: Verschmelzung von realer und virtueller Welt

Das NEWoMan TAKANAWA ist das Herzstück der von LUMINE, einer Tochtergesellschaft der East Japan Railway Company, durchgeführten Stadterneuerungsinitiative im Bereich des Bahnhofs TAKANAWA Gateway in Tokio. Das weitläufige Einkaufszentrum bietet auf 60.000 Quadratmetern Platz für etwa 180 Geschäfte. In der Veranstaltungshalle im dritten Stock des Nordgebäudes hat LG ein 380-Zoll-Transparent-OLED-Display installiert, das ein innovatives Raumerlebnis schafft sowie reale und virtuelle Umgebung miteinander verschmelzen lässt.

Um bei der Größe des Displays ein Gefühl der Offenheit zu bewahren, wurden sechzehn 55-Zoll-Transparent-OLED-Beschilderungseinheiten in einer Acht-mal-Zwei-Konfiguration angeordnet. Die durchsichtigen Bildschirme fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein, bieten ein neues Maß an Gestaltungsfreiheit und lassen sich dank ihres modularen Designs an allen Seiten miteinander verbinden. So können transparente Videowände in praktisch jeder Größe erstellt werden.

LG MAGNIT: Ultra-Premium-Micro-LED-Displays

An den Eingängen des zweiten Stocks vom Nord- und Südgebäude wurden LG MAGNIT-Displays installiert. Mit Micro-LEDs, die schmaler als ein menschliches Haar sind, liefert LG MAGNIT selbstleuchtendes Licht und Farben mit klarer Bildqualität, hoher Farbwiedergabegenauigkeit und präziser Bildverarbeitung. Im Nordgebäude fasziniert ein 2,4 Meter breites und 7,45 Meter hohes, vertikales LG MAGNIT-Display die Besucher mit lebendigen Bildern. Im Südgebäude wertet ein neun Meter breites und 2,02 Meter hohes, horizontales Display das Kundenerlebnis auf.

Die LG-Installationen im NEWoMan TAKANAWA zeigen einmal mehr eindrucksvoll, wie der Technologiekonzern Maßstäbe im Premium-Segment setzt und Einzelhändlern neue Möglichkeiten eröffnet, Verkaufsflächen mit informativen, inspirierenden und fesselnden Inhalten mitzugestalten.

Zurück zur Übersicht

Produkte aus diesem Artikel

Entdecke unsere Produktwelten

Home Entertainment
HOME ENTERTAINMENT

null

Mehr erfahren
Haushaltsgeräte
HAUSHALTSGERÄTE

null

Mehr erfahren
IT Produkte
IT Produkte

null

Mehr erfahren
Kundensupport

Probleme mit deinem LG Produkt?
Wir helfen dir weiter.

Zum Kundensupport
Kundensupport Icon
Pressekontakt

Für Presseanfragen und Unternehmensmitteilungen.

Zum Pressekontakt
LG
LG Karriere

Du suchst nach neuen Herausforderungen?
Werde Teil des Teams!

Zu den Stellenangeboten
Karriere