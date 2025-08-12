Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG Standführung auf der IFA 2025 | 04.09., 14:00 Uhr

Corporate 08/12/2025
Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,  
 
im Vorfeld der IFA 2025 möchten wir Sie gerne zur exklusiven Standführung von LG Electronics einladen: Unter dem Motto LG AI Appliances Orchestra präsentiert das Unternehmen eine harmonische und präzise Symphonie aus KI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen auf Basis von AI Home bereichern und vereinfachen soll. Der von Orchestersälen und Bühnen inspirierte Stand eröffnet den Besuchern spannende neue Möglichkeiten, das Leben im eigenen Zuhause nachhaltiger zu gestalten.
 
Wann: Donnerstag, 04.09.25, 14:00 Uhr
Wo: Halle 18, IFA-Gelände

Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie zur Anmeldung bitte eine Mail an LG_Presse@achtung.de.

Darüber hinaus besteht natürlich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, individuelle Einzeltermine mit den Ansprechpartner*innen der verschiedenen Business Units zu vereinbaren. Sollten Sie Interesse an einem Gespräch haben, melden Sie sich gerne ebenfalls unter der oben angegebenen Mailadresse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

