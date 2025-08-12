We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Standführung auf der IFA 2025 | 04.09., 14:00 Uhr
Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,
im Vorfeld der IFA 2025 möchten wir Sie gerne zur exklusiven Standführung von LG Electronics einladen: Unter dem Motto LG AI Appliances Orchestra präsentiert das Unternehmen eine harmonische und präzise Symphonie aus KI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, die das Leben der Menschen auf Basis von AI Home bereichern und vereinfachen soll. Der von Orchestersälen und Bühnen inspirierte Stand eröffnet den Besuchern spannende neue Möglichkeiten, das Leben im eigenen Zuhause nachhaltiger zu gestalten.
Wann: Donnerstag, 04.09.25, 14:00 Uhr
Wo: Halle 18, IFA-Gelände
Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie zur Anmeldung bitte eine Mail an LG_Presse@achtung.de.
Darüber hinaus besteht natürlich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, individuelle Einzeltermine mit den Ansprechpartner*innen der verschiedenen Business Units zu vereinbaren. Sollten Sie Interesse an einem Gespräch haben, melden Sie sich gerne ebenfalls unter der oben angegebenen Mailadresse.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
