LG Information Display stärkt Führungsteam in Deutschland – Beförderungen von Christoph Spahn und Robert Bergner

LG Information Display Deutschland hat seine Führungsstruktur mit Wirkung zum 1. August 2025 erweitert. Mit Christoph Spahn und Robert Bergner übernehmen zwei langjährige Mitarbeiter zentrale Verantwortungsbereiche.

Christoph Spahn wurde zum Head of Channel Sales ernannt. In dieser Funktion leitet er das Key‑Account‑Management‑Team mit dem Schwerpunkt auf die Betreuung von Distributionspartnern und Systemintegratoren. Robert Bergner, bisher verantwortlich für Projektmanagement und Pre‑Sales, übernimmt die Position des Head of Solution Sales. Sein Team wird Partner aus Distribution, Systemintegration, Fachplanung und Endkunden betreuen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Ausbau des LED‑Geschäfts sowie auf dem Aufbau einer Trainings‑ und Zertifizierungsplattform für LG‑Partner.

„Mit Christoph und Robert haben wir zwei Kollegen, die ihren Mehrwert für das Unternehmen bereits vielfach unter Beweis gestellt haben. Ihnen die neuen Verantwortungsbereiche zu übertragen, ist der logische nächste Schritt“, so Daniel Freimuth, Sales Director bei LG Information Display.

Mit den neuen Strukturen will LG Information Display den Vertrieb klarer ausrichten und die Betreuung von Partnern und Kunden gezielt stärken.