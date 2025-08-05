Transparenter LG SIGNATURE OLED T in 77 Zoll exklusiv bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich

Im Februar präsentierte LG auf der LG Convention in Frankfurt dem deutschen Fachpublikum erstmals den bahnbrechenden transparenten OLED-Fernseher LG SIGNATURE OLED T mit 77 Zoll Displaydiagonale. Jetzt wird das TV-Flaggschiff des Technologiekonzerns exklusiv in vier deutschen Stores ausgestellt und kann dort bestellt werden.

Das Modell verbindet die branchenführende OLED-Technologie von LG mit einzigartigem Design. Das Besondere: Per Knopfdruck können Nutzer mühelos zwischen dem transparenten und dem opaken Modus wechseln. Bei der transparenten Bilddarstellung entsteht die Illusion, dass Inhalte wie ein Hologramm in der Luft schweben und Bilder mit dem umgebenden Raum verschmelzen. So ist der OLED T ideal geeignet, um Kunstwerke, Videos oder Fotos darzustellen.

Kabellose Konnektivität und weitere Features sorgen für ein Entertainment-Erlebnis der Superlative. Auch das klassische TV-Erlebnis kommt nicht zu kurz: Dank 4K-OLED-Technologie liefert der OLED T im opaken Modus brillante Bildqualität und tiefstes Schwarz – perfekt für echtes Heimkino-Feeling.

Potenzielle Nutzer können sich davon ab sofort in der Saturn-Filiale Hamburg Mönckebergstraße, bei den Hifi-Profis Frankfurt sowie bei Bang & Olufsen Klöser in München überzeugen. Eine Installation in der MediaMarkt-Filiale Berlin Mitte folgt zudem in den kommenden Wochen. In den Stores wird der neue SIGNATURE OLED T nicht nur ausgestellt, sondern kann auch direkt für 49.999 Euro (UVP) bestellt werden. Optional lässt sich das luftige Design des OLED T mit einem seitlichen Regalsystem (SH-T4TA77) kombinieren, das für 1.499 Euro (UVP) erhältlich ist und zusätzlichen Stauraum sowie stilvolle Akzente bietet.