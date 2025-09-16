LG erweitert xboom Buds-Reihe um zwei neue Modelle 

LG Electronics (LG) erweitert seine xboom Buds-Reihe um die neuen Modelle xboom Buds Plus und xboom Buds Lite. Die vom weltbekannten Produzenten, Sänger und Songwriter will.i.am mitentwickelten und abgestimmten neuen In-Ear-Kopfhörer liefern hochauflösenden immersiven Klang und satte Bässe für jede Gelegenheit. Basierend auf der Entwicklungsexpertise von LG bieten sowohl die Buds Plus als auch Buds Lite gleichermaßen bemerkenswerte Features:

Immersiver Klang: Leichte Graphen-Treiber liefern klaren, detailreichen Sound mit sattem Bass und minimaler Verzerrung.

: LGs intelligente ANC-Technologie erkennt und reduziert Hintergrundgeräusche für ein fokussiertes Hörerlebnis. Lange Akkulaufzeit: Bis zu zehn Stunden Wiedergabe und 30 Stunden mit Ladegehäuse bei allen Modellen, wobei die Buds Lite noch längere Laufzeiten bieten.

xboom Buds Plus: Premium-Features für ein gesteigertes Hörerlebnis

Für alle, die ein gehobenes Klangerlebnis suchen, kombinieren die LG xboom Buds Plus fortschrittliche Technologie mit durchdachtem Design. Der adaptive Equalizer überwacht kontinuierlich den Sitz der Ohrhörer und passt das Klangprofil in Echtzeit automatisch an. So wird unabhängig vom Tragekomfort stets die optimale Audioqualität gewährleistet – inklusive Ausgleich von Veränderungen, die sonst zu Klangungleichgewicht oder Bassverlust führen könnten.

Die Buds Plus verfügen zudem über ein Drei-Mikrofon-System, das sowohl die ANC-Leistung als auch die Sprachqualität bei Anrufen verbessert – ideal für laute Umgebungen oder die professionelle Nutzung. Um die bestmögliche Passform und Geräuschisolierung zu gewährleisten, empfiehlt das Noise Cancelling Optimization-Tool in der LG xboom Buds-App das Ohrpassstück mit dem sichersten Sitz – für maximalen Komfort und höchste ANC-Effektivität.

Ebenfalls an Bord ist die Plug & Wireless-Funktion, die das Ladecase in einen Bluetooth-Sender für Geräte verwandelt, die nicht Bluetooth-fähig sind – beispielsweise Bordunterhaltungssysteme im Flugzeug oder Fitnessgeräte. Dank Auracast-Unterstützung können Nutzer Audio auch über mehrere Geräte synchronisieren – perfekt für Watchpartys, Multiplayer-Games oder kollaborative Projekte. Und für alle, die Komfort schätzen: Das Case der Buds Plus unterstützt kabelloses Laden per Ladepad.

xboom Buds Lite: Essenzieller Sound für Alltagsabenteuer

Für Nutzer, die Einfachheit mit einem Hauch Personalisierung schätzen, bieten die LG xboom Buds Lite hochwertigen kabellosen Sound in einem schlanken, komfortablen Design. Angetrieben von denselben leichten, aber belastbaren Graphen-Treibern wie bei den Buds Plus liefern sie klaren, ausgewogenen Klang für Musik, Anrufe und mehr. Mit bis zu 11,5 Stunden Wiedergabe pro Ladung – und bis zu 35 Stunden mit Ladegehäuse – sind die Buds Lite auf lange Pendelstrecken, Reisetage und Dauerhören ausgelegt. Ihr leichtes, ergonomisches Design und die verschiedenen Ohrpassstückgrößen sorgen für einen sicheren, bequemen Sitz. Zur Verbesserung des Hörerlebnisses verfügen die Buds Lite über ANC in Kombination mit vier anpassbaren EQ-Modi. So können Nutzer ihr Klangprofil individuell anpassen – ob beim Entspannen zu Hause oder beim Arbeiten im Café.

LGs neue Earbuds-Modelle xboom Buds Plus und xboom Buds Lite werden noch im September zu Preisen von 229 Euro (UVP) respektive 109 Euro (UVP) im deutschen Handel verfügbar sein. Weitere Informationen zu den verschiedenen LG xboom Buds-Modellen finden Sie unter: https://www.lg.com/de/wireless-earbuds/xboombuds/

