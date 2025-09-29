LG präsentiert beeindruckende Zahlen zu globaler Radio Optimism-Kampagne

LG Electronics (LG) hat heute erstmals aktuelle Zahlen bekannt gegeben, die den Erfolg seiner KI-gestützten Radio Optimism-Kampagne belegen. Die kreative Plattform, weltweit in sechs Sprachen verfügbar, inspirierte Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen dazu, bereits über 700.000 personalisierte Songs zu erstellen. Diese KI-generierten Titel wurden bislang insgesamt über 1,5 Millionen Mal gehört und geteilt – und unterstreichen damit, wie wichtig es auch in digital geprägten Zeiten ist, menschliche Verbindungen zu erhalten. Insgesamt wurden die unterschiedlichen Kampagneninhalte von LG weltweit mehr als 2,4 Milliarden Mal aufgerufen, die Anzahl der registrierten Interaktionen liegt bei über 30 Millionen.

Liebe, Freude und Dank als wichtigste Themen

Mit Radio Optimism lud LG alle Nutzer dazu ein, eine einzigartige musikalische Botschaft für einen besonderen Menschen zu verfassen und diese herzliche Geste zu teilen. Die so entstandenen Titel brachten das LG-Markenversprechen „Life’s Good“ in jene digitalen Räume, in denen Menschen am häufigsten miteinander in Kontakt treten. In den rund 45.000 aufgenommenen deutschen Songs war Liebe mit über 14.500 Nennungen das mit Abstand wichtigste Thema, gefolgt von Freude (knapp 10.800 Nennungen), Dank (etwa 5.700 Nennungen) und Glück (mehr als 2.500 Nennungen). Die meisten Songs waren stark auf positive Gefühle und Optimismus ausgerichtet, auch Widmungen, Wertschätzung und Unterstützung waren starke Motive.

Songs richten sich an Freunde, Lebenspartner und Familien

Hauptadressaten der Radio Optimism-Titel waren im deutschen Raum vor allem Freunde, Lebenspartner sowie Familienmitglieder. Auffällig: Mütter und Töchter wurden dabei deutlich häufiger besungen als Väter oder Söhne. Unabhängig von den individuellen Widmungen spiegeln die deutschen Daten aber eine besonders starke Betonung auf Freundschaft und familiäre Bindungen wider. Stilistisch griffen die deutschen Nutzer für ihre Kreationen vor allem auf die Genres Pop (knapp 11.000 Songs), Hip-Hop (mehr als 6.500 Songs), Rock und R&B (jeweils knapp 6.200 Songs) sowie EDM (rund 3.500 Songs) zurück. Die emotionale Stimmung war dabei in den meisten Fällen romantisch (rund 14.000-mal) und energiegeladen (knapp 11.000-mal). Auch melodische (rund 8.600) und fröhliche Titel (knapp 8.200) erfreuten sich großer Beliebtheit.

Die Kampagne fing auch einzigartige kulturelle Momente ein: Sportfans erschufen ihre eigenen Teamhymnen, Haustierbesitzer widmeten Lieder ihren Tieren, und Menschen weltweit drückten ihre Gefühle aus. Dies unterstreicht die fortwährenden, kulturellen und emotionalen Ausdrucksformen, die auch in der digitalen Welt nach wie vor bestehen.

Weitere Informationen zur Kampagne oder um sich an der Verbreitung der Life’s Good-Botschaft zu beteiligen, finden Sie unter RadioOptimism.LG.com.